Vietnam envía un mensaje de condolencias tras accidente de tráfico en Bulgaria

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung enviaron hoy mensajes de condolencias a la presidenta Iliana Yotova y el primer ministro Rumen Radev, respectivamente, por pérdidas humanas causadas por un accidente de tráfico en Bulgaria.



El sinestro, ocurrido el 10 de noviembre en la autopista Trakia, dejó numerosas víctimas mortales y heridos. /.





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