Economía

Vietnam y Japón intercambian tres documentos de cooperación sobre préstamos y asistencia no reembolsable

Vietnam y Japón intercambiaron tres documentos de cooperación relacionados con préstamos y ayuda no reembolsable, en el marco de la visita oficial a Japón del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente, To Lam, acompañado de su esposa.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, presencian el intercambio de documentos de cooperación bilateral. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, presencian el intercambio de documentos de cooperación bilateral. (Fuente: VNA)

Tokio (VNA) - Vietnam y Japón intercambiaron tres documentos de cooperación relacionados con préstamos y ayuda no reembolsable, en el marco de la visita oficial a Japón del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente, To Lam, acompañado de su esposa.

Según informó el Ministerio de Finanzas de Vietnam, la ceremonia se celebró el día 9 de noviembre en Tokio en presencia del secretario general y presidente To Lam y de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. En representación de ambas partes, participaron el ministro vietnamita de Finanzas, Ngo Van Tuan; el embajador de Japón en Vietnam, Naoki Ito; y el presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Akihiko Tanaka.

Los tres documentos comprenden un canje de notas entre los Gobiernos de Vietnam y Japón para el proyecto de construcción de la Universidad Vietnam-Japón, un acuerdo entre ambos Gobiernos destinado a facilitar la ejecución de proyectos de ayuda no reembolsable, y un convenio de préstamo entre el Gobierno vietnamita y la JICA para la construcción de la central termoeléctrica O Mon III.

Dos de los documentos contemplan compromisos de financiación para los proyectos de la Universidad Vietnam-Japón y de la central termoeléctrica O Mon III, por un importe conjunto superior a los 43.100 millones de yenes (272,73 millones de dólares). Ambos proyectos revisten especial importancia para los Gobiernos de los dos países.

El acuerdo para facilitar la ejecución de proyectos de ayuda no reembolsable contribuirá a perfeccionar el marco jurídico, simplificar los procedimientos administrativos y agilizar la puesta en marcha de los programas y proyectos de asistencia financiados por Japón en Vietnam.

El intercambio de estos tres documentos reafirma a Japón como uno de los principales socios económicos de Vietnam y pone de manifiesto el firme compromiso de ambos Gobiernos de llevar a la práctica los acuerdos alcanzados al más alto nivel mediante proyectos concretos de cooperación. Estas iniciativas contribuirán a estrechar aún más la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón.

El Ministerio de Finanzas de Vietnam continuará coordinándose estrechamente con los organismos competentes de Japón, así como con los ministerios, sectores y autoridades locales del país, para garantizar la ejecución eficaz de los acuerdos. Los esfuerzos se centrarán en asegurar el cumplimiento de los plazos, la calidad de los proyectos y el uso eficiente de los recursos financieros, con el fin de contribuir de manera efectiva a los objetivos de desarrollo socioeconómico de Vietnam y profundizar los vínculos bilaterales en los próximos años./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Japón #documentos de cooperación
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Vietnam - Japón: una asociación estratégica integral en pleno auge

Vietnam - Japón: una asociación estratégica integral en pleno auge

Más de cinco décadas después del establecimiento de relaciones diplomáticas y tres años después de su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral, los vínculos entre Vietnam y Japón siguen profundizándose de manera integral, sustantiva y eficaz. La confianza política se consolida, los intereses económicos están cada vez más entrelazados y los nexos entre los pueblos de ambos países se fortalecen cada vez más, en beneficio de sus respectivas poblaciones y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y la prosperidad de la región y del mundo.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Vietnam y Japón refuerzan cooperación parlamentaria

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y los titulares de la Cámara de Representantes, Mori Eisuke, y de la Cámara de Consejeros de Japón, Sekiguchi Masakazu, abordan el fortalecimiento de los vínculos parlamentarios y la cooperación bilateral, así como el apoyo a la comunidad vietnamita en Japón.

La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, preside la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa. (Fuente: VNA)

Emiten Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón

Vietnam y Japón acordaron profundizar su Asociación Estratégica Integral, sobre el espíritu del acompañamiento, la creación conjunta y los beneficios compartidos, en favor de un crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia.

Ver más

El evento forma parte de un programa destinado a impulsar el comercio transfronterizo y las exportaciones a Camboya en 2026 (Foto: Bnews)

Vietnam y Camboya impulsan la conectividad comercial

An Giang acogerá una conferencia y una feria comercial para fortalecer los vínculos empresariales, promover las exportaciones y avanzar hacia la meta de 20.000 millones de dólares de comercio bilateral en 2030.

Panorama de la cita. (Foto: VNA)

Máximo dirigente vietnamita dialoga con directivos de grandes corporaciones japonesas

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió en Tokio con directivos de grandes corporaciones japonesas para impulsar una cooperación económica y tecnológica más profunda, atraer inversiones de alta calidad y desarrollar proyectos conjuntos en semiconductores, inteligencia artificial, energía verde e infraestructuras inteligentes.

Vietnam establece los principales objetivos económicos para 2027 (parte 2)

Vietnam establece los principales objetivos económicos para 2027 (parte 2)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, firmó la Conclusión n.º 106-KL/TW, el 15 de octubre de 2026, del IV Pleno del Comité Central del Partido sobre el desarrollo socioeconómico, la ejecución del presupuesto estatal en 2026 y el plan para 2027, según la cual se estable varios criterios económicos clave.

Kenichi Ohno, profesor emérito del Instituto Nacional de Investigación de Políticas de Japón (GRIPS). (Fuente:vietnamfinance.vn)

Vietnam y Japón buscan una nueva etapa de cooperación económica

Los avances de Vietnam en materia de ingresos y nivel tecnológico están creando condiciones para que las relaciones económicas entre el país y Japón entren en una nueva etapa, evaluó Kenichi Ohno, profesor emérito del Instituto Nacional de Investigación de Políticas de Japón (GRIPS).