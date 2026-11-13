Prensa laosiana destaca resultados de la visita del líder vietnamita a Japón

Vientiane (VNA) - El periódico Pasaxon, órgano del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, publicó un editorial en el que afirmó que la visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 8 al 11 de noviembre, obtuvo importantes resultados y dio un nuevo impulso al desarrollo sustancial y eficaz de las relaciones bilaterales.

Asimismo, la visita contribuye a fortalecer la paz, la estabilidad y la cooperación en el Sudeste Asiático, incluido Laos, de acuerdo con el artículo.

Uno de los principales resultados de la visita fue la aprobación de la Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón por parte del secretario general y presidente, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae. El documento define la orientación de las relaciones como una “Asociación de acompañamiento, creación conjunta y beneficio mutuo, en favor de un crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia”.

Ambos países acordaron reforzar los vínculos económicos, garantizar la seguridad económica, elevar su capacidad de autonomía estratégica y aspirar a alcanzar un comercio bilateral de 80 mil millones de dólares en 2030. Japón se comprometió a promover inversiones de alta calidad en Vietnam, vinculadas con la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos y el desarrollo de industrias de alto valor añadido.

Durante la visita, las dos partes firmaron e intercambiaron 11 documentos de cooperación en ámbitos como energía, educación, ciencia y tecnología, inteligencia artificial, medio ambiente, políticas marítimas, derecho y propiedad intelectual. La cooperación en ciencia, tecnología e innovación fue identificada como uno de los pilares importantes de las relaciones bilaterales en la nueva etapa.

En el Foro Público-Privado sobre Cooperación Económica y Científico-Tecnológica Vietnam-Japón, el mandatario vietnamita destacó la necesidad de pasar de la recepción y aplicación de tecnologías a la investigación conjunta, la creación conjunta y el dominio gradual de estas. Las partes también acordaron intensificar la cooperación en educación y formación, salud, trabajo, desarrollo de recursos humanos y vínculos entre localidades.

Desde una perspectiva regional, Pasaxon consideró que la visita refleja la tendencia al fortalecimiento de la cooperación entre los países asiáticos en un contexto geopolítico y económico internacional complejo. El desarrollo de los vínculos entre Vietnam y Japón contribuirá a mejorar la capacidad de ambos países para responder a las fluctuaciones externas.

Japón es un socio importante para Vietnam en la movilización de recursos, la transferencia de tecnología, la formación de personal y una mayor integración en las cadenas de valor regionales y globales. Por su parte, Vietnam, con su posición estratégica en el Sudeste Asiático, un mercado dinámico y ventajas en recursos humanos y ubicación geoeconómica, ofrece a Japón oportunidades para diversificar las cadenas de suministro, ampliar las inversiones y fortalecer sus vínculos con la ASEAN.

Desde la perspectiva de Laos, el editorial señaló que el fortalecimiento de la cooperación entre Vietnam y Japón ampliará las oportunidades de desarrollo para el Sudeste Asiático y la subregión del Mekong, especialmente en infraestructura, energía, ciencia y tecnología, transición verde y desarrollo de recursos humanos.

El artículo consideró que Laos debería estudiar y aplicar las experiencias de cooperación entre Vietnam y Japón, e impulsar sus vínculos con Tokio en infraestructura de transporte, logística, energía limpia, agricultura de alta tecnología, transformación digital y formación de recursos humanos.

Por otro lado, debería coordinarse con Vietnam para conectar programas y proyectos de cooperación con Japón, mejorar el entorno de inversión y elevar su capacidad de preparación, gestión y ejecución de proyectos.

El editorial concluyó que la visita dio un nuevo impulso a las relaciones entre Vietnam y Japón, como lo demuestran la Declaración de Visión Conjunta, los documentos de cooperación firmados y la identificación de ámbitos prioritarios para la próxima etapa.

El desarrollo sustancial de esta asociación no solo responde a los intereses de ambos países, sino que también contribuye a consolidar la paz y la estabilidad y promover la cooperación en Asia, el Sudeste Asiático y la subregión del Mekong./.