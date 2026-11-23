París (VNA) - Vietnam ha sido elegido país invitado de honor de la tercera edición del Festival Internacional Francófono de Cortometrajes “Un Brin de Court”, que tendrá lugar en 2027 en la ciudad de Vichy, en el centro de Francia.



El evento ofrecerá una nueva plataforma para promover el cine y la cultura vietnamitas entre el público internacional, al tiempo que favorecerá los intercambios artísticos y la cooperación entre cineastas vietnamitas, franceses y francófonos.



En el marco de la segunda edición del festival, celebrada del 15 al 22 de noviembre, su director, Pascal Jousse, declaró a un corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) que los organizadores desean contar con una amplia participación de cineastas vietnamitas el próximo año. También esperan que una personalidad destacada del cine vietnamita o un francés de origen vietnamita presida el jurado. Actualmente se están estudiando varias candidaturas, aunque todavía no se ha anunciado ningún nombre.

Cartel promocional del segundo Festival Internacional de Cortometrajes Francófonos “Un Brin de Court”, celebrado en Vichy, Francia, del 15 al 22 de noviembre, con 733 obras de 70 países. (Foto: VNA)

La edición de 2027 prevé asimismo ampliar las proyecciones a Vietnam, especialmente a través de la red de centros culturales franceses, con el apoyo que se espera del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam. De este modo, el público vietnamita podrá descubrir las películas en competición y votar por los mejores cortometrajes francófonos y extranjeros.



Al explicar esta elección, Pascal Jousse destacó su apego a Vietnam, país que ha visitado y donde tiene numerosos amigos, así como los vínculos establecidos con la asociación I-Dialogos y varios socios vietnamitas. A su juicio, el cine vietnamita merece una mayor visibilidad en el ámbito francófono. Por ello, el festival constituirá una oportunidad para que los realizadores vietnamitas presenten sus obras, se encuentren con sus homólogos extranjeros y den a conocer la riqueza de su cultura.



Por su parte, Yves-Jean Bignon, segundo teniente de alcalde de Vichy encargado de Cultura, Patrimonio y Relaciones Internacionales, expresó su satisfacción por esta elección. Elogió el dinámico desarrollo de Vietnam y su creciente papel en el Sudeste Asiático y en la escena internacional. Según afirmó, la elección de Vietnam como país homenajeado en la próxima edición del festival no solo tiene un significado artístico, sino que también contribuye a profundizar las relaciones de amistad y la cooperación cultural entre ambos países. La ciudad desea especialmente recibir a jóvenes directores y actores vietnamitas y acercar al público francés la cultura, la literatura y las artes de Vietnam.



Jean-Claude Mairal, copresidente de la asociación I-Dialogos, colaboradora del festival, consideró que Vietnam experimenta un vigoroso desarrollo y consolida cada vez más su importante posición en el Sudeste Asiático y en la escena internacional. Asimismo, destacó el papel del país en el actual contexto internacional y las relaciones de amistad y cooperación que mantiene con sus socios de todo el mundo.



Jean-Claude Mairal expresó su deseo de que la elección de Vietnam como país invitado de honor en 2027 dé un nuevo impulso a la cooperación cultural entre ambos países, con la participación activa de jóvenes directores y actores vietnamitas. Según señaló, el festival no solo permitirá presentar obras cinematográficas, sino también poner en valor la cultura, la literatura y los valores artísticos de Vietnam, contribuyendo así a fortalecer el entendimiento mutuo y profundizar las relaciones de amistad entre Vietnam y Francia.



Caroline Jousse, espectadora de origen vietnamita, manifestó su alegría por tener la oportunidad de conocer mejor el cine de su país de origen. En particular, desea descubrir los temas que abordan los cineastas vietnamitas, sus enfoques artísticos y nuevos directores y actores. Como todavía no ha visitado Vietnam, espera poder viajar pronto al país con su familia para conocer sus raíces y su cultura.



Creado en 2025, el festival amplía progresivamente su proyección. Su segunda edición recibió 733 cortos procedentes de 70 países, de las cuales 68 fueron seleccionados para la competición. Con una duración inferior a tres minutos, estas obras abordan diversos temas relacionados con la vida, la cultura y el ser humano.



Además de las proyecciones en Vichy y en varias localidades del departamento de Allier, las películas se exhiben en centros culturales, universidades y centros educativos de distintos países, donde se invita al público a votar. Según Pascal Jousse, las sesiones han tenido una acogida muy favorable, incluso en países donde el francés no es el idioma principal, lo que demuestra la capacidad del cine para acercar las culturas./.