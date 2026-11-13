Vietnam reafirma su papel en la configuración del futuro de la ASEAN

Hanoi (VNA) - Vietnam reafirmará su papel activo y responsable en la configuración del futuro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) durante la 49ª Cumbre del bloque regional y las reuniones conexas, que se celebrarán en Manila del 14 al 17 de noviembre.



Por invitación del presidente filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., titular de la presidencia rotatoria de la ASEAN en 2026, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, encabezará una delegación de alto nivel para asistir a estos encuentros, reafirmando la prioridad que Vietnam concede a la agrupación en su política exterior.

El primer ministro Le Minh Hung y los jefes de las delegaciones de los países de la ASEAN asisten a la ceremonia de apertura de la 48ª Cumbre de la ASEAN, en mayo de 2026 en Cebu, Filipinas (Foto: VNA)



Una ASEAN resiliente, dinámica y centrada en las personas



Fundada el 8 de agosto de 1967, la ASEAN cuenta actualmente con 11 miembros: Indonesia, Tailandia, Filipinas, Singapur, Malasia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Camboya y Timor-Leste. En casi seis décadas, se ha consolidado como un modelo de cooperación e integración regional y desempeña un papel central en mecanismos como el Foro Regional de la ASEAN (ARF), la Cumbre de Asia Oriental (EAS) y la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM).



La Comunidad de la ASEAN, establecida el 31 de diciembre de 2015, se sustenta en tres pilares: político-seguridad, económico y sociocultural. Su economía pasó de ocupar el séptimo puesto mundial en 2015, con un Producto Interno Bruto de 2,5 billones de dólares, al quinto en 2025, con 4,16 billones, y aspira a situarse entre las cuatro mayores en 2030.



El bloque también ha ampliado sus vínculos comerciales mediante acuerdos con China, Japón, Corea del Sur, India, Hong Kong (China), Australia y Nueva Zelanda, además del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP). Al mismo tiempo, promueve nuevos motores de crecimiento, como la economía digital, la transición verde, la economía azul y el desarrollo del ecosistema de vehículos eléctricos.



En 2025, la ASEAN adoptó la Visión 2045 y cuatro estrategias de implementación, con el objetivo de construir una comunidad resiliente, innovadora, dinámica y centrada en las personas. El año 2026 marca el inicio de su puesta en práctica, en un contexto de desafíos relacionados con la inteligencia artificial, la seguridad energética, el cambio climático y la ciberseguridad.

Vietnam, miembro activo y responsable

Vietnam, un país renovado y dinámico, cada vez más integrado y con una posición creciente en la escena internacional. (Foto: VNA)



Vietnam ingresó en la ASEAN el 28 de julio de 1995 y, desde entonces, ha contribuido a fortalecer la paz, la estabilidad, la integración económica y las relaciones del bloque con sus socios. En este período, elevó sus vínculos con Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia al nivel de asociación estratégica integral.



Apenas tres años después de su adhesión, Vietnam acogió la 6ª Cumbre de la ASEAN en 1998 y contribuyó a impulsar el Plan de Acción de Hanoi para responder a las consecuencias de la crisis financiera regional. Posteriormente, asumió la presidencia del Comité Permanente de la ASEAN y ejerció la presidencia rotatoria del bloque en 2010 y 2020.



Durante esta última, promovió iniciativas de respuesta a la COVID-19, entre ellas el Fondo de Respuesta de la ASEAN, la Reserva Regional de Suministros Médicos y el Marco de Recuperación Integral. También ha participado activamente en hitos como la Carta de la ASEAN de 2007, la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2025 y la Visión 2045.



En la 48ª Cumbre, celebrada en mayo de 2026, el primer ministro Le Minh Hung propuso medidas para afrontar las repercusiones del conflicto en Oriente Medio. La reunión adoptó una declaración de los líderes de la ASEAN sobre acciones prioritarias para reforzar la resiliencia regional.



Vietnam también impulsa el Foro del Futuro de la ASEAN (AFF), celebrado en Hanoi en 2024, 2025 y 2026, como espacio complementario de diálogo y formulación de iniciativas. Además, ha desempeñado funciones de coordinación de las relaciones del bloque con China, la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y Nueva Zelanda.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participa en la sesión plenaria de la 48ª Cumbre de la ASEAN. (Foto: VNA)



49ª Cumbre: navegar juntos hacia un futuro común



La 49ª Cumbre, la segunda bajo la presidencia filipina, tendrá lugar en un contexto internacional y regional complejo e imprevisible. Bajo el lema “Navegar juntos hacia nuestro futuro”, las reuniones buscarán reforzar la unidad, la resiliencia y la cooperación regional, así como promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.



Filipinas ha definido tres prioridades para su presidencia de 2026: anclajes de paz y seguridad, corredores de prosperidad y empoderamiento de las personas. La agenda de la Cumbre incluirá la construcción de la Comunidad de la ASEAN, la seguridad energética y alimentaria, la asistencia a los ciudadanos del bloque y el fortalecimiento de las relaciones con sus socios mediante los mecanismos ASEAN+1, ASEAN+3 y EAS.



Según el embajador vietnamita en Filipinas, Lai Thai Binh, los resultados de las reuniones contribuirán a reafirmar la cooperación, la unidad, el consenso y la responsabilidad compartida, además de abrir nuevas oportunidades para un desarrollo regional dinámico, resiliente y sostenible.



Se espera que el primer ministro Le Minh Hung presente las posiciones y propuestas de Vietnam sobre la construcción de la Comunidad, el fortalecimiento de la unidad y la autonomía estratégica, así como la capacidad de respuesta ante los desafíos y la cooperación sustantiva con los socios. También mantendrá encuentros bilaterales con dirigentes de otros países.



La participación de Vietnam reafirma su compromiso con una ASEAN unida, resiliente y próspera, y proyecta la imagen de un país renovado, dinámico y cada vez más integrado en la escena internacional./.