Sociedad

Vietnam habilita la venta de billetes de tren a través de VNeID

La aplicación nacional VNeID permite comprar y pagar billetes para todas las líneas ferroviarias de Vietnam, sin necesidad de instalar otras aplicaciones.

Los pasajeros pueden comprar y pagar fácilmente sus billetes de tren a través de la aplicación VNeID. (Foto: Vietnam+)
Los pasajeros pueden comprar y pagar fácilmente sus billetes de tren a través de la aplicación VNeID. (Foto: Vietnam+)

Hanoi (VNA) – Vietnam puso en marcha hoy la venta y el pago de billetes de tren a través de la aplicación nacional de identificación electrónica VNeID, con el objetivo de facilitar los servicios a los pasajeros y ampliar los canales de comercialización.

La nueva función permite comprar billetes directamente desde VNeID, sin instalar otras aplicaciones, y está disponible para todas las líneas ferroviarias del país. Para utilizarla, los pasajeros deben contar con una cuenta de identificación de nivel 2 y acceder a la plataforma desde sus teléfonos móviles.

El sistema verifica automáticamente los datos personales y permite adquirir billetes para terceros, así como transferirlos a la cuenta VNeID del viajero mediante la opción “Enviar billete”, con la posibilidad de mostrar u ocultar el precio.

Se mantienen los descuentos para personas mayores, niños y estudiantes. Cada operación permite comprar hasta 10 billetes, cuyo pago debe completarse en un plazo de 10 minutos. Los métodos de pago incluyen aplicaciones bancarias mediante códigos QR y tarjetas nacionales e internacionales.

Para realizar la compra, los usuarios deben seleccionar “Tren” en el apartado “Servicios de transporte” de VNeID. Una vez efectuado el pago, el billete electrónico quedará almacenado en la sección “Mis billetes” para su presentación al abordar./.

VNA
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