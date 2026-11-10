Política

Asamblea Nacional debate tres proyectos estratégicos de autopistas en Vietnam

La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy la propuesta de inversión en tres proyectos de autopistas, con una longitud total de 430,5 kilómetros y una inversión estimada de 6.330 millones de dólares, destinados a completar la red nacional de carreteras de alta velocidad conforme a la planificación y mejorar la conectividad regional.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy la propuesta de inversión en tres proyectos de autopistas, con una longitud total de 430,5 kilómetros y una inversión estimada de 6.330 millones de dólares, destinados a completar la red nacional de carreteras de alta velocidad conforme a la planificación y mejorar la conectividad regional.

Los tres proyectos de autopistas son Bao Ha-Lai Chau (tramo Bao Ha-Tan Phong), Quang Ngai-Kon Tum y Moc Chau-Son La-Dien Bien (tramo en la provincia de Son La).

Según el informe del Gobierno, estas obras responden a la necesidad de desarrollar infraestructuras de transporte estratégicas y satisfacer la creciente demanda de movilidad. Actualmente, las carreteras nacionales que conectan Son La, Lai Chau y Quang Ngai con los principales centros económicos regionales presentan limitaciones de capacidad y estándares técnicos, además de sufrir frecuentes deslizamientos durante la temporada de lluvias e inundaciones.

La puesta en servicio de las nuevas autopistas permitirá reducir entre un 50% y un 60% el tiempo de desplazamiento respecto a las rutas actuales, facilitando el transporte de mercancías, atrayendo inversiones y aprovechando mejor el potencial económico de las localidades.

Los proyectos también contribuirán a eliminar los obstáculos en materia de infraestructuras, reducir las diferencias de desarrollo entre regiones y promover la reducción de la pobreza en las zonas montañosas. Actualmente, la tasa de pobreza alcanza el 9,37% en Son La y el 17,24% en Lai Chau. Además, las nuevas vías tendrán importancia estratégica para garantizar la defensa y la seguridad nacionales, proteger las fronteras y facilitar la respuesta ante situaciones de emergencia.

Las tres autopistas tendrán una longitud total aproximada de 430,5 kilómetros: Moc Chau-Son La-Dien Bien, de 179,5 kilómetros; Bao Ha-Lai Chau, de 119 kilómetros; y Quang Ngai-Kon Tum, de 132 kilómetros. Todas se construirán con cuatro carriles y una velocidad de diseño de entre 80 y 120 kilómetros por hora.

Los proyectos contemplan la aplicación de tecnologías modernas y la construcción sincronizada de enlaces viales, sistemas inteligentes de transporte, centros de gestión y control del tráfico y áreas de descanso.

El Gobierno propone financiar las tres obras mediante inversión pública, con un presupuesto preliminar total de unos 6.330 millones de dólares.

La preparación de las inversiones está prevista para el período 2026-2027. Las obras de compensación, apoyo y reasentamiento, así como el inicio de la construcción, se llevarán a cabo en 2027. Se espera que los proyectos estén básicamente terminados en 2030 y entren en funcionamiento a partir de 2031.

Para acelerar su ejecución, el Gobierno propone aplicar cinco grupos de mecanismos y políticas especiales, similares a los autorizados anteriormente por la Asamblea Nacional para otros proyectos de importancia nacional. Estos incluyen ajustes de las decisiones de inversión, compensaciones y reasentamiento, designación directa de contratistas, modificaciones de la planificación y habilitación de emplazamientos para depositar residuos sólidos de construcción.

Según el programa del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, los diputados también debatieron varios proyectos de ley relacionados con el desarrollo de las industrias culturales, el deporte, el turismo, las bibliotecas, el cine, el patrimonio cultural, la publicidad, la prensa y los documentos normativos.

Asimismo, examinaron la aplicación de la Resolución 206/2025/QH15 sobre mecanismos especiales para resolver las dificultades y obstáculos derivados de las disposiciones legales, así como los problemas surgidos durante la reorganización del aparato administrativo y el fortalecimiento de la descentralización y delegación de competencias./.

VNA
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