Vietnam y Japón intercambian tres documentos de cooperación sobre préstamos y asistencia no reembolsable

Tokio (VNA) - Vietnam y Japón intercambiaron tres documentos de cooperación relacionados con préstamos y ayuda no reembolsable, en el marco de la visita oficial a Japón del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente, To Lam, acompañado de su esposa.



Según informó el Ministerio de Finanzas de Vietnam, la ceremonia se celebró el día 9 de noviembre en Tokio en presencia del secretario general y presidente To Lam y de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. En representación de ambas partes, participaron el ministro vietnamita de Finanzas, Ngo Van Tuan; el embajador de Japón en Vietnam, Naoki Ito; y el presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Akihiko Tanaka.



Los tres documentos comprenden un canje de notas entre los Gobiernos de Vietnam y Japón para el proyecto de construcción de la Universidad Vietnam-Japón, un acuerdo entre ambos Gobiernos destinado a facilitar la ejecución de proyectos de ayuda no reembolsable, y un convenio de préstamo entre el Gobierno vietnamita y la JICA para la construcción de la central termoeléctrica O Mon III.



Dos de los documentos contemplan compromisos de financiación para los proyectos de la Universidad Vietnam-Japón y de la central termoeléctrica O Mon III, por un importe conjunto superior a los 43.100 millones de yenes (272,73 millones de dólares). Ambos proyectos revisten especial importancia para los Gobiernos de los dos países.



El acuerdo para facilitar la ejecución de proyectos de ayuda no reembolsable contribuirá a perfeccionar el marco jurídico, simplificar los procedimientos administrativos y agilizar la puesta en marcha de los programas y proyectos de asistencia financiados por Japón en Vietnam.



El intercambio de estos tres documentos reafirma a Japón como uno de los principales socios económicos de Vietnam y pone de manifiesto el firme compromiso de ambos Gobiernos de llevar a la práctica los acuerdos alcanzados al más alto nivel mediante proyectos concretos de cooperación. Estas iniciativas contribuirán a estrechar aún más la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón.



El Ministerio de Finanzas de Vietnam continuará coordinándose estrechamente con los organismos competentes de Japón, así como con los ministerios, sectores y autoridades locales del país, para garantizar la ejecución eficaz de los acuerdos. Los esfuerzos se centrarán en asegurar el cumplimiento de los plazos, la calidad de los proyectos y el uso eficiente de los recursos financieros, con el fin de contribuir de manera efectiva a los objetivos de desarrollo socioeconómico de Vietnam y profundizar los vínculos bilaterales en los próximos años./.

VNA