Vietnam e India estrechan sus lazos culturales y espirituales

Bac Ninh, Vietnam (VNA) – El embajador de la India en Vietnam, Tshering W. Sherpa, visitó hoy la pagoda de Bo Da, en la ciudad de Bac Ninh y parte del complejo patrimonial Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son-Kiep Bac, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 2025, donde entregó y plantó un árbol Bodhi.



La actividad busca fomentar los intercambios culturales y espirituales, reforzar la amistad e impulsar la cooperación entre ambos países.



Durante la ceremonia, Tshering W. Sherpa destacó que la amistad tradicional entre Vietnam y la India se sustenta en profundos vínculos históricos, culturales, artísticos y religiosos.



La elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada ha abierto una nueva etapa en los nexos entre ambas naciones, afirmó.



Al referirse a la pagoda de Bo Da, el diplomático señaló que, además de haber sido durante siglos un centro de formación de monjes de la escuela zen Lam Te, constituye un conjunto arquitectónico y paisajístico singular que refleja la riqueza de la cultura, el pensamiento y el arte tradicionales de Vietnam.



Los valores preservados en este recinto histórico dan testimonio de la perdurabilidad del budismo en la vida cultural y espiritual del pueblo vietnamita y representan, al mismo tiempo, un punto de encuentro natural entre dos países que comparten numerosas similitudes en sus tradiciones culturales y religiosas, subrayó.



El embajador manifestó también su deseo de visitar otros sitios históricos, culturales y budistas de Bac Ninh y de promover iniciativas de cooperación más profundas y sustanciales que reporten beneficios concretos a ambas partes.



Con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y la India, que se celebrará en 2027, expresó su interés en coordinarse con las autoridades locales y los responsables de la pagoda de Bo Da para organizar nuevas actividades de intercambio cultural, patrimonial y budista, contribuyendo así a fortalecer la amistad, la confianza y los vínculos entre ambos pueblos.



Por su parte, el vicepresidente del Comité Popular de Bac Ninh, Dao Thanh Truong, agradeció a la Embajada de la India en Vietnam el afecto y el significativo obsequio ofrecido a la pagoda de Bo Da. Asimismo, destacó que ambos países mantienen una larga tradición de amistad, cimentada en valores compartidos de historia, cultura y amor por la paz.



La entrega y plantación del árbol Bodhi en la pagoda constituye una expresión concreta de intercambio cultural y espiritual que contribuye a profundizar el entendimiento mutuo, la confianza y los lazos entre los pueblos de ambos países, señaló.



Bac Ninh desea ampliar los intercambios y la cooperación con los socios indios, especialmente en los ámbitos de la cultura, el turismo, la educación, la economía, la salud y la industria farmacéutica, con el propósito de reforzar la conectividad y generar beneficios concretos para ambas partes, agregó.



Durante la visita, los participantes disfrutaron de actuaciones artísticas tradicionales, entre ellas el Ca tru (canto ceremonial) y el Quan ho (canto de dúo de amor), reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009./.

VNA