Vietnam y Japón estrechan cooperación en medio ambiente, agricultura y economía marina

Tokio (VNA) - El ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Trinh Viet Hung, y el ministro de Medio Ambiente de Japón, Sasagawa Hiroyoshi, presenciaron el 9 de noviembre en Tokio el intercambio de un memorando de entendimiento (MdE) sobre cooperación entre sus respectivas entidades.



La firma tuvo lugar en el marco de la visita oficial a Japón del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, del 8 al 11 de noviembre.



Se espera que el acuerdo impulse la cooperación bilateral en tecnologías medioambientales, mercados de carbono y economía circular, además de contribuir a los esfuerzos de Vietnam por avanzar en su transición ecológica.



El documento establece ocho ámbitos prioritarios de colaboración, entre ellos la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático; el desarrollo de tecnologías bajas en carbono, los mercados de carbono y el Mecanismo Conjunto de Crédito (JCM, por sus siglas en inglés), en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París; la gestión de residuos, el reciclaje y la economía circular; así como el control de la contaminación del agua, el aire y los plásticos. También contempla el monitoreo medioambiental y los sistemas de alerta temprana, la planificación ambiental, el desarrollo urbano sostenible, la conservación de la biodiversidad y la gestión de los recursos naturales.



Para materializar estos objetivos, ambos ministerios promoverán diálogos sobre políticas, intercambios de expertos, formación de recursos humanos, estudios de viabilidad y transferencia de tecnología.



Asimismo, buscarán facilitar la participación de empresas e institutos de investigación de ambos países en proyectos medioambientales, especialmente en aquellos sectores en los que Vietnam necesita inversión y conocimientos tecnológicos.

En el acto de firma. (Fuente: VNA)

Durante su estancia en Tokio, Trinh Viet Hung se reunió con Sasagawa y copresidió el Diálogo sobre Políticas Medioambientales Vietnam-Japón junto con el ministro de Estado de Medio Ambiente, Azemoto Shogo.



Ambas partes repasaron los avances en la aplicación del JCM, los inventarios de gases de efecto invernadero, el tratamiento y la valorización energética de residuos, así como la gestión de desechos electrónicos. También acordaron intensificar la cooperación en mercados de carbono, economía circular y control de la contaminación.



Entre las prioridades figuran los proyectos de créditos de carbono relacionados con las energías renovables, el tratamiento de residuos y la agricultura de bajas emisiones, en consonancia con la finalización de las normas del JCM conforme al artículo 6.2 del Acuerdo de París.



Asimismo, ambas partes abordaron la posibilidad de ampliar el uso de la inteligencia artificial y la teledetección en el monitoreo medioambiental, con el propósito de mejorar la gestión de los recursos y favorecer una producción más sostenible.



Por su parte, Trinh Viet Hung pidió a Japón que apoye la transferencia de tecnologías para el tratamiento de la paja de arroz después de la cosecha. Vietnam genera alrededor de 61 millones de toneladas de este subproducto agrícola al año, casi la mitad de ellas en el delta del Mekong.



La aplicación de tecnologías para recuperar energía y gestionar las cenizas y escorias derivadas de la combustión permitiría convertir estos residuos en recursos aprovechables, reducir la contaminación y aumentar el valor económico del sector agrícola.



La cooperación bilateral también se extiende al ámbito de la economía marina. Durante el Diálogo sobre Política Marina Vietnam-Japón, celebrado en Tokio, Trinh Viet Hung y el ministro de Estado japonés para la Política Oceánica, Furukawa Toshiharu, intercambiaron puntos de vista sobre la gestión y el aprovechamiento de los recursos marinos, así como sobre el desarrollo sostenible de la economía oceánica.



En este contexto, ambas partes firmaron un memorando de entendimiento sobre política marina y oceánica, que contempla la planificación y gobernanza del espacio marítimo, la investigación científica, la conservación de los ecosistemas, la protección medioambiental y el uso sostenible de los recursos.



Para el periodo 2026-2030, Vietnam propuso desarrollar iniciativas conjuntas en ámbitos como las bases de datos oceánicas y los mapas digitales, la aplicación de inteligencia artificial a la gestión marina, la exploración de aguas profundas, la investigación de los recursos marinos y el carbono azul, el control de los residuos oceánicos y la respuesta ante derrames de petróleo.



Otro ámbito de colaboración será la investigación sobre energías renovables marinas y la promoción de alianzas empresariales en el sector de la energía eólica marina. Japón aportará su experiencia y conocimientos tecnológicos, mientras que Vietnam busca desarrollar nuevas fuentes de energía para atender la creciente demanda derivada de su desarrollo económico y avanzar en su transición energética.



En materia agrícola, una delegación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam se reunió con autoridades y empresas de la prefectura japonesa de Yamanashi para impulsar la agricultura de alta tecnología y ampliar el comercio bilateral de productos agropecuarios.



Durante el encuentro con el gobernador Nagasaki Kotaro, ambas partes acordaron promover los intercambios comerciales, la investigación de variedades vegetales, la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos.



Uno de los principales resultados fue el acuerdo de priorizar la conclusión de los procedimientos de acceso al mercado para el pomelo vietnamita y la uva japonesa, con vistas a que ambos productos puedan comercializarse en sus respectivos mercados a partir de la cosecha de 2027.



Posteriormente, las partes abordarán el acceso de la maracuyá vietnamita y el melocotón japonés, con el objetivo de diversificar la oferta y ampliar las oportunidades comerciales para las empresas agroindustriales de ambos países.



Vietnam también propuso a Yamanashi compartir su experiencia y conocimientos técnicos en ámbitos como el desarrollo de invernaderos de alta tecnología, el cultivo en terrenos inclinados y suelos sulfatados ácidos, el procesamiento y la conservación de productos agrícolas, la gestión forestal en cuencas hidrográficas y la prevención de desastres naturales. Se espera que esta colaboración contribuya a elevar la productividad, mejorar la calidad e incrementar el valor añadido de los productos agrícolas vietnamitas.



Por último, cerca de 60 representantes de organismos reguladores y empresas participaron en Yamanashi en una conferencia comercial sobre agricultura, silvicultura y pesca entre Vietnam y esta prefectura japonesa. El encuentro permitió intercambiar información sobre los mercados, analizar los requisitos de importación y establecer contactos entre potenciales socios comerciales. Además de uvas, melocotones, pomelos de piel verde y maracuyá, las empresas participantes manifestaron interés por productos vietnamitas como el café, el arroz, el matcha y otros productos agrícolas de alto valor añadido./.