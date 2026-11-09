Experto franco-vietnamita recomienda priorizar tecnologías básicas para desarrollar la robótica en Vietnam

París (VNA) - Vietnam no necesita seguir todas las tendencias mundiales en robótica, sino partir de necesidades concretas y centrarse en dominar tecnologías básicas aplicables a distintos tipos de robots y sistemas autónomos, prestando especial atención a la fiabilidad, la seguridad y la ciberseguridad desde la fase de diseño.



Así lo señaló el profesor asociado y doctor en Ciencias Dinh Ngoc Thach, investigador franco-vietnamita especializado en teoría del control automático y robótica del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de Francia (CNAM), en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París sobre las tendencias del sector en Francia y Europa y las posibilidades para Vietnam.



Según el experto, una de las principales tendencias en Francia y Europa es la creciente integración de la robótica con la inteligencia artificial (IA), la teoría del control, los sensores y los sistemas digitales. Los robots están evolucionando de dispositivos que ejecutan tareas preprogramadas a sistemas capaces de percibir su entorno, aprender, adaptarse, tomar decisiones y colaborar con otros equipos.



Francia y la Unión Europea (UE) están aumentando sus inversiones en IA y robótica, al tiempo que impulsan el dominio de tecnologías esenciales y la aplicación de los resultados de investigación. En el marco del plan France 2030, el país galo apoya el desarrollo de sistemas y componentes tecnológicos avanzados y autónomos para robots, drones y dispositivos inteligentes.



Dinh Ngoc Thach destacó especialmente la importancia de combinar la IA con métodos basados en modelos. Mientras la IA permite a los sistemas aprender y adaptarse a partir de datos, la teoría del control y los métodos de estimación contribuyen a garantizar su estabilidad, fiabilidad y funcionamiento seguro en condiciones de incertidumbre.



Sus investigaciones abarcan vehículos submarinos autónomos, sistemas de múltiples vehículos autónomos que operan de forma coordinada y robots cuadrúpedos capaces de desenvolverse en entornos complejos. Aunque tienen distintas formas y funciones, todos dependen de tecnologías básicas comunes, como sensores, localización, estimación del estado, IA, control y coordinación autónoma. Por ello, recomendó a Vietnam priorizar capacidades tecnológicas de aplicación transversal, en lugar de concentrar las inversiones en un tipo específico de robot.



El experto advirtió asimismo que incorporar más IA no significa necesariamente obtener mejores sistemas. En el caso de los robots y sistemas autónomos que interactúan directamente con el entorno físico, la verificabilidad, la resistencia ante condiciones inciertas, la seguridad y la fiabilidad siguen siendo requisitos esenciales. Además, ante la creciente conexión con el Internet de las cosas (IoT), la computación en la nube y otros sistemas digitales, la ciberseguridad debe formar parte integral del desarrollo tecnológico.



En cuanto a las prioridades de Vietnam, propuso partir de necesidades económicas y sociales concretas, como la agricultura de precisión, la gestión de los recursos hídricos, la vigilancia ambiental, la producción industrial, la logística, la inspección de infraestructuras y las actividades vinculadas a la economía marítima, en lugar de seguir productos que acaparan la atención, como los robots humanoides.



A partir de estas necesidades, el país podría seleccionar las plataformas robóticas más adecuadas y desarrollar gradualmente capacidades propias en sensores, percepción del entorno, localización, estimación del estado, IA, control e integración de sistemas. Este enfoque permitiría ampliar las aplicaciones, evitar inversiones dispersas y reducir la dependencia de un único tipo de producto.



Respecto a la cooperación con Francia y la UE, Dinh Ngoc Thach consideró necesario pasar de los intercambios académicos y las publicaciones científicas a programas capaces de generar productos y aplicaciones concretas. Para ello, propuso impulsar la colaboración entre universidades, laboratorios, empresas y usuarios finales, con una hoja de ruta que abarque la investigación, la formación de recursos humanos, el desarrollo de prototipos, las pruebas y la transferencia tecnológica.



Programas como Horizonte Europa y las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) pueden facilitar una mayor participación de científicos y grupos de investigación vietnamitas en las redes europeas de investigación e innovación. Asimismo, el fortalecimiento de la cooperación entre Vietnam y la UE en ciencia, tecnología e innovación abre nuevas oportunidades para la investigación conjunta, el intercambio de personal y la vinculación entre centros de investigación y empresas.



El experto subrayó que Vietnam debe identificar las necesidades y ventajas propias para orientar sus inversiones hacia tecnologías básicas aplicables a múltiples sistemas autónomos, incorporando desde el principio criterios de fiabilidad, seguridad y ciberseguridad. Francia y la UE pueden ser socios importantes en este proceso mediante la investigación conjunta, la formación de especialistas y la transferencia de tecnología./.

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