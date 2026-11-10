Buque científico ruso llega al puerto de Hai Phong para una expedición conjunta con Vietnam

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam recibió la víspera al buque de investigación ruso Akademik M.A. Lavrentyev, que atracó en el puerto de Nam Dinh Vu, en la ciudad norteña de Hai Phong, para iniciar una expedición científica conjunta entre ambos países.



Se trata de la tercera expedición conjunta de investigación marina en aguas vietnamitas, que se desarrollará del 4 de noviembre al 12 de diciembre. La iniciativa constituye una de las primeras actividades sobre el terreno en el marco de la hoja de ruta de cooperación científica marina entre Vietnam y Rusia para el periodo 2026-2035. Su realización coincide, además, con los preparativos de la reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Rusia, prevista para principios de diciembre.



El doctor Renat Shakirov, jefe del equipo científico a bordo, destacó que la expedición es fruto de la colaboración de diversos organismos y sectores vietnamitas, en particular del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (y Medio Ambiente).



Asimismo, presentó los avances de Rusia en materia de investigación marina y manifestó su deseo de ampliar la participación de científicas de ambos países en futuras expediciones.



Por su parte, el vicepresidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, profesor y doctor Tran Tuan Anh, afirmó que esta misión da continuidad a las expediciones científicas conjuntas y contribuye a fortalecer la confianza entre las comunidades científicas de ambos países.



Subrayó la importancia de esta tercera iniciativa, que se enmarca en el “Año de la Cooperación Vietnam-Rusia en Ciencia, Tecnología y Formación 2026” y marca el inicio de las actividades de investigación previstas en la hoja de ruta para 2026-2035. Tras las expediciones realizadas en 2019 y 2025, esta nueva misión representa otro paso adelante en la consolidación de una cooperación científica a largo plazo.



El doctor Le Dinh Nam, subdirector del Instituto de Ciencias de la Tierra, señaló que la expedición trasciende el ámbito de la investigación científica, al ofrecer una oportunidad para ampliar la colaboración, intercambiar conocimientos especializados, acceder a métodos y tecnologías avanzados de exploración y reforzar las capacidades de investigación marina de los científicos vietnamitas.



Como organismo encargado de coordinar las actividades de investigación, el instituto continuará trabajando estrechamente con sus socios rusos y las entidades competentes para garantizar que la expedición se desarrolle de forma segura y eficaz y alcance los objetivos científicos previstos, agregó./.

VNA