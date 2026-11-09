Cultura-Deporte

Hanoi combina patrimonio milenario con innovación en el Festival de Diseño Creativo

Del 13 al 29 de noviembre, Hanoi reunirá a cerca de mil creadores de 21 países en un festival con 150 actividades para vincular el patrimonio cultural con la innovación y la economía creativa.

Del 13 al 29 de noviembre, la capital vietnamita acogerá el Festival de Diseño Creativo de Hanoi 2026 (Foto: VNA)
Del 13 al 29 de noviembre, la capital vietnamita acogerá el Festival de Diseño Creativo de Hanoi 2026 (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Del 13 al 29 de noviembre, la capital vietnamita acogerá el Festival de Diseño Creativo de Hanoi 2026, bajo el lema “Thang Long Ke Nghe” y dedicado al tema de la “Economía creativa”.

Con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural, movilizar los recursos para la innovación y establecer nuevas referencias para el desarrollo urbano, este evento reunirá a cerca de mil artesanos, artistas y creadores vietnamitas e internacionales procedentes de 21 países, con alrededor de 150 actividades distribuidas en cinco espacios principales.

En una rueda de prensa celebrada recientemente, la subdirectora del Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, Le Thi Anh Mai, señaló que esta edición marcará un punto de inflexión al transformar el festival de una celebración cultural puntual en la construcción de un auténtico ecosistema creativo urbano. En este contexto, el patrimonio material e inmaterial se convierte en un recurso central, los oficios tradicionales constituyen una base sostenible y los habitantes asumen el papel de cocreadores.

El festival se desarrollará principalmente en los alrededores del lago Hoan Kiem, el Barrio Antiguo de Hanoi, el mercado Dong Xuan-Bac Qua, la torre de agua de Hang Dau y el parque Thong Nhat, y se extenderá posteriormente a diversos sitios históricos, pueblos de oficios tradicionales y espacios alternativos de la ciudad.

En el corazón de la capital, la zona del lago Hoan Kiem acogerá pabellones arquitectónicos temporales, exposiciones y seminarios interactivos dedicados a los materiales y motivos tradicionales, al tiempo que promoverá el intercambio profesional entre los distintos sectores de las industrias culturales.

En el emblemático mercado de Dong Xuan se organizarán instalaciones de arte contemporáneo, actividades interactivas, recorridos turísticos diurnos y nocturnos, así como actividades en las que los comerciantes locales participarán directamente en la promoción de los productos tradicionales. Paralelamente, en el Barrio Antiguo, los ciclos “Oficios tradicionales en las calles” e “Historias de las casas comunales en la ciudad” permitirán revivir las técnicas artesanales de la laca, el bordado, la seda, el grabado xilográfico y la marroquinería en los propios edificios patrimoniales.

La programación artística se enriquecerá durante todo el mes de noviembre con el programa multidisciplinario "Hanoi se ilumina", que ocupará teatros, museos y monumentos para ampliar el acceso de la población a las expresiones artísticas contemporáneas. Mientras tanto, el parque Thong Nhat albergará el espacio “Semillas de creatividad”. Concebido como una incubadora urbana al aire libre, ofrecerá proyecciones cinematográficas, talleres comunitarios y espectáculos especialmente diseñados para atraer a las nuevas generaciones y a los estudiantes.

Según Pham Thi Thanh Huong, jefa de la Oficina de Cultura de la UNESCO en Vietnam, el lema “Thang Long Ke Nghe” (Thang Long cuenta su arte) pone de relieve la conexión entre el patrimonio cultural de la capital, la esencia de los oficios artesanales tradicionales y la creatividad contemporánea. Estos conocimientos y técnicas artesanales, transmitidos de generación en generación durante siglos, no solo constituyen un legado que debe preservarse, sino que también representan un valioso motor de innovación y una importante fuente de oportunidades económicas.

Mediante la estrecha articulación de las industrias creativas con el turismo, el comercio minorista, la economía nocturna y la gastronomía, Hanoi aspira a aprovechar plenamente sus recursos patrimoniales, los oficios tradicionales y el potencial creativo de sus habitantes para desarrollar nuevos modelos en el ámbito de las industrias culturales y consolidar de forma sostenible su posición en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO./.viembre, la capital vietnamita acogerá el Festival de Diseño Creativo de Hanoi 2026, bajo el lema “Thang Long Ke Nghe” y dedicado al tema de la “Economía creativa”.

Con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural, movilizar los recursos para la innovación y establecer nuevas referencias para el desarrollo urbano, este evento reunirá a cerca de mil artesanos, artistas y creadores vietnamitas e internacionales procedentes de 21 países, con alrededor de 150 actividades distribuidas en cinco espacios principales.

En una rueda de prensa celebrada recientemente, la subdirectora del Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, Le Thi Anh Mai, señaló que esta edición marcará un punto de inflexión al transformar el festival de una celebración cultural puntual en la construcción de un auténtico ecosistema creativo urbano. En este contexto, el patrimonio material e inmaterial se convierte en un recurso central, los oficios tradicionales constituyen una base sostenible y los habitantes asumen el papel de cocreadores.

El festival se desarrollará principalmente en los alrededores del lago Hoan Kiem, el Barrio Antiguo de Hanoi, el mercado Dong Xuan-Bac Qua, la torre de agua de Hang Dau y el parque Thong Nhat, y se extenderá posteriormente a diversos sitios históricos, pueblos de oficios tradicionales y espacios alternativos de la ciudad.

En el corazón de la capital, la zona del lago Hoan Kiem acogerá pabellones arquitectónicos temporales, exposiciones y seminarios interactivos dedicados a los materiales y motivos tradicionales, al tiempo que promoverá el intercambio profesional entre los distintos sectores de las industrias culturales.

En el emblemático mercado de Dong Xuan se organizarán instalaciones de arte contemporáneo, actividades interactivas, recorridos turísticos diurnos y nocturnos, así como actividades en las que los comerciantes locales participarán directamente en la promoción de los productos tradicionales. Paralelamente, en el Barrio Antiguo, los ciclos “Oficios tradicionales en las calles” e “Historias de las casas comunales en la ciudad” permitirán revivir las técnicas artesanales de la laca, el bordado, la seda, el grabado xilográfico y la marroquinería en los propios edificios patrimoniales.

La programación artística se enriquecerá durante todo el mes de noviembre con el programa multidisciplinario "Hanoi se ilumina", que ocupará teatros, museos y monumentos para ampliar el acceso de la población a las expresiones artísticas contemporáneas. Mientras tanto, el parque Thong Nhat albergará el espacio “Semillas de creatividad”. Concebido como una incubadora urbana al aire libre, ofrecerá proyecciones cinematográficas, talleres comunitarios y espectáculos especialmente diseñados para atraer a las nuevas generaciones y a los estudiantes.

Según Pham Thi Thanh Huong, jefa de la Oficina de Cultura de la UNESCO en Vietnam, el lema “Thang Long Ke Nghe” (Thang Long cuenta su arte) pone de relieve la conexión entre el patrimonio cultural de la capital, la esencia de los oficios artesanales tradicionales y la creatividad contemporánea. Estos conocimientos y técnicas artesanales, transmitidos de generación en generación durante siglos, no solo constituyen un legado que debe preservarse, sino que también representan un valioso motor de innovación y una importante fuente de oportunidades económicas.

Mediante la estrecha articulación de las industrias creativas con el turismo, el comercio minorista, la economía nocturna y la gastronomía, Hanoi aspira a aprovechar plenamente sus recursos patrimoniales, los oficios tradicionales y el potencial creativo de sus habitantes para desarrollar nuevos modelos en el ámbito de las industrias culturales y consolidar de forma sostenible su posición en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO./.

VNA
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