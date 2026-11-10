Cultura-Deporte

Esposa del líder vietnamita participa en actividades de intercambio cultural y artístico en Japón

En el marco de la visita oficial a este país junto al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, los días 8 y 9 de noviembre, su esposa, Ngo Phuong Ly, participó en un programa de intercambio de moda en Tokio, y en la inauguración de la Exposición de Pequeña Escultura Vietnam-Japón en la prefectura de Kanagawa.

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, participa en un programa de intercambio de moda en Tokio. (Fuente: VNA)
Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, participa en un programa de intercambio de moda en Tokio. (Fuente: VNA)

Tokio (VNA) – En el marco de la visita oficial a este país junto al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, los días 8 y 9 de noviembre, su esposa, Ngo Phuong Ly, participó en un programa de intercambio de moda en Tokio, y en la inauguración de la Exposición de Pequeña Escultura Vietnam-Japón en la prefectura de Kanagawa.

El programa de intercambio de moda “Hilos de seda que nos unen” presentó colecciones de diseñadores vietnamitas y japoneses, que reflejaron el encuentro entre ambas culturas a través de la seda y las técnicas artesanales tradicionales.

El diseñador vietnamita presentó la colección “Ikigai”, elaborada con seda natural tejida artesanalmente y caracterizada por diseños contemporáneos que incorporan la belleza de la indumentaria vietnamita de distintas épocas.

Por su parte, el diseñador japonés mostró la elegancia de la seda de Kioto y las técnicas tradicionales de tejido.

La combinación de la suavidad de la seda vietnamita y la delicadeza de la japonesa no solo puso en valor el patrimonio artesanal de ambos países, sino que también abrió nuevas oportunidades de cooperación en el sector de la moda, el intercambio de artesanos y el desarrollo sostenible de las industrias artesanales.

La esposa del líder vietnamita, Ngo Phuong Ly, también asistió a la inauguración de la Exposición de Pequeña Escultura Vietnam-Japón “Diálogo”, celebrada en la sede del Gobierno de la prefectura de Kanagawa.

vnanet_potal-phu-nhan-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-cac-hoat-dong-giao-luu-van-hoa-nghe-thuat-tai-nhat-ban-9142837.jpg
Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y delegados en la Exposición de Pequeña Escultura Vietnam-Japón. (Fuente: VNA)

La muestra fue organizada por la Embajada de Vietnam en Japón y el Museo de Bellas Artes de Vietnam, en coordinación con las autoridades de Kanagawa, a partir de una iniciativa de la propia primera dama.

La exposición reúne 31 obras de 18 artistas de distintas generaciones, entre ellos 13 vietnamitas y cinco japoneses. Se trata de la primera vez que una muestra en el extranjero congrega a un número tan destacado de escultores contemporáneos representativos de Vietnam.

Durante la ceremonia inaugural, el gobernador de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, destacó el papel de la cultura como vínculo entre las personas y como motor para impulsar los intercambios entre países.

Asimismo, anunció que el musical “La princesa Anio”, inspirado en una historia de amistad entre Vietnam y Japón de hace aproximadamente 400 años, tiene previsto representarse en Hanoi en marzo de 2027.

Por su parte, el director del Museo de Bellas Artes de Vietnam, Nguyen Anh Minh, señaló que la exposición constituye un diálogo entre dos culturas, en el que las obras expresan tanto sus respectivas identidades como interesantes puntos de encuentro y diferencias.

Tras la ceremonia inaugural, Ngo Phuong Ly y los demás invitados recorrieron la exposición y participaron en una actividad de caligrafía.

Los representantes japoneses expresaron su admiración por el arte plástico, el tratamiento de los volúmenes y la técnica de escultura en piedra de los artistas vietnamitas.

La esposa del mandatario también destacó el significado de la muestra y afirmó que el arte constituye un lenguaje universal, sin fronteras, capaz de conectar a las personas y a los pueblos.

Asimismo, manifestó su deseo de que, en el futuro, un número cada vez mayor de ciudadanos japoneses conozca el arte vietnamita, y viceversa, mediante actividades de intercambio y exposiciones que contribuyan a estrechar los vínculos entre los pueblos de ambos países.

Los encuentros de moda y la exposición de escultura constituyeron algunos de los principales hitos culturales de la visita a Japón del secretario general y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa. A través de estas iniciativas, la cultura y el arte reafirman su papel como importantes puentes de conexión, contribuyendo a fortalecer el entendimiento y la confianza mutuos, así como a profundizar la amistad tradicional entre Vietnam y Japón./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Japón #intercambio cultural
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Vietnam - Japón: una asociación estratégica integral en pleno auge

Vietnam - Japón: una asociación estratégica integral en pleno auge

Más de cinco décadas después del establecimiento de relaciones diplomáticas y tres años después de su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral, los vínculos entre Vietnam y Japón siguen profundizándose de manera integral, sustantiva y eficaz. La confianza política se consolida, los intereses económicos están cada vez más entrelazados y los nexos entre los pueblos de ambos países se fortalecen cada vez más, en beneficio de sus respectivas poblaciones y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y la prosperidad de la región y del mundo.

La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, preside la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa. (Fuente: VNA)

Emiten Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón

Vietnam y Japón acordaron profundizar su Asociación Estratégica Integral, sobre el espíritu del acompañamiento, la creación conjunta y los beneficios compartidos, en favor de un crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Vietnam y Japón refuerzan cooperación parlamentaria

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y los titulares de la Cámara de Representantes, Mori Eisuke, y de la Cámara de Consejeros de Japón, Sekiguchi Masakazu, abordan el fortalecimiento de los vínculos parlamentarios y la cooperación bilateral, así como el apoyo a la comunidad vietnamita en Japón.

Ver más

La riqueza de los trajes tradicionales de la comunidad cham islámica de Vietnam

La riqueza de los trajes tradicionales de la comunidad cham islámica de Vietnam

Entre las 54 etnias de Vietnam, el pueblo cham destaca por su larga historia y riqueza cultural. La comunidad cham que profesa el Islam se concentra principalmente en An Giang y otras localidades del sur del país, donde mantiene una vida cultural marcada por la fe musulmana y las tradiciones de la región fluvial. Sus vestimentas, variadas en diseños, colores y materiales, reflejan el sentido estético, la modestia y la identidad cultural transmitida de generación en generación.

Vietnam fija los principales objetivos sociales y culturales para 2027

Vietnam fija los principales objetivos sociales y culturales para 2027

El IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, XIV mandato, emitió la Conclusión n.º 106-KL/TW, que establece los principales indicadores previstos para 2027 en materia de desarrollo socioeconómico, con especial atención a los ámbitos cultural y social.

Nguyen Yen Trang, representante de Hanoi, se coronó Miss Vietnam 2026 (Fuente: VNA)

Nguyen Yen Trang se corona Miss Vietnam 2026

Nguyen Yen Trang fue coronada Miss Vietnam 2026 en Hai Phong. El certamen destacó la belleza, la cultura, la inteligencia y el compromiso social de las mujeres vietnamitas.

El alcalde de Perth, Bruce Reynolds, habla en el evento. (Foto: VNA)

La cultura vietnamita brilla en el corazón de Perth

La Jornada de la Cultura Vietnamita 2026, bajo el lema “Los colores de la tierra natal”, se celebró hoy en la ciudad de Perth, estado de Australia Occidental, con la participación de cerca de 4.000 personas, y contribuyó a proyectar ante el público internacional la imagen de un Vietnam rico en identidad cultural, dinámico y acogedor.

Inscripciones rupestres de Non Nuoc y estelas de Pho Hien, inscritas en Registro de UNESCO

Inscripciones rupestres de Non Nuoc y estelas de Pho Hien, inscritas en Registro de UNESCO

En el marco de la 11.ª Reunión Plenaria del Comité del Programa Memoria del Mundo para Asia y el Pacífico de la UNESCO (MOWCAP), celebrada el 5 de noviembre de 2026, las inscripciones rupestres del monte Non Nuoc, en la provincia de Ninh Binh, y las estelas de Pho Hien, en Hung Yen, fueron incorporadas hoy al Registro de la Memoria del Mundo para Asia-Pacífico.

Un espectáculo inspirado en el bambú renueva el circo vietnamita

Un espectáculo inspirado en el bambú renueva el circo vietnamita

El bambú se convierte en el protagonista de un espectáculo circense que acerca las tradiciones culturales de Vietnam al público mediante un lenguaje escénico contemporáneo. La propuesta abre nuevas posibilidades para las artes circenses y ofrece una experiencia atractiva tanto para el público nacional como para los visitantes extranjeros.