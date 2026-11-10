Ciudad Ho Chi Minh y Japón estudian emitir bonos denominados en yenes

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) está trabajando con instituciones financieras japonesas para estudiar la posibilidad de emitir bonos denominados en yenes, con el fin de diversificar las fuentes de financiación a medio y largo plazo y atender las necesidades de inversión y desarrollo de la metrópolis.



La emisión contemplaría títulos con plazos de vencimiento de entre cinco y diez años y un tipo de interés de referencia cercano al 3%.



En el marco de la visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, representantes del VIFC-HCMC mantuvieron reuniones en Tokio con el Grupo Financiero Mitsubishi UFJ (MUFG) y la firma de valores Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (MUMSS) para analizar posibles mecanismos de apoyo a esta operación a través del Centro.



Estos encuentros dan continuidad a los intercambios entre la Compañía de Inversión Financiera Estatal de Ciudad Ho Chi Minh (HFIC) y sus socios japoneses. Las conversaciones se centraron en las modalidades de captación de capital en los mercados financieros internacionales, la experiencia de las instituciones japonesas en facilitar el acceso de distintos países a estas fuentes y las oportunidades de atraer inversores nipones mediante bonos en yenes. También se abordaron las necesidades de inversión de distintos grupos de inversores, los tipos de interés internacionales y las perspectivas macroeconómicas.



Los contactos se producen mientras Ciudad Ho Chi Minh avanza en el perfeccionamiento del marco jurídico y las condiciones necesarias para desarrollar este mecanismo de emisión a través del VIFC-HCMC. A finales de octubre de 2026, el Consejo Popular municipal del XI mandato aprobó una resolución sobre la emisión de bonos municipales y bonos para proyectos en el Centro, que sienta las bases para estudiar mecanismos de captación de recursos destinados a proyectos prioritarios de la ciudad.



Paralelamente, el VIFC-HCMC amplía sus vínculos con entidades financieras e inversores potenciales. En el Foro Público-Privado de Cooperación Económica y Científico-Tecnológica Vietnam-Japón, celebrado el 9 de noviembre de 2026 en Tokio, el Banco Comercial de Industria y Comercio de Vietnam (VietinBank) y MUFG Bank firmaron un memorando de entendimiento (MOU) para cooperar en la conexión de recursos financieros internacionales, la captación de inversores y el estudio de soluciones de financiación para proyectos clave de Ciudad Ho Chi Minh.



El acuerdo contempla el intercambio de información, experiencias y recomendaciones sobre mecanismos, modelos de negocio y estructuras financieras, así como la conexión de empresas, inversores, promotores, socios tecnológicos y operadores de las redes de ambas entidades con oportunidades de inversión en la ciudad. Las partes también coordinarán la presentación de proyectos, con prioridad para los sectores del transporte, las ciudades inteligentes, los centros de datos, la infraestructura digital, la educación, la salud, el medio ambiente, las finanzas verdes y el desarrollo sostenible.



La delegación del VIFC-HCMC también participó en encuentros con potenciales inversores. La información y las experiencias recabadas servirán de base para que el Centro, en coordinación con el Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh, HFIC y sus socios, estudie nuevas oportunidades de conexión y cooperación.



Según el VIFC-HCMC, el desarrollo del mercado internacional de bonos constituye uno de los cuatro pilares estratégicos de productos del Centro. Mediante la cooperación con instituciones financieras que cuentan con redes y experiencia globales, el organismo busca ampliar sus vínculos con inversores internacionales y desarrollar canales de captación de capital a medio y largo plazo. Esta orientación permitirá conectar los recursos financieros internacionales con las necesidades de inversión de Ciudad Ho Chi Minh y contribuirá a completar gradualmente el ecosistema financiero internacional del Centro./.

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