APEC 2027: El futuro teatro de Phu Quoc comienza a mostrar su imponente arquitectura

An Giang, Vietnam (VNA) - Tras un año de construcción, el proyecto del Teatro Polivalente APEC de Phu Quoc, promovido por Sun Group, comienza a mostrar progresivamente su diseño. El edificio se perfila como uno de los teatros de mayor envergadura de Asia.



Según Sun Group, se ha completado más del 98% de la estructura de hormigón armado. Como elemento central del complejo del Centro de Conferencias APEC, desarrollado bajo el modelo de asociación público-privada (APP), el edificio cuenta con una superficie construida total de 54.680 metros cuadrados y una superficie de cubierta de 17.250 metros cuadrados. Tendrá seis plantas sobre rasante y un sótano. Con una capacidad prevista de 4.030 plazas, su auditorio superará en aforo al famoso Teatro Dolby, en Estados Unidos, que acoge, entre otros eventos, la ceremonia de entrega de los premios Óscar.



Actualmente, los equipos de construcción concentran sus esfuerzos en la elevación e instalación de 35 módulos metálicos de la cubierta, con un peso total aproximado de 1.140 toneladas, así como en los trabajos de acabado de la fachada y la cubierta. El objetivo es completar el exterior del edificio en el cuarto trimestre de 2026, antes de proceder a la instalación de los equipos especializados y al acondicionamiento interior.



Más allá de sus dimensiones y del acelerado ritmo de construcción, el edificio destaca por una arquitectura que combina formas contemporáneas y tradiciones culturales vietnamitas. Su fachada está rodeada por 50 columnas monumentales inspiradas en la leyenda fundacional de “Los hijos del Dragón y el Hada”, que evocan a los 50 hijos que acompañaron a su padre, Lac Long Quan, hacia el mar para ampliar el territorio. Su disposición esbelta y entrelazada evoca un bosque de bambú vietnamita en el litoral de Phu Quoc, símbolo de resiliencia, flexibilidad y cohesión nacional.



Según el arquitecto Truong Hoang Hai, responsable del diseño del Teatro Polivalente y del Centro de Conferencias APEC de Sun Group, los trabajos de acondicionamiento interior también avanzan favorablemente. Los espacios previstos incluyen un vestíbulo de recepción con una bóveda inspirada en una perla, una sala VIP para recepciones diplomáticas, un bar de alta categoría y un auditorio central decorado en tonos regios.



El teatro será la sede de las ceremonias de apertura y clausura, así como de los principales programas artísticos en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, que reunirá a los líderes de las 21 economías miembros y a numerosos delegados internacionales.



Tras el evento, el promotor prevé colaborar con productores internacionales para ofrecer espectáculos que combinen circo, acrobacia y música, con el objetivo de convertir el recinto en un centro cultural y turístico de categoría internacional.



En el marco de los preparativos para APEC 2027, la provincia de An Giang ha completado la integración de su Comité Directivo y elaborado un plan de acción detallado que especifica las tareas, responsabilidades, plazos y modalidades de ejecución.



El presidente del Comité Popular provincial, Ho Van Mung, ha solicitado, entre otras medidas, al subcomité encargado de los proyectos de inversión intensificar la supervisión de las obras para garantizar el cumplimiento de los plazos, la calidad de las construcciones y la seguridad durante los trabajos.



Las autoridades de la zona especial de Phu Quoc deberán elaborar un plan de renovación urbana para garantizar un entorno limpio, verde y agradable. Por su parte, el Departamento de Ciencia y Tecnología coordinará con los operadores de telecomunicaciones la modernización de las infraestructuras y la mejora de la cobertura y la calidad de los servicios en toda la isla.



La provincia intensifica las actividades de comunicación y promoción del evento, así como la formación de recursos humanos, con especial atención al protocolo, los idiomas extranjeros, el turismo y la atención a conferencias internacionales./.





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