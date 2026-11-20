Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 13 al 19 de noviembre de 2026.
- Máximo dirigente vietnamita asiste a la 33.ª Semana de Líderes Económicos de APEC
- Primer ministro participa en la 49.ª Cumbre de la ASEAN
- Presidente de la Asamblea Nacional asiste a la 47.ª Asamblea General de la AIPA
- Quang Ninh recibe al turista internacional número cinco millones en 2026
- Vietnam conmemora el 950.º aniversario de la fundación de Quoc Tu Giam, la primera universidad del país