Festival Internacional de Cine de Hanoi conectará el séptimo arte con el patrimonio y el turismo

Hanoi (VNA) - La octava edición del Festival Internacional de Cine de Hanoi (HANIFF VIII), prevista del 28 de noviembre al 2 de diciembre, incluirá diversas actividades destinadas a acercar el séptimo arte al público, fomentar los intercambios profesionales y promover el patrimonio cultural y el turismo de la capital vietnamita.



Según los organizadores, se habilitarán cinco espacios de proyección abiertos al público en los barrios de Ba Dinh, Hoan Kiem, Dong Anh, Son Tay y Cau Giay, donde se combinarán las exhibiciones cinematográficas con actuaciones artísticas y encuentros con el público. Esta iniciativa tiene como objetivo ampliar el acceso al cine y acercar las obras cinematográficas a los habitantes locales.



El festival también organizará dos encuentros profesionales en el Centro de Exposiciones de Vietnam. La sesión “Panorama del cine japonés”, prevista para el 29 de noviembre, se centrará en las experiencias de producción cinematográfica, especialmente en el ámbito de la animación, los enfoques narrativos y la exploración de temas humanos, sociales y humanitarios.



Por su parte, el seminario “Cine vietnamita: promoción y conectividad internacional”, programado para el 30 de noviembre, analizará las formas de promover las películas vietnamitas, las experiencias internacionales y el papel de los organismos estatales de gestión en la proyección del cine nacional hacia el público mundial.



Un mercado cinematográfico, que se celebrará del 23 de noviembre al 4 de diciembre, será uno de los principales atractivos de HANIFF VIII. Este espacio servirá de plataforma para la presentación, comercialización y conexión de productos cinematográficos, culturales y turísticos, localizaciones de rodaje, carteles, avances y productos derivados de instituciones y distribuidoras cinematográficas nacionales e internacionales.



A través del lenguaje del cine, Hanoi será presentada desde diferentes perspectivas, entre ellas su historia, cultura, habitantes, paisaje urbano y valores contemporáneos.



Mediante la presentación de películas nacionales e internacionales, así como la organización de intercambios profesionales, actividades de formación de talentos y encuentros de conexión, se espera que HANIFF, organizado conjuntamente por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y el Comité Popular de Hanoi, amplíe las oportunidades de interacción de la industria cinematográfica vietnamita con sus homólogas internacionales./.





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