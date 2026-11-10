Vietnam reivindica el valor del talento para construir una sociedad culta

Hanoi, 10 nov (VNA) - A 950 años de su fundación, el Van Mieu - Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura) en Hanoi, conserva importantes valores de la tradición vietnamita de respeto por el estudio, los maestros y el talento. Estas enseñanzas siguen planteando la necesidad de renovar la educación, formar una comunidad intelectual capaz y responsable y crear mecanismos para aprovechar mejor el talento en favor del desarrollo nacional.



Según el profesor asociado y doctor Vo Xuan Vinh, director del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, el Quoc Tu Giam fue fundado en 1076, bajo la dinastía Ly, como la primera universidad pública de Vietnam y el principal centro de educación superior del país durante el régimen feudal.



A través de las dinastías Ly, Tran, Le y Nguyen, la institución estuvo vinculada al desarrollo de la educación y los exámenes imperiales, así como a la formación de generaciones de intelectuales que posteriormente participaron en la administración, la educación y la cultura nacionales.



La tradición de valorar y utilizar el talento quedó reflejada en el sistema de exámenes y, especialmente, en las estelas de los doctores del Templo de la Literatura. La inscripción de la estela que registra a los graduados del examen de 1442, redactada por Than Nhan Trung y erigida en 1484 bajo el reinado del rey Le Thanh Tong, no sólo honraba a quienes alcanzaban altos resultados académicos, sino que también los exhortaba a preservar la integridad y servir al pueblo.



Las 82 estelas de los doctores del Templo de la Literatura fueron inscritas por la UNESCO como Patrimonio Documental de Asia-Pacífico en 2010 y como Patrimonio Documental del Mundo en 2011, y reconocidas como Tesoro Nacional en 2015.



Según Vo Xuan Vinh, la tradición de valorar el estudio y el talento continúa hoy mediante la construcción de una sociedad del aprendizaje, la educación permanente y las actividades de promoción del estudio. Los resultados de los estudiantes vietnamitas en las Olimpiadas internacionales de Matemáticas, Física e Informática también reflejan esta tradición.



A partir de estos valores, el historiador considera necesario renovar integralmente la educación, pasando de un modelo centrado en la memorización y los exámenes a otro orientado al desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. También destaca la importancia de ampliar los materiales educativos y las bibliotecas digitales para facilitar el acceso autónomo al conocimiento.



Paralelamente, las políticas de atracción, remuneración y utilización del talento deben basarse en la capacidad y los resultados concretos, mediante un entorno laboral transparente y equitativo que permita a las personas competentes desarrollar sus capacidades y poner en práctica nuevas ideas.

Visitantes participan en una actividad de caligrafía en el Templo de la Literatura. (Foto: VNA)

Por su parte, el profesor y doctor Pham Hong Tung, presidente del Consejo Científico y de Formación del Instituto de Estudios Vietnamitas y Ciencias del Desarrollo de la Universidad Nacional de Hanoi, considera que el legado del Templo de la Literatura refleja una tradición que concibe el aprendizaje como una inversión para el futuro y que se caracteriza por una actitud abierta hacia la adquisición de conocimientos de otras civilizaciones.



A su juicio, estudiar no debe limitarse a aprobar exámenes, obtener títulos o ascender, sino que debe contribuir a ampliar el conocimiento, desarrollar el país y servir a la sociedad. Esta tradición quedó reflejada en figuras como Nguyen Trai, Le Quy Don, Phan Boi Chau y Phan Chau Trinh. Además de la vía de los exámenes, la sociedad vietnamita desarrolló mecanismos para identificar y aprovechar el talento por otras vías. En 1428, por ejemplo, el rey Le Loi promulgó un llamamiento para atraer a personas talentosas de todo el país y poner sus capacidades al servicio de la nación.



A partir de estas enseñanzas, Pham Hong Tung señala que la construcción de una sociedad culta en la actualidad debe estar vinculada a instituciones eficaces y a una comunidad de personas talentosas. La cultura y el conocimiento deben traducirse en normas jurídicas, estándares éticos y comportamientos institucionalizados, mientras que los intelectuales deben utilizar sus capacidades para contribuir al desarrollo y elevar el nivel del país.



También subraya la necesidad de promover el compromiso social de los intelectuales y vincular el conocimiento con la responsabilidad hacia la nación. La formación de talento con recursos públicos debe orientarse al desarrollo nacional y acompañarse de un compromiso de contribuir a la comunidad.



Otro aprendizaje histórico es la necesidad de vincular el conocimiento con la práctica. Según Pham Hong Tung, desde la segunda mitad del siglo XIX, la educación vietnamita concedió gran importancia a las ciencias sociales y las humanidades, pero prestó menos atención a las ciencias y la tecnología, lo que contribuyó al atraso del país.



De ahí que la investigación científica actual deba responder a las necesidades prácticas del desarrollo. Las ciencias sociales y las humanidades, en particular, deben participar en la formulación de políticas y en la solución de los problemas que plantea el desarrollo nacional. Los intelectuales deben ser valorados no sólo por sus títulos y grados académicos, sino, sobre todo, por su capacidad de investigación y sus contribuciones concretas a la sociedad./.