Máximo dirigente de Vietnam concluye su visita oficial a Japón

Tokio (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, su esposa y la delegación de alto nivel que los acompañó, partieron hoy de Tokio, concluyendo así su visita oficial de cuatro días a Japón.



Durante la visita, el secretario general y presidente To Lam y su esposa se reunieron con el Emperador y la Emperatriz de Japón y asistieron al banquete ofrecido por ambos en el Palacio Imperial.



El dirigente vietnamita participó en la ceremonia oficial de bienvenida, mantuvo conversaciones con la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, ofreció declaraciones a la prensa y presenció el intercambio de documentos de cooperación. Asimismo, pronunció un discurso ante la Dieta Nacional de Japón, visitó la prefectura de Kanagawa y participó en otras importantes actividades de alto nivel.



Durante las conversaciones, To Lam y la primera ministra Takaichi Sanae reafirmaron que Vietnam y Japón son socios importantes, prioritarios y a largo plazo el uno para el otro, y comparten numerosos intereses comunes, de modo que el desarrollo de un país crea condiciones favorables para el crecimiento del otro. Vietnam constituye un socio prioritario en la política exterior de Japón y en la implementación de su nueva Estrategia de crecimiento.



Ante un entorno internacional cada vez más complejo y sobre la base de una nueva visión estratégica de las relaciones bilaterales, ambos dirigentes acordaron adoptar una Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón, con el objetivo de elevar a una nueva altura la Asociación Estratégica Integral por la Paz y la Prosperidad en Asia y el Mundo, bajo el espíritu de ser socios que se acompañan, crean juntos y comparten beneficios, avanzando hacia un crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia.



En sus encuentros, ambas partes valoraron positivamente el sólido, integral y sustancial desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Japón en los últimos años, especialmente desde que ambos países elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral por la Paz y la Prosperidad en Asia y el Mundo, en 2023. La confianza política se ha fortalecido mediante los frecuentes intercambios y contactos de alto nivel a través de los canales del Partido, el Gobierno y los órganos parlamentarios. Asimismo, los mecanismos de diálogo entre ministerios, organismos y localidades de ambos países han funcionado eficazmente.



Ambas partes acordaron promover la diplomacia de alto nivel y mantener intercambios y contactos periódicos para reforzar aún más la confianza y el entendimiento mutuos. También destacaron la importancia de ampliar los intercambios a través de todos los canales, incluidos el Partido, el Gobierno, la Asamblea Nacional, los contactos entre pueblos y la cooperación entre localidades, contribuyendo así a consolidar la amistad bilateral.



Asimismo, acordaron mantener una estrecha coordinación y ejecutar eficazmente la tercera fase (2025-2030) de la Visión de Cooperación Agrícola Vietnam-Japón a medio y largo plazo, al tiempo que ampliarán la cooperación agrícola de alta calidad para garantizar la seguridad alimentaria mediante inversiones, transferencia de tecnología y conocimientos, y formación de recursos humanos cualificados.



Los dos dirigentes también acordaron reforzar la cooperación en el marco del Plan de Cooperación MIDORI entre Japón y los países miembros de la ASEAN. Ambas partes acogieron con satisfacción la próxima conclusión de las consultas técnicas sobre el acceso al mercado de los pomelos vietnamitas y las uvas japonesas, y expresaron su deseo de que estos dos productos puedan comercializarse en los respectivos mercados a partir del próximo año.



Ambas partes acordaron impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares de la cooperación bilateral, haciendo hincapié en la asociación, la creación conjunta y la colaboración entre los sectores público y privado.



También convinieron en promover la colaboración en tecnología espacial, ciencias marinas y oceánicas, inteligencia artificial (IA), tecnologías digitales, semiconductores, tecnología médica, biotecnología avanzada, agricultura de alta tecnología y minerales estratégicos.



Los dos países continuarán ampliando los proyectos conjuntos de investigación, especialmente en inteligencia artificial, ampliando el Programa NEXUS y facilitando la participación de investigadores vietnamitas de nivel doctoral en programas de investigación y formación en Japón en los ámbitos de los semiconductores y la IA. Asimismo, acordaron implementar eficazmente 14 proyectos en el marco del Mecanismo de Crédito Conjunto (JCM).



Ambas partes también acordaron fortalecer la conexión en materia de recursos humanos, promover los intercambios entre pueblos y la cooperación entre localidades, así como ampliar la colaboración en los ámbitos de la salud, el trabajo y la educación.



Los dos países trabajarán estrechamente para organizar el tercer Foro de Cooperación Local Vietnam-Japón en 2027, intensificar la cooperación en educación y formación y desarrollar recursos humanos de alta calidad.



Coincidieron en promover la cooperación en salud y atención a las personas mayores, acelerar las negociaciones para la firma de un Acuerdo Bilateral de Seguridad Social e iniciar consultas sobre un Acuerdo de Notificación y Contacto Consular./.





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