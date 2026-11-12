Casi 30 años después de la Cumbre de Hanoi, la Francofonía regresa a Asia

París (VNA) - La Francofonía regresa a Asia casi 30 años después de la Cumbre de Hanoi de 1997 con su XX Cumbre, que se celebrará en Phnom Penh los días 15 y 16 de noviembre y en la que Vietnam tendrá una participación destacada.



La secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), Louise Mushikiwabo, destacó el significado de la VII Cumbre, celebrada en Hanoi en 1997, como un acontecimiento que sentó las bases de la Francofonía moderna. También valoró el compromiso de Vietnam con la organización y confió en que el país contribuya a dar a la voz de Asia el lugar que merece en los foros francófonos.



En noviembre de 1997, Hanoi marcó un hito para la Francofonía. Durante la VII Cumbre, los líderes establecieron el cargo de secretario general, dotando a la organización de una dimensión política definida. Por iniciativa de Vietnam, la cooperación económica también entró por primera vez en la agenda. Así nació en Asia una Francofonía moderna, con mayor peso político y orientada a la cooperación económica.



Casi 30 años después, Camboya acogerá en Phnom Penh la XX Cumbre de la Francofonía, la primera que se celebra en ese país.



La Francofonía todavía es percibida por algunos como una asociación de nostálgicos centrada únicamente en la defensa del idioma francés. Sin embargo, la labor de la organización va mucho más allá. Desde 2020, la OIF ha apoyado a cerca de 100.000 mujeres para crear o desarrollar sus actividades económicas; cada año forma a miles de jóvenes en profesiones digitales y acompaña a sus miembros en la lucha contra la desinformación. A través de sus programas, un millón de personas han podido obtener el registro civil en sus países, lo que les permite acceder a la educación, la atención sanitaria o un pasaporte.



Ese es el rostro actual de la Francofonía, integrada por 90 Estados y Gobiernos de los cinco continentes.



Vietnam, un ejemplo de compromiso



Vietnam comprendió pronto el valor de una Francofonía orientada a resultados. Hanoi alberga la Oficina Regional de la OIF para Asia-Pacífico, mientras que Ciudad Ho Chi Minh acoge el Centro Regional Francófono para Asia-Pacífico (CREFAP). Vietnam presidió además el Comité Económico, encargado de la Estrategia Económica de la Francofonía, durante el período 2020-2025.



En marzo de 2022, Vietnam y Camboya acogieron conjuntamente la primera misión económica y comercial de la OIF. Empresas de África, Europa, América y el océano Índico se reunieron en Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi y Phnom Penh. El programa obtuvo resultados positivos y fue seguido por una misión de retorno en 2025.



En marzo pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, propuso reforzar la cooperación con la OIF en ciencia, tecnología digital, cultura y educación. Ya se han registrado algunos resultados.



A través del proyecto Destination Éco-Talents, más de 2.000 jóvenes vietnamitas, en su mayoría mujeres, conocieron profesiones vinculadas al turismo sostenible y cerca de 680 recibieron formación. Por su parte, el fondo La Francophonie avec Elles ha ayudado a cientos de mujeres vietnamitas a iniciar o consolidar sus actividades económicas.

Un rincón del «Espacio de libros en francés» en la Biblioteca Municipal de la ciudad vietnamita de Can Tho. (Foto: VNA)



Construir la paz para la prosperidad común



Junto con Camboya, la OIF ha situado la paz en el centro de la XX Cumbre, bajo el lema “Reinvertir en la paz para la prosperidad común y la estabilidad sostenible”. En un contexto marcado por conflictos prolongados y una creciente fragmentación del comercio internacional, la palabra “paz” puede parecer abstracta, pero en el Sudeste Asiático adquiere un significado concreto.



Camboya y Vietnam han atravesado décadas de dificultades y comprenden que la paz no se alcanza únicamente cuando cesan las armas, sino también cuando comienza la reconstrucción nacional. En una sola generación, Vietnam ha reducido la pobreza a un ritmo que el Banco Mundial ha considerado un ejemplo destacado, al tiempo que ha invertido fuertemente en educación y acelerado la transformación digital.



Estas experiencias interesan a los miembros de la Francofonía en África, el Caribe, Oriente Medio y Europa Oriental. Compartirlas forma parte de la razón de ser de la organización.



El francés como herramienta de conexión



Al igual que otros miembros, Vietnam y Camboya recibieron el francés a través de una historia colonial dolorosa. Los fundadores de la Francofonía –Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba, Hamani Diori y el rey Norodom Sihanouk– optaron por convertir ese legado en una herramienta de solidaridad, desarrollo y acercamiento entre los pueblos.



Según el informe “La lengua francesa en el mundo 2026” de la OIF, el francés cuenta actualmente con 396 millones de hablantes y se ha convertido en la cuarta lengua más hablada del mundo.



Para una estudiante de Hue o un ingeniero de Ciudad Ho Chi Minh, hablar francés puede abrir las puertas de universidades, mercados y oportunidades profesionales en los cinco continentes. Cerca de un millón de vietnamitas han elegido estudiar francés.



Los resultados concretos que se esperan de la Cumbre de Phnom Penh, según la secretaria general de la OIF, dependerán sobre todo de esta generación y no sólo de los discursos.



El Sudeste Asiático, una puerta al mundo



El Sudeste Asiático es uno de los grandes centros del comercio mundial. La Francofonía aporta a esta región una red singular de conexiones con África, Europa, América y Oriente Medio, dentro de un espacio basado en el diálogo entre iguales. En un mundo cada vez más dividido en bloques, ese diálogo adquiere una importancia particular.



A medida que Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo, su política exterior abierta tiene un peso creciente en los debates de la Francofonía. En Phnom Penh, Mushikiwabo confía en que Vietnam contribuya a que la voz de Asia sea escuchada, al tiempo que reafirma sus compromisos de ampliar la formación, fortalecer los intercambios económicos y atraer a más talentos vietnamitas a la OIF.



En 1997, Hanoi contribuyó a dar una nueva dimensión a la Francofonía. En 2026, Vietnam puede ayudar a llevar aún más lejos la voz de la organización./.