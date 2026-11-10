Cultura-Deporte

Homenajean a eruditos con contribuciones al desarrollo de oficios tradicionales

La exposición “Los fundadores de los oficios y los grandes eruditos de Vietnam” se inauguró en el Templo de la Literatura, con motivo del 950.º aniversario de la fundación del lugar (1076-2026).

Visitantes en la exposición. Foto: VNA
Visitantes en la exposición. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - La exposición “Los fundadores de los oficios y los grandes eruditos de Vietnam” se inauguró en el Templo de la Literatura, con motivo del 950.º aniversario de la fundación del lugar (1076-2026).

La muestra rinde homenaje a los académicos que contribuyeron a la difusión del conocimiento y al desarrollo de los oficios artesanales tradicionales, al tiempo que establece un vínculo entre el patrimonio y el arte contemporáneo.

En el acto inaugural, efectuado la víspera, Nguyen Van Tu, subdirector del Centro de Actividades Culturales y Científicas del Templo de la Literatura-Van Mieu, destacó que más de 950 años de tradición educativa y de exámenes imperiales han formado a miles de personas eminentes para el país.

Numerosos eruditos no solo realizaron aportaciones en los ámbitos político y cultural, sino que también difundieron conocimientos y desarrollaron técnicas artesanales populares, por lo que el pueblo los veneró como fundadores de distintos oficios, enfatizó.

La exposición presenta las historias de ocho doctores cuyos nombres figuran en las estelas de los doctores del Templo de la Literatura, vinculados a diferentes oficios tradicionales: Luong Nhu Hoc, a la impresión mediante xilografía; Pham Don Le, al tejido de esteras; Tran Lu, a la laca tradicional vietnamita; Nguyen Quang Tan, a la extracción de aceite; Phung Khac Khoan, al tejido de telas finas; Le Cong Hanh, al bordado; Nguyen Thoi Trung, al curtido de cuero; y Nguyen Chinh, al recubrimiento de objetos con estaño.

Asimismo, se presenta la trayectoria del erudito Dang Huy Tru, quien desempeñó un papel importante en la introducción y el desarrollo de la fotografía en Vietnam.

Los oficios se recrean mediante documentos históricos, obras artísticas y prácticas creativas de artesanos y artistas contemporáneos.

Entre los elementos destacados figuran las estampas xilográficas de artesanos de la aldea de Thanh Lieu; una instalación dedicada al tejido de esteras, combinada con demostraciones de artesanos de la aldea de esteras de junco de Nga Son, en la provincia de Thanh Hoa; así como obras de laca tradicional, dorado, escultura, pintura sobre seda y bordado sobre materiales tradicionales.

En particular, la historia de Dang Huy Tru y de la fotografía se presenta a través de un diálogo entre la historia de esta disciplina y las prácticas visuales contemporáneas de artistas, fotógrafos y estudiantes especializados, que invita a reflexionar sobre la continuidad y la evolución de la fotografía en la sociedad actual.

Según el artista y profesor Nguyen The Son, de la Escuela de Estudios Interdisciplinarios y Artes de la Universidad Nacional de Hanoi, la exposición es el resultado de casi un año de investigación y creación, y reúne a unos 40 artistas, artesanos y estudiantes.

La idea surgió de un proceso de estudio de la memoria cultural urbana de Hanoi, especialmente de la red de templos comunales dedicados a los fundadores de oficios en el casco antiguo.

Durante la investigación, el equipo curatorial descubrió vínculos entre los fundadores de oficios venerados en esos templos y los eruditos cuyos nombres están inscritos en el Templo de la Literatura.

A partir de este hallazgo, la exposición establece una conexión con el proyecto artístico “Historias de los templos en la ciudad”, que presenta relatos sobre 20 templos comunales dedicados a los fundadores de oficios.

Otro de los elementos destacados es un conjunto de estelas grabadas en láminas acrílicas, realizado por el artista Tran Hau Yen The, que combina la imagen de las tradicionales estelas de piedra con un lenguaje visual moderno.

En lugar de limitarse a presentar las biografías y los méritos de las figuras históricas, la muestra transmite los valores patrimoniales mediante diversas formas creativas, como la xilografía, la laca, el bordado, el tejido, la escultura, la fotografía y el arte de instalación.

Como parte del Festival de Diseño Creativo de Hanoi 2026, la exposición “Los fundadores de los oficios y los grandes eruditos de Vietnam” propone nuevas formas de acercarse al patrimonio y reafirma que la tradición de valorar la educación y el conocimiento ha contribuido a la formación y el desarrollo de numerosos oficios del país.

La exposición permanecerá abierta hasta el 5 de diciembre./.

VNA
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