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Vietnam moviliza recursos internacionales para impulsar desarrollo tecnológico

Vietnam impulsa la conexión de expertos nacionales y connacionales en el extranjero, la cooperación científica internacional y el desarrollo de tecnologías estratégicas, especialmente semiconductores, para fortalecer su autonomía tecnológica e integrarse en las cadenas globales de valor.

Espacio de exposición en un foro sobre la industria de semiconductores y la alta tecnología en la ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)
Espacio de exposición en un foro sobre la industria de semiconductores y la alta tecnología en la ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - En cumplimiento de la Resolución N.º 57-NQ/TW, Vietnam está impulsando la conexión de recursos intelectuales nacionales y de la comunidad de connacionales en el exterior, ampliando la cooperación internacional en ciencia y tecnología y avanzando en el dominio de tecnologías estratégicas, con el objetivo de fortalecer la autonomía tecnológica del país y facilitar su integración más profunda en las cadenas globales de valor.

Necesidades de desarrollo interno crean una base para la conexión

La atracción de expertos e intelectuales vietnamitas residentes en el extranjero se aborda actualmente desde una perspectiva más práctica, tomando las necesidades de desarrollo nacional como punto de partida para establecer vínculos.

En lugar de centrarse principalmente en la incorporación de especialistas a largo plazo, Vietnam amplía las modalidades de participación flexible, desde intercambios académicos, formación e investigación de corta duración hasta la aportación directa de soluciones a los grandes desafíos del país.

Según Do Quynh Hoa, subdirectora del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, las modalidades de colaboración han evolucionado hacia formatos más flexibles. Los especialistas pueden participar en conferencias y seminarios científicos, contribuir a resolver los grandes desafíos nacionales o incorporarse a programas de formación e investigación de corta duración.

El Ministerio de Relaciones Exteriores lidera la elaboración de una base de datos de redes de expertos e intelectuales, organizada por ámbitos de especialización. Por su parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha creado una red de expertos en inteligencia artificial (IA), con la intención de extender este modelo a otros sectores. El objetivo es movilizar eficazmente el potencial intelectual de la comunidad de más de seis millones de vietnamitas residentes en el extranjero.

En un foro para ampliar la conexión y la cooperación científica, tecnológica y de innovación entre Vietnam y otros países, celebrado los días 5 y 6 de noviembre en Hanoi, el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, destacó que Vietnam desea intensificar la recepción de conocimientos y tecnologías, así como generar nuevos conocimientos, desarrollar tecnologías y compartir logros con sus socios.

La cooperación entre Vietnam y Suiza demuestra la eficacia de conectar los recursos de investigación internacionales. Sobre la base del marco de cooperación científica establecido en 2020, ambos países han organizado dos convocatorias de propuestas de investigación y financiado más de 20 proyectos, con una inversión total cercana a los ocho millones de dólares.

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El embajador de Suiza en Vietnam, Thomas Gass. (Foto: VNA)


Avanzar en el dominio de tecnologías estratégicas

La investigación y el dominio de tecnologías clave y estratégicas constituyen uno de los contenidos fundamentales de la Resolución N.º 57-NQ/TW. En este marco, los semiconductores figuran entre los sectores prioritarios para el desarrollo.

El 3 de noviembre, la Comisión Gubernamental de Criptografía y el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones (Viettel) anunciaron el chip de seguridad VGC v1.0 y la primera plataforma de semiconductores de seguridad diseñada íntegramente por Vietnam. El chip ofrece una velocidad de cifrado y descifrado 15 veces superior a la de las soluciones basadas en software y está destinado a proteger los datos en dispositivos digitales.

El VGC v1.0 ha comenzado a incorporarse a dispositivos USB de almacenamiento seguro destinados a los organismos del Partido, el Estado y el sector de la defensa. También se prevé su integración en el sistema nacional de certificación de firmas digitales.

Además de fortalecer la capacidad de investigación y diseño, el desarrollo de las etapas de prueba y empaquetado constituye otra prioridad para la industria nacional de semiconductores. El 3 de noviembre, el Grupo FPT puso en funcionamiento piloto su planta de prueba y empaquetado de chips semiconductores en la provincia de Bắc Ninh.

La fábrica dispone de seis líneas de producción y una capacidad máxima de diseño de 300 millones de chips al año. Ofrece servicios de comprobación de la funcionalidad, calidad y fiabilidad de los chips para empresas nacionales e internacionales. FPT prevé atender su primer pedido de prueba de chips para un socio surcoreano.

Estos resultados muestran que las empresas vietnamitas se están incorporando progresivamente a etapas clave de la cadena de valor de los semiconductores.

La coordinación entre los organismos de gestión, las instituciones de investigación y las empresas, junto con una mayor vinculación entre la investigación y las necesidades de aplicación práctica, contribuirá a reforzar la autonomía tecnológica y sentará las bases para que la industria vietnamita de semiconductores se desarrolle y se integre más profundamente en las cadenas globales de suministro./.

VNA
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