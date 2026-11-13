Estrenan en Mar del Plata documental sobre un periodista argentino desaparecido durante guerra en Vietnam

Buenos Aires (VNA) – El documental Un precio que tenemos que pagar, del director argentino Ricardo Preve, fue estrenado en el marco de la 41 edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde despertó gran interés y emoción entre el público.



A la proyección asistieron la embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, integrantes del equipo de producción, entre ellos la productora Corina López Roach, así como numerosos invitados y amantes del cine. La película reconstruye la historia del periodista argentino Ignacio Ezcurra, desaparecido en Vietnam en 1968 durante la guerra.



La obra transporta al espectador a los años del conflicto a través de una investigación destinada a esclarecer el destino de Ezcurra, corresponsal del diario La Nación, enviado a Vietnam para cubrir la guerra. A partir de una fotografía publicada en la prensa en 1968, que supuestamente mostraba el cuerpo del periodista en Cholon, Saigón, más de medio siglo después Ricardo Preve y su equipo emprendieron una investigación que incluyó la recopilación de documentos y entrevistas a testigos en Argentina, Vietnam y Estados Unidos, con el propósito de esclarecer las circunstancias aún rodeadas de interrogantes de su muerte.



La historia de Ignacio Ezcurra también invita a reflexionar sobre el papel y la responsabilidad de los periodistas internacionales que se adentran en zonas de conflicto, sin reparar en los peligros, para presenciar, documentar y transmitir la realidad de lo que sucede.

La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, e integrantes del equipo de producción. (Fuente: VNA)

Durante la guerra de Vietnam, las crónicas, imágenes y testimonios de periodistas extranjeros contribuyeron a acercar el conflicto a la opinión pública mundial y a dar a conocer las pérdidas humanas y el sufrimiento provocado por la guerra entre la población vietnamita.



En América Latina, las informaciones y las imágenes procedentes del frente vietnamita, junto con las actividades de solidaridad internacional, contribuyeron a alimentar el movimiento contra la guerra y en apoyo a la justa lucha del pueblo vietnamita.



La trayectoria profesional de Ezcurra refleja así no solo el compromiso y la valentía de un periodista, sino también la misión de la prensa de defender la verdad, visibilizar las cuestiones humanitarias y alzar la voz ante las consecuencias devastadoras de los conflictos armados.



En declaraciones a la VNA, Clara Preve Durrieu, narradora del documental, señaló que su participación en el proyecto le permitió profundizar sus conocimientos sobre la historia de Vietnam y los acontecimientos relacionados con la desaparición de Ezcurra.

La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, e integrantes del equipo de producción. (Fuente: VNA)





Tras haber cubierto el conflicto en Ucrania, Clara Preve afirmó que encuentra numerosas similitudes entre guerras separadas por varias décadas, especialmente en lo que respecta a las pérdidas humanas.



A su juicio, aunque la guerra de Vietnam pertenece al pasado, las historias de los corresponsales de guerra que perdieron la vida mientras ejercían su profesión siguen teniendo plena vigencia.



Consideró que el documental acerca al público argentino una historia que hasta ahora podía parecerle lejana y pone de relieve la dimensión humana del trabajo periodístico en zonas de conflicto, donde los profesionales arriesgan su vida para buscar y transmitir la verdad.



Clara Preve también expresó su profunda admiración por Vietnam y su pueblo tras el viaje realizado para el rodaje. Destacó el desarrollo y la modernización de Ciudad Ho Chi Minh, que, pese a sus avances, conserva una marcada identidad cultural tradicional.



Asimismo, recordó con especial emoción los encuentros y las entrevistas con testigos vietnamitas que vivieron la guerra y presenciaron directamente algunos de los acontecimientos relacionados con Ezcurra, experiencias que permitieron al equipo comprender mejor su historia.



La periodista destacó que el Museo de los Vestigios de la Guerra, en Ciudad Ho Chi Minh, cuenta con un espacio conmemorativo dedicado a Ezcurra, como reconocimiento a los periodistas que perdieron la vida mientras cubrían el conflicto en Vietnam.

Rosario Ezcurra Caprile (a la derecha), hermana del periodista Ignacio Ezcurra, viaja de México a Argentina para ver la película sobre su difunto hermano. (Fuente: VNA)





Según señaló, este hecho demuestra que Argentina y Vietnam comparten vínculos históricos y humanos mucho más profundos de lo que habitualmente imaginan los ciudadanos de ambos países.



Por su parte, la productora Corina López Roach explicó que la realización del documental supuso un intenso trabajo de investigación, especialmente en la búsqueda, selección y tratamiento de un amplio volumen de archivos históricos sobre la guerra de Vietnam.



El equipo continuó investigando incluso durante el rodaje, por lo que fueron apareciendo nuevos documentos y elementos que obligaron a revisar el enfoque narrativo y el montaje de la película.



López Roach destacó asimismo la colaboración con los profesionales vietnamitas, en particular con la coproductora An Tran, cuyo apoyo fue fundamental para el desarrollo del proyecto.



Uno de los momentos más emotivos del estreno fue la presencia de Rosario Ezcurra Caprile, hermana de Ignacio, quien viajó desde México a Argentina para ver por primera vez el documental sobre su hermano.



Recordó que todavía era adolescente cuando Ezcurra desapareció y que fue una de las integrantes de la familia que acudió al aeropuerto para despedirlo antes de su partida a Vietnam.



Rosario Ezcurra expresó su profundo dolor al conocer nuevos detalles sobre los últimos momentos de su hermano, en particular la soledad y el miedo que pudo haber experimentado en un escenario de guerra desconocido.



Señaló que durante décadas la familia convivió con numerosas preguntas sin respuesta y un prolongado silencio en torno a su muerte. Asimismo, agradeció al gobierno vietnamita las facilidades y la colaboración brindadas para esclarecer las circunstancias de la desaparición y muerte de su hermano.



Según informó la productora Corina López, el documental tiene previsto su estreno comercial en Argentina el próximo 4 de marzo. Asimismo, ha sido seleccionado para la sección Panorama del Festival Internacional de Cine de Hanoi, donde está prevista su proyección el 1 de diciembre, lo que permitirá al público vietnamita conocer esta historia a través de la mirada de los cineastas argentinos.



A través de la historia de Ezcurra, Un precio que tenemos que pagar no solo contribuye a preservar la memoria de un periodista desaparecido durante la guerra, sino que también transmite un mensaje sobre la responsabilidad de la prensa, el valor de la verdad y la aspiración a la paz.



La emotiva acogida del público en Mar del Plata refleja el alcance humano de la obra y su contribución al fortalecimiento del entendimiento y los lazos de amistad entre los pueblos de Argentina y Vietnam./.