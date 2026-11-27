Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 20 al 26 de noviembre de 2026.

Parlamento vietnamita concluye su segundo período de sesiones de la XVI Legislatura

Vietnam celebra por primera vez el Día de la Cultura Nacional

Vietnam entre los 10 países con mayor velocidad de Internet

Vietnam celebrará la tercera sesión simulada del Parlamento Infantil en diciembre

Vietnam acoge reuniones clave del Acuerdo de Asociación Transpacífico