Quang Tri, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Quang Tri inauguró hoy el Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Quang Tri 2026 (QTHF 2026), bajo el lema "Volar sobre una tierra de paz".



El evento, organizado por el Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo en colaboración con la empresa Chien Thang Saigon, constituye una de las actividades destacadas del Festival por la Paz 2026.



Se trata de la primera edición de este festival en la localidad y se celebra del 27 al 29 de noviembre en dos escenarios: la Ciudadela antigua de Quang Tri y las orillas del río Thach Han, el día 27, y la zona sur del puente Hien Luong, en la comuna de Ben Hai, los días 28 y 29.



El evento reúne 34 globos aerostáticos, en representación de las 34 provincias y ciudades de Vietnam, que ofrecen un espectáculo multicolor en el cielo de Quang Tri.



La inauguración incluyó una ceremonia de izamiento de la bandera nacional y un despegue especial acompañado de una enseña de 2.025 metros cuadrados, considerada la mayor de Vietnam y del mundo, y que actualmente recorre el país. La ceremonia se completó con el vuelo simultáneo de los 34 globos a unos 50 metros de altura.



Esta actividad rinde homenaje a los héroes y mártires, así como a los compatriotas que sacrificaron sus vidas por la independencia, la libertad y la reunificación nacional, al tiempo que transmite un mensaje de paz, amistad y desarrollo.



El programa contempla también una velada de luces en homenaje a los caídos, una liberación de palomas, espectáculos artísticos y musicales, encuentros comunitarios y espacios dedicados a experiencias culturales y turísticas.



Más allá de su atractivo recreativo y turístico, el festival simboliza la libertad, la paz, la solidaridad y la amistad, así como las aspiraciones de un futuro mejor.



Según las autoridades provinciales, el evento constituye una oportunidad para promover la imagen de Quang Tri como una tierra de rica tradición histórica y cultural, con un importante potencial turístico, abierta y dinámica.



Asimismo, busca atraer inversiones, fomentar los vínculos empresariales, estimular la demanda turística e impulsar el desarrollo económico local.



La provincia aspira a convertir el festival en un producto turístico distintivo y en un evento internacional de carácter anual, que contribuya a reforzar su posicionamiento en el mapa turístico nacional.



El Festival por la Paz 2026, bajo el lema "Del recuerdo al futuro: Quang Tri por la paz", comprende diversas actividades entre abril y diciembre. La iniciativa no solo rinde homenaje al pasado, sino que también transmite un mensaje de futuro y contribuye a difundir los valores humanitarios y fortalecer la confianza en la paz, la unidad y el desarrollo./.

VNA