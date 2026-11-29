Hanoi (VNA) - Hanoi está intensificando sus esfuerzos para transformar los recursos patrimoniales, humanos y creativos en nuevos motores de desarrollo, avanzando gradualmente hacia la formación de un ecosistema de industrias culturales altamente competitivo, dando cumplimiento a la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.

En concreto, el 17 de marzo de 2026, Hanoi promulgó el Programa de Acción N.º 08-CTr/TU, bajo el lema “Patrimonio milenario – Identidad – Creatividad – Integración – Conectividad”.

La ciudad se centra en renovar su enfoque, pasando de la conservación de las tradiciones a la promoción de sus valores vinculada al desarrollo de las industrias culturales y la economía digital, con el patrimonio como fundamento, las personas como protagonistas y la creatividad como motor.

En los principales sitios patrimoniales se están poniendo en marcha numerosos modelos creativos con resultados positivos. En el complejo patrimonial de la Ciudadela Imperial de Thang Long, paralelamente al proyecto de restauración del Palacio Kinh Thien, se han celebrado importantes eventos, como el Festival Thang Long-Hanoi y el Festival Cultural Mundial en Hanoi.

Asimismo, se están realizando los preparativos para el primer Festival Mundial de Conservación y Desarrollo de Aldeas Artesanales en 2026.

Las actuaciones de los artesanos en el Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam) dejan una huella imborrable en los visitantes. (Fuente: VNA)

En las zonas suburbanas, los valores culturales y los oficios artesanales tradicionales se están aprovechando en combinación con el turismo experiencial.

Destacan la aldea de Quang Phu Cau, especializada en la elaboración de incienso y situada en la comuna de Ung Thien, que forma parte de la ruta turística “Camino del patrimonio de Nam Thang Long-Hanoi”, así como el destino de Muong Coc, en la comuna de My Duc, donde se promueve la cultura de la etnia Muong y se ha desarrollado un destino turístico de categoría municipal que atrae a visitantes internacionales.

Según representantes del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi, desde su incorporación en 2019 a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, en el ámbito del diseño creativo, la capital ha desarrollado hasta la fecha más de 200 espacios culturales y creativos de diversa índole.

En el próximo período, Hanoi continuará perfeccionando los mecanismos de gestión, reforzando la conexión entre las autoridades, las empresas, los artistas y la comunidad, e impulsando la aplicación de tecnologías digitales para completar su ecosistema de industrias culturales.

Esta constituye la base fundamental para que Hanoi preserve la identidad de Thang Long, genere nuevos recursos para un crecimiento económico sostenible y consolide la posición de la capital en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO./.