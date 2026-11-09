Vietnam y Suecia amplían cooperación en telecomunicaciones y ciberseguridad

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung recibió hoy a Per Narvinger, presidente y director general del grupo sueco Ericsson, con quien abordó las perspectivas de colaboración en infraestructuras de telecomunicaciones, tecnología, ciberseguridad y formación de recursos humanos altamente cualificados.



Durante el encuentro, Ho Quoc Dung reconoció las contribuciones de Ericsson a Vietnam a lo largo de sus más de 30 años de presencia en el país.



También valoró los resultados de la colaboración entre el grupo, las empresas vietnamitas y las instituciones educativas, especialmente en el despliegue de redes 5G, las pruebas exitosas de funciones avanzadas de esta tecnología y la investigación y el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial (IA).



Reiteró que el Gobierno vietnamita considera la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital motores fundamentales del desarrollo nacional en la nueva era, por su contribución al crecimiento económico, el aumento de la productividad y el fortalecimiento de la competitividad del país.



En este contexto, Vietnam está acelerando las reformas institucionales y mejorando el entorno de inversión y negocios, al tiempo que presta especial atención al desarrollo de infraestructuras y a la formación de recursos humanos de mayor calidad, señaló.



El Gobierno está dispuesto a cooperar con grandes grupos empresariales internacionales para atraer inversiones en sectores estratégicos para el desarrollo nacional, afirmó.



Al valorar las propuestas de Ericsson, el viceprimer ministro señaló que Vietnam concede especial importancia a la ciberseguridad y a la protección de las redes en el proceso de desarrollo de la economía y la sociedad digitales.



Actualmente, el país concentra esfuerzos en la construcción de centros de datos y sistemas de computación en la nube, con el propósito de establecer las bases para la implementación de su estrategia de desarrollo de la economía y la sociedad digitales, precisó.



En este sentido, consideró que las propuestas de Ericsson para reforzar la ciberseguridad y proteger las infraestructuras de telecomunicaciones responden a las prioridades nacionales. Expresó, además, su deseo de que ambas partes sigan intercambiando puntos de vista y estudiando soluciones de colaboración acordes con las necesidades y las orientaciones de desarrollo de Vietnam.



En materia de formación de recursos humanos, valoró la propuesta de Ericsson de organizar programas de acogida, transferencia de conocimientos e intercambio de ingenieros con Suecia. Estas iniciativas permitirían a los especialistas vietnamitas participar en investigaciones especializadas, familiarizarse con nuevas tecnologías, adquirir experiencia internacional y fortalecer progresivamente las capacidades tecnológicas nacionales.



Asimismo, expresó su esperanza de que Ericsson continúe apoyando la capacitación de profesionales en Vietnam y amplíe los programas de cooperación práctica, ofreciendo a los jóvenes ingenieros del país más oportunidades de estudiar, investigar y acceder a las tecnologías avanzadas del grupo.



Ante el interés de los directivos de Ericsson por el mercado vietnamita, Ho Quoc Dung afirmó que el Gobierno alienta a los grandes grupos tecnológicos, incluido este consorcio sueco, a ampliar sus actividades de investigación y desarrollo en el país.



De esta manera, se podrá establecer una colaboración práctica y eficaz que contribuya a las inversiones de Vietnam en el desarrollo y la modernización de sus infraestructuras tecnológicas digitales, señaló.



Por su parte, Per Narvinger presentó las orientaciones de Ericsson para su cooperación con Vietnam y afirmó que el país constituye un mercado de gran importancia para el grupo.



Respecto a las prioridades para los próximos años, indicó que Ericsson centrará sus esfuerzos en el despliegue de redes 5G y en aprovechar plenamente las ventajas que ofrece esta tecnología.



El grupo también desea poner en marcha iniciativas conjuntas con socios vietnamitas para reforzar la ciberseguridad y está dispuesto a compartir conocimientos tecnológicos y experiencia internacional en el desarrollo de sistemas de telecomunicaciones seguros y sostenibles para sectores como el ferroviario y el energético, entre otros, concluyó./.

VNA