Hanoi (VNA) – El VIII Festival Internacional de Cine de Hanoi, bajo el lema “Cine - Conexión - Desarrollo”, fue inaugurado la noche del 28 de noviembre en Hanoi. La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, destacó el papel del cine como medio para conectar a las personas, difundir valores humanitarios y promover el entendimiento, el respeto y la cooperación entre los pueblos.



En su discurso inaugural, Pham Thi Thanh Tra señaló que, durante más de 70 años, el cine revolucionario vietnamita ha acompañado al pueblo, preservado la memoria histórica, enriquecido la identidad cultural y despertado el patriotismo y el orgullo nacional. Subrayó asimismo que, en la era digital, el cine desempeña un papel cada vez mayor en las industrias culturales, la economía creativa y el poder blando nacional.



La edición de este año seleccionó 124 obras entre 870 películas inscritas de 41 países y territorios. Por primera vez, el festival incluye una Exposición de Cine, Televisión y Contenidos Digitales, con 62 stands y más de 160 socios internacionales de 18 países y territorios, además de actividades de conexión de proyectos y promoción de nuevos talentos.



Según la viceprimera ministra, estas actividades contribuyen a vincular la creatividad artística con el mercado, promover la inversión, la coproducción y la transferencia tecnológica, y ampliar las oportunidades de desarrollo de la cinematografía vietnamita. Recordó que Vietnam se ha fijado como meta que las industrias culturales aporten el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2030, y subrayó que el cine debe desempeñar un papel pionero.



Para ello, instó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, a otras carteras, sectores y localidades a perfeccionar las instituciones, movilizar recursos, acelerar la transformación digital, desarrollar recursos humanos de alta calidad, ampliar los mercados y fortalecer la cooperación internacional, con el objetivo de convertir a Vietnam en un destino atractivo para los cineastas. Afirmó asimismo que el Gobierno seguirá creando condiciones favorables para la creatividad y el desarrollo de proyectos artísticos.

Los organizadores homenajearon a personas que han realizado contribuciones positivas significativas al desarrollo del cine vietnamita. (Foto: VNA)

En su discurso de bienvenida, la vicepresidenta del Comité Popular de Hanoi, Vu Thu Ha, destacó el potencial de la capital como espacio de convergencia y creatividad cultural. Señaló que el cine figura entre los sectores prioritarios de las industrias culturales de Hanoi y que la ciudad impulsa inversiones en espacios creativos, estudios cinematográficos e instituciones culturales para atraer producciones internacionales y proyectar la industria del entretenimiento de la capital al mundo.



El VIII Festival Internacional de Cine de Hanoi, organizado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo en coordinación con el Comité Popular de Hanoi y otras entidades, se celebra del 28 de noviembre al 2 de diciembre.



Durante cinco días, además de las ceremonias de inauguración, clausura y entrega de premios, se realizarán proyecciones en siete complejos cinematográficos y al aire libre, encuentros con artistas, exposiciones, seminarios, programas de promoción de talentos, un mercado de proyectos cinematográficos y actividades de conexión, cooperación internacional y promoción de la cultura y el turismo de Hanoi./.