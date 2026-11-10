Esposa del líder vietnamita participa en actividades de intercambio cultural y artístico en Japón

Tokio (VNA) – En el marco de la visita oficial a este país junto al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, los días 8 y 9 de noviembre, su esposa, Ngo Phuong Ly, participó en un programa de intercambio de moda en Tokio, y en la inauguración de la Exposición de Pequeña Escultura Vietnam-Japón en la prefectura de Kanagawa.



El programa de intercambio de moda “Hilos de seda que nos unen” presentó colecciones de diseñadores vietnamitas y japoneses, que reflejaron el encuentro entre ambas culturas a través de la seda y las técnicas artesanales tradicionales.



El diseñador vietnamita presentó la colección “Ikigai”, elaborada con seda natural tejida artesanalmente y caracterizada por diseños contemporáneos que incorporan la belleza de la indumentaria vietnamita de distintas épocas.



Por su parte, el diseñador japonés mostró la elegancia de la seda de Kioto y las técnicas tradicionales de tejido.



La combinación de la suavidad de la seda vietnamita y la delicadeza de la japonesa no solo puso en valor el patrimonio artesanal de ambos países, sino que también abrió nuevas oportunidades de cooperación en el sector de la moda, el intercambio de artesanos y el desarrollo sostenible de las industrias artesanales.



La esposa del líder vietnamita, Ngo Phuong Ly, también asistió a la inauguración de la Exposición de Pequeña Escultura Vietnam-Japón “Diálogo”, celebrada en la sede del Gobierno de la prefectura de Kanagawa.

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y delegados en la Exposición de Pequeña Escultura Vietnam-Japón. (Fuente: VNA)

La muestra fue organizada por la Embajada de Vietnam en Japón y el Museo de Bellas Artes de Vietnam, en coordinación con las autoridades de Kanagawa, a partir de una iniciativa de la propia primera dama.



La exposición reúne 31 obras de 18 artistas de distintas generaciones, entre ellos 13 vietnamitas y cinco japoneses. Se trata de la primera vez que una muestra en el extranjero congrega a un número tan destacado de escultores contemporáneos representativos de Vietnam.



Durante la ceremonia inaugural, el gobernador de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, destacó el papel de la cultura como vínculo entre las personas y como motor para impulsar los intercambios entre países.



Asimismo, anunció que el musical “La princesa Anio”, inspirado en una historia de amistad entre Vietnam y Japón de hace aproximadamente 400 años, tiene previsto representarse en Hanoi en marzo de 2027.



Por su parte, el director del Museo de Bellas Artes de Vietnam, Nguyen Anh Minh, señaló que la exposición constituye un diálogo entre dos culturas, en el que las obras expresan tanto sus respectivas identidades como interesantes puntos de encuentro y diferencias.



Tras la ceremonia inaugural, Ngo Phuong Ly y los demás invitados recorrieron la exposición y participaron en una actividad de caligrafía.



Los representantes japoneses expresaron su admiración por el arte plástico, el tratamiento de los volúmenes y la técnica de escultura en piedra de los artistas vietnamitas.



La esposa del mandatario también destacó el significado de la muestra y afirmó que el arte constituye un lenguaje universal, sin fronteras, capaz de conectar a las personas y a los pueblos.



Asimismo, manifestó su deseo de que, en el futuro, un número cada vez mayor de ciudadanos japoneses conozca el arte vietnamita, y viceversa, mediante actividades de intercambio y exposiciones que contribuyan a estrechar los vínculos entre los pueblos de ambos países.



Los encuentros de moda y la exposición de escultura constituyeron algunos de los principales hitos culturales de la visita a Japón del secretario general y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa. A través de estas iniciativas, la cultura y el arte reafirman su papel como importantes puentes de conexión, contribuyendo a fortalecer el entendimiento y la confianza mutuos, así como a profundizar la amistad tradicional entre Vietnam y Japón./.