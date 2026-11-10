Vietnam y Japón refuerzan cooperación entre sus Partidos Comunistas

Tokio (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, dialogó hoy en Tokio con el presidente del Partido Comunista de Japón, Shii Kazuo, con quien intercambió opiniones sobre las relaciones entre ambos partidos y países, así como sobre las orientaciones de cooperación en el futuro, a propósito de su visita oficial al país del Sol Naciente.



El dirigente vietnamita informó sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, que estableció los principales objetivos de desarrollo en la nueva era, con énfasis en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la renovación del modelo de crecimiento, el desarrollo de infraestructuras estratégicas y la transformación digital basada en la ciencia, la tecnología y la innovación. Vietnam aspira a convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.



El líder vietnamita señaló que, durante su visita, Vietnam y Japón acordaron elevar a un nuevo nivel su Asociación Estratégica Integral, orientándola hacia una relación de acompañamiento, creación conjunta y beneficio mutuo, en favor de un crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia. Vietnam desea mantener y fortalecer la cooperación entre los dos partidos como parte del desarrollo de las relaciones bilaterales.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, (derecha) se reúne con el presidente del Partido Comunista de Japón, Shii Kazuo. (Foto: VNA)



Por su parte, Shii Kazuo valoró los avances en las relaciones entre ambos partidos, especialmente el mantenimiento de los intercambios y contactos de alto nivel y la celebración de la 12ª edición del Intercambio Teórico, centrada en el tema “La vitalidad del comunismo en la era digital”. También informó sobre la situación y las actividades de construcción y desarrollo del Partido Comunista de Japón, así como sobre los preparativos para su XXX Congreso, previsto para enero de 2027.



El secretario general y presidente To Lam felicitó al Partido Comunista de Japón por sus logros durante más de un siglo y expresó su confianza en que su próximo Congreso se celebre con éxito y abra una nueva etapa de desarrollo para la organización.



Al destacar la amistad y la solidaridad tradicionales entre los dos partidos, forjadas desde los años de lucha revolucionaria, el mandatario vietnamita agradeció el apoyo y la valiosa ayuda del Partido Comunista de Japón y del pueblo japonés a Vietnam durante la lucha por la liberación y reunificación nacional, así como en la construcción y el desarrollo del país en la actualidad.



El dirigente vietnamita propuso que ambos partidos continúen intensificando los intercambios y las visitas de delegaciones de distintos niveles, apoyándose mutuamente en foros multilaterales entre partidos y desarrollando eficazmente el Intercambio Teórico.



También pidió al Partido Comunista de Japón seguir respaldando las relaciones bilaterales y promover ante el Gobierno japonés condiciones laborales equitativas y favorables para los ciudadanos vietnamitas que trabajan en Japón.



Shii Kazuo reafirmó que el Partido Comunista de Japón continuará apoyando y confiando en el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam para conducir al país hacia nuevos logros, así como respaldando el desarrollo profundo y sostenible de las relaciones entre ambos países.



En la ocasión, el secretario general y presidente To Lam invitó a Shii Kazuo a realizar próximamente una nueva visita a Vietnam./.