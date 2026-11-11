Política

Vietnam envía un mensaje de condolencias tras accidente de tráfico en Bulgaria

Los dirigentes vietnamitas enviaron mensajes de condolencias a sus homólogos búlgaros por las víctimas mortales y los heridos del accidente en la autopista Trakia.

Escena del accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos en la autopista Trakia, cerca de la ciudad de Yambol, en el sureste de Bulgaria, el 10 de noviembre de 2026 (Foto: Xinhua/VNA)
Escena del accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos en la autopista Trakia, cerca de la ciudad de Yambol, en el sureste de Bulgaria, el 10 de noviembre de 2026 (Foto: Xinhua/VNA)

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung enviaron hoy mensajes de condolencias a la presidenta Iliana Yotova y el primer ministro Rumen Radev, respectivamente, por pérdidas humanas causadas por un accidente de tráfico en Bulgaria.

El sinestro, ocurrido el 10 de noviembre en la autopista Trakia, dejó numerosas víctimas mortales y heridos. /.

VNA
#Vietnam #accidente de tráfico en Bulgaria
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