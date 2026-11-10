Parlamento vietnamita propone impulsar ecosistema de industrias culturales

Hanoi (VNA) - Los diputados vietnamitas propusieron hoy medidas para desarrollar un ecosistema y una cadena de valor de las industrias culturales, durante el debate sobre el proyecto de Ley de Desarrollo de este sector.



La iniciativa busca concretar la Resolución No. 80-NQ/TW sobre el desarrollo de la cultura vietnamita y establecer un marco jurídico adecuado para impulsar las industrias culturales. El debate tuvo lugar en el marco del segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.



El diputado Vuong Quoc Thang, representante de la ciudad de Da Nang, valoró que el proyecto refleja un cambio de enfoque: pasar de centrarse principalmente en la conservación y promoción del patrimonio cultural a combinar estas tareas con la creatividad y el aprovechamiento de sus valores como recursos económicos.



También destacó la importancia de situar a las personas y su capacidad creativa en el centro, así como de fomentar la aplicación de la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la protección de la propiedad intelectual.



No obstante, propuso revisar las disposiciones relativas a la protección y comercialización de los derechos de propiedad intelectual para garantizar su coherencia con la legislación vigente y facilitar las transacciones comerciales de productos culturales.



Por su parte, el diputado Le Hoang Anh, representante de la provincia de Gia Lai, consideró que el proyecto abarca demasiados sectores, establece numerosos procedimientos y todavía no define con suficiente claridad sus prioridades fundamentales. Aunque contempla diez grupos de industrias culturales, ninguno de sus 37 artículos identifica expresamente los sectores estratégicos.



El legislador propuso que el Gobierno seleccione un máximo de tres o cuatro sectores prioritarios para cada periodo de cinco años, sujetos a evaluaciones periódicas. En una primera etapa, recomendó concentrar los recursos en los videojuegos y los contenidos digitales, el cine y las series televisivas, así como la música, las artes escénicas y la industria de eventos.



También advirtió del riesgo de que los incentivos fiscales, las exenciones del alquiler de terrenos y las ayudas a infraestructuras beneficien a proyectos inmobiliarios que utilicen la denominación de espacios culturales sin desarrollar actividades creativas significativas. Por ello, planteó establecer criterios claros, centralizar la evaluación de los productos beneficiarios y fijar requisitos mínimos de superficie destinada a actividades creativas.



El diputado Trinh Xuan An, representante de la ciudad de Dong Nai, señaló que el objetivo de que las industrias culturales aporten el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030 exige políticas prioritarias bien definidas.



Asimismo, pidió aclarar el concepto de industria cultural para evitar que todos sus productos deban cumplir obligatoriamente tres condiciones: creatividad cultural, tecnología y derechos de propiedad intelectual. A su juicio, los productos artesanales también pueden generar valor económico gracias a sus técnicas, diseños e identidad cultural.



El legislador propuso delimitar el ámbito de aplicación de la futura ley y evitar duplicidades con las normas sectoriales vigentes, mediante disposiciones específicas para las industrias culturales y remisiones a otras legislaciones.



En respuesta a las observaciones, la ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, afirmó que su cartera continuará revisando el proyecto para precisar su ámbito de aplicación, los conceptos fundamentales y el papel del Estado, que deberá pasar de gestionar principalmente las actividades culturales a crear condiciones e incentivos para su desarrollo.



La funcionaria destacó que los mecanismos fiscales, crediticios, territoriales y de cooperación público-privada permitirán movilizar inversiones y concentrar recursos en productos culturales competitivos y con capacidad de difusión.



Asimismo, subrayó que la protección de los derechos de autor y de propiedad intelectual constituye un elemento esencial. En este sentido, el proyecto contempla facilitar gratuitamente programas informáticos y plataformas digitales que respalden la creación y la protección de estos derechos.



Respecto a los sectores prioritarios, explicó que la ley establecerá el marco general para diez ámbitos, mientras que el Gobierno determinará cuáles recibirán prioridad en cada etapa. Entre ellos figuran el turismo cultural, los videojuegos, el cine y las artes escénicas./.

VNA