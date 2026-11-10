Aeropuerto de Phu Bai prevé alcanzar los cuatro millones de pasajeros anuales en 2030

Hanoi (VNA) - El Aeropuerto Internacional de Phu Bai, en la ciudad de Hue, prevé alcanzar una capacidad de cuatro millones de pasajeros anuales para 2030 y ampliar esta cifra hasta los 12 millones en 2050, según el plan director presentado por la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (CAAV) al Ministerio de Construcción para su evaluación y aprobación.



Según la propuesta, el aeropuerto, situado en las zonas de Phu Bai y Huong Thuy, en la ciudad de Hue, mantendrá su condición de instalación internacional dentro de la red nacional de aeropuertos civiles de Vietnam y contará con infraestructuras de uso compartido para actividades civiles y militares.



Para el periodo 2021-2030, el aeropuerto cumplirá con los estándares del código 4E de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con una capacidad prevista de 4 millones de pasajeros y 5.000 toneladas de carga al año. Dispondrá de 11 posiciones de estacionamiento para aeronaves y podrá recibir aviones de hasta código E, incluidos modelos como el A350, B787, B777 y A320/A321, entre otros equivalentes.



De cara a 2050, se prevé mantener la clasificación de código 4E y ampliar la capacidad operativa hasta los 12 millones de pasajeros y 24.000 toneladas de carga anuales. Asimismo, el número de posiciones de estacionamiento para aeronaves aumentará a 27, manteniendo la capacidad para recibir aviones de hasta código E.



El plan contempla una superficie total de 514,28 hectáreas para el desarrollo del aeropuerto, tanto en el periodo 2021-2030 como en la proyección hasta 2050.



De acuerdo con el anterior plan director del aeropuerto, vigente hasta 2020 y con previsiones para 2030, aprobado por el Primer Ministro en 2009, Phu Bai fue clasificado como aeropuerto internacional de código 4E y aeródromo militar de nivel II. Dicho documento establecía una capacidad de 5 millones de pasajeros anuales para 2020 y de 9 millones para 2030.



Por su parte, el plan director ajustado del sistema aeroportuario nacional para el periodo 2021-2030, con visión hasta 2050, aprobado por el Ministerio de Construcción en 2026, establece para Phu Bai una capacidad de 4 millones de pasajeros anuales en 2030 y de 12 millones en 2050, manteniendo su clasificación de código 4E.



Asimismo, los planes de desarrollo aprobados en 2023 para la provincia de Thua Thien-Hue y la región centro-norte contemplan convertir esta zona en un importante centro de cultura, turismo, atención sanitaria especializada, ciencia y tecnología, así como de educación y formación. Estos documentos también prevén ampliar y modernizar el Aeropuerto Internacional de Phu Bai, sus instalaciones de carga y su red de conexiones internacionales, reforzando su vinculación con el puerto marítimo de Chan May-Lang Co.



Por otro lado, el Comité Popular de la ciudad de Hue ha ajustado su plan director para incorporar el desarrollo de una zona de libre comercio conectada con el puerto de Chan May y el Aeropuerto Internacional de Phu Bai. Entre las prioridades figuran la renovación y ampliación de la primera pista, la finalización de la red de calles de rodaje y la construcción de una segunda pista antes de 2030, de acuerdo con el plan aeroportuario aprobado.



En este contexto, la elaboración del plan director del Aeropuerto Internacional de Phu Bai para el periodo 2021-2030, con visión hasta 2050, resulta necesaria para concretar las orientaciones del plan nacional del sistema aeroportuario y garantizar su coherencia con las estrategias de desarrollo regional y local.



Asimismo, permitirá establecer las bases para futuras inversiones en infraestructura, responder al aumento de la demanda de transporte de pasajeros y mercancías, impulsar el desarrollo socioeconómico y contribuir a garantizar la defensa y la seguridad nacionales en la región central.



Durante el proceso de elaboración, la CAAV recabó opiniones de ministerios, organismos sectoriales, autoridades locales y otras entidades pertinentes. Tras revisar e incorporar las aportaciones recibidas, la institución completó el expediente del plan director y lo presentó al Ministerio de Construcción para su evaluación y aprobación./.

VNA