Hanoi (VNA) - La Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam organizó en Beijing un programa de promoción dirigido a empresas y visitantes chinos, con el apoyo y la coordinación de la Embajada de Vietnam en China, para presentar los destinos y la identidad cultural del país.



En la apertura, celebrada la víspera, Nguyen Thi Hoa Mai, subdirectora de la Autoridad Nacional de Turismo, destacó que Vietnam y China son países vecinos con una larga tradición de amistad y numerosas similitudes culturales e históricas. En este contexto, el turismo no solo constituye un sector económico, sino también un puente para conectar a los pueblos, fomentar los intercambios culturales y reforzar el entendimiento mutuo.



China sigue siendo uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Vietnam, y ambos países aún disponen de un amplio potencial para ampliar los intercambios en este ámbito.



La funcionaria señaló que Vietnam concede gran importancia al desarrollo del turismo. El 22 de agosto de 2026, el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam promulgó la Resolución No. 26-NQ/TW, que establece la orientación de convertir el turismo en un sector económico clave en la nueva era. Esta política abre nuevas oportunidades de cooperación con los socios chinos en el desarrollo de productos, la mejora de los servicios y la promoción de destinos.



Otro hito importante fue el lanzamiento oficial del Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027 por los dirigentes de ambos países en abril de 2026. La iniciativa busca abrir una nueva etapa de cooperación turística más amplia y eficaz.



Los delegados chinos obtienen informaciones sobre los destinos turísticos de Vietnam. (Foto: VNA)

Nguyen Thi Hoa Mai también destacó que las políticas de visado de Vietnam son cada vez más flexibles, con visados electrónicos y exenciones para grupos de turistas chinos que visitan Nha Trang y para quienes viajan a Phu Quoc. Además, unas 50 rutas aéreas directas conectan cinco aeropuertos vietnamitas con 24 ciudades chinas, lo que facilita los desplazamientos y favorece los intercambios de visitantes en ambas direcciones.



Por su parte, el embajador vietnamita en China, Pham Thanh Binh, afirmó que, gracias a la atención y orientación de los dirigentes de ambos partidos y países, la cooperación cultural y turística bilateral ha avanzado y se ha profundizado. El turismo actúa como puente para los intercambios comerciales y las inversiones, además de contribuir a estrechar la amistad y el entendimiento entre ambos pueblos.



El diplomático valoró la organización de programas de promoción turística de Vietnam en tres grandes ciudades chinas: Beijing, Shanghai y Chongqing. Estas actividades no solo presentan las políticas y los recursos turísticos del país, sino que también incluyen actuaciones de artistas de la Academia Nacional de Música de Vietnam, en respuesta al Día de la Cultura Vietnamita y en el marco del Año de Cooperación Turística bilateral.



Previamente, el evento acogió una actividad de conexión empresarial (B2B), que permitió a compañías turísticas de ambos países intercambiar información, explorar nuevas oportunidades de cooperación y conocer los productos y destinos singulares de Vietnam.



Bajo el lema “Vietnam: puente de conexión, experiencias diversas y calidad superior”, el programa busca estrechar los vínculos entre las empresas y los ciudadanos de ambos países, y acercar a los turistas chinos experiencias de viaje variadas que les permitan descubrir la riqueza y singularidad de la cultura vietnamita./.