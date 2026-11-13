Viceprimera ministra propone a la prefectura japonesa de Kanagawa ampliar cooperación en salud preventiva

Hanoi (VNA) – La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, propuso que la prefectura japonesa de Kanagawa intensifique la cooperación con Vietnam en materia de atención sanitaria preventiva, con especial atención a la prevención y la detección temprana de enfermedades, durante un encuentro, celebrado hoy aquí, con el gobernador de Kanagawa, Kuroiwa Yuji.



Al destacar que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón está entrando en una nueva etapa de desarrollo tras la visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 8 al 11 de noviembre, la viceprimera ministra señaló que ambos países emitieron una Declaración de Visión Conjunta, firmaron 11 documentos de cooperación y fijaron el objetivo de elevar el intercambio comercial bilateral a 80.000 millones de dólares en 2030. Durante dicha visita, el máximo dirigente vietnamita también visitó la prefectura de Kanagawa.



Pham Thi Thanh Tra valoró el papel de Kanagawa y reconoció los destacados resultados de la cooperación entre esta prefectura y los socios vietnamitas en 2026. La Oficina de Economía y Comercio Hanoi-Kanagawa, inaugurada el 1 de noviembre, ha apoyado hasta la fecha a 33 empresas de Kanagawa en la expansión de sus actividades en Vietnam y ha contribuido a atraer a 23 empresas vietnamitas para invertir en esa prefectura.



Asimismo, ambas partes firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en cultura, deportes y turismo para el período 2026-2029, con el propósito de fortalecer los vínculos entre los pueblos de ambos países.



Por su parte, Kuroiwa Yuji explicó que su visita tiene como objetivo organizar una serie de actividades en el marco del Festival de Kanagawa 2026. El programa incluye un festival en Da Nang, un seminario de promoción de inversiones en Hanoi y el Festival de Kanagawa en la capital vietnamita, previsto para los días 14 y 15 de noviembre.



El gobernador también intercambió opiniones sobre las orientaciones para ampliar la cooperación bilateral en los ámbitos de la economía, la inversión, la ciencia y la tecnología, la salud, los recursos humanos, la cultura y el turismo.



La viceprimera ministra subrayó que Vietnam está entrando en una etapa de rápido envejecimiento demográfico, por lo que resulta especialmente importante estudiar y adoptar modelos de atención sanitaria preventiva que prioricen la prevención y la detección temprana de los riesgos de enfermedades.



En este sentido, propuso que Kanagawa y Vietnam pasen del intercambio de experiencias a la materialización de proyectos concretos de cooperación en salud preventiva. Como primera medida, ambas partes podrían estudiar la creación de varios centros piloto de atención sanitaria preventiva para, posteriormente, evaluar sus resultados y ampliar gradualmente el modelo a otras localidades.



Según Pham Thi Thanh Tra, esta iniciativa contribuirá a mejorar la calidad de la atención sanitaria, especialmente para las personas mayores, mediante la prevención y el control oportunos de los riesgos de enfermedades, así como a elevar la calidad de vida de la población.



Durante el encuentro, Kuroiwa Yuji presentó el modelo de atención sanitaria preventiva ME-BYO, impulsado por la prefectura de Kanagawa. Este enfoque se centra en el seguimiento de la etapa de transición entre el estado de salud y la enfermedad, con el fin de detectar tempranamente los cambios en la condición física, intervenir oportunamente y contribuir a prolongar la esperanza de vida saludable.



En el ámbito sanitario, la viceprimera ministra también expresó su deseo de que Kanagawa comparta experiencias y apoye a Vietnam y a sus localidades hermanadas en la implementación de proyectos de cooperación en ciencia, tecnología e innovación, sectores a los que el país concede prioridad en la asignación de recursos y que considera motores y pilares del desarrollo en la nueva era.



En materia económica y de inversión, propuso aprovechar el papel de conexión de la Oficina de Economía y Comercio Hanoi-Kanagawa para facilitar la expansión de las inversiones de las empresas japonesas en Vietnam y alentar a las compañías vietnamitas que operan en Kanagawa a ampliar sus actividades productivas y comerciales.



Respecto al desarrollo de los recursos humanos, Pham Thi Thanh Tra manifestó su deseo de que la prefectura continúe recibiendo trabajadores vietnamitas, preste especial atención a la formación de sus competencias profesionales y facilite su incorporación a las empresas japonesas que invierten en Vietnam una vez finalizados sus contratos laborales en Japón.



También instó a ambas partes a concretar los programas de cooperación cultural y turística, así como a seguir prestando atención a la comunidad vietnamita residente, estudiante y trabajadora en Kanagawa, que actualmente supera las 43.000 personas.



Al reconocer las contribuciones del gobernador Kuroiwa Yuji, quien ocupa el cargo desde 2011 y recibió la Orden de la Amistad del Estado vietnamita en 2024, la viceprimera ministra expresó su esperanza de que Kanagawa continúe aprovechando las bases de cooperación existentes y promueva programas prácticos y eficaces para profundizar aún más las relaciones entre ambas partes./.

VNA