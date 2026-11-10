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APEC 2026-2027: Oportunidad para que Vietnam y China impulsen una agenda común

Las presidencias consecutivas de China y Vietnam en APEC 2026 y 2027 ofrecen a ambos países la oportunidad de coordinar una agenda regional que impulse el comercio, la conectividad, la economía digital, la inteligencia artificial y las energías verdes, en beneficio de todas las economías miembros.

El sistema de techo del Centro de Convenciones y Exposiciones de APEC, inspirado en las olas, se encuentra en las etapas finales de construcción. (Foto: VNA)
El sistema de techo del Centro de Convenciones y Exposiciones de APEC, inspirado en las olas, se encuentra en las etapas finales de construcción. (Foto: VNA)

Beijing (VNA) - La celebración consecutiva de las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) bajo las presidencias de China, en 2026, y Vietnam, en 2027, brinda a ambos países la oportunidad de coordinar una agenda común y convertir los objetivos a largo plazo de la Visión APEC Putrajaya 2040 en proyectos concretos que aporten beneficios tangibles a todas las economías miembros, especialmente a las en desarrollo.

Vietnam podrá aprovechar los avances de APEC 2026, presidida por China, en ámbitos que abarcan desde los corredores económicos transfronterizos y la logística hasta la economía digital, la inteligencia artificial (IA) y las energías verdes, afirmó He Xilin, subdirectora del Comité Nacional de China para la Cooperación Económica del Pacífico, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

La funcionaria señaló que la sucesión de ambas presidencias permitirá estrechar la coordinación multilateral, profundizar los vínculos bilaterales y promover la integración económica regional.

En 2026, China ejerce la presidencia de APEC bajo el lema "Construir una comunidad de Asia-Pacífico y promover la prosperidad común", con tres prioridades: apertura, innovación y cooperación. Estas se desarrollan en torno a cuatro pilares: comercio, conectividad, innovación y desarrollo. Vietnam podrá aprovechar los resultados de este año para promover una cooperación más profunda y práctica durante su presidencia en 2027, indicó.

En el ámbito comercial, Vietnam puede contribuir a impulsar la creación del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP), facilitar la liberalización del comercio y ampliar su participación en acuerdos regionales de alto nivel. Como miembro del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el país también puede respaldar las reformas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y defender el sistema comercial multilateral.

En cuanto a la conectividad, su posición como enlace entre los corredores de transporte de China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), así como entre distintas iniciativas de integración regional, le permite promover la conexión de infraestructuras, la armonización normativa y una mayor participación de las economías en desarrollo, destacó.

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He Xilin, subdirectora del Comité Nacional de China para la Cooperación Económica del Pacífico. (Foto: proporcionada por la entrevistada)


A juicio de He Xilin, la cooperación en innovación debe centrarse en la economía digital y la IA, prestando especial atención a un desarrollo inclusivo y una aplicación responsable de estas tecnologías, así como a la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas. En materia de desarrollo, Vietnam puede promover proyectos regionales de digitalización agrícola, seguridad alimentaria y prevención de desastres naturales. También revisten importancia la interconexión de las redes eléctricas, la expansión del comercio transfronterizo de electricidad, el reconocimiento mutuo de estándares verdes y el aumento de las inversiones y la financiación sostenibles.

Según la entrevistada, ambos países deben aprovechar su condición de anfitriones de APEC en años consecutivos para intensificar las consultas y brindarse apoyo mutuo. También pueden conectar la Iniciativa de la Franja y la Ruta con el marco de "Dos corredores, un cinturón económico" mediante proyectos de corredores económicos transfronterizos, centros logísticos, zonas industriales fronterizas y enlaces ferroviarios y viales.

La sucesión de ambas presidencias también facilitará la creación de canales permanentes de cooperación entre empresas, instituciones de investigación, jóvenes y organismos especializados. En este proceso, mecanismos como el Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC) y el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC) podrán contribuir a ampliar el diálogo y los intercambios entre los pueblos, así como a consolidar las bases sociales de la cooperación regional.

Desde la perspectiva de los círculos académicos y empresariales chinos, Xilin expresó su esperanza de que Vietnam siga promoviendo la construcción de una Comunidad de Asia-Pacífico basada en la apertura, la inclusión y la innovación, y convierta las ventajas de ejercer la presidencia del foro en resultados de cooperación concretos, viables y evaluables.

La funcionaria subrayó que APEC conserva un papel relevante frente a la incertidumbre económica mundial, el proteccionismo y el riesgo de fragmentación del comercio. Durante más de tres décadas, el foro ha contribuido al crecimiento regional mediante la liberalización y facilitación del comercio y la inversión.

Asimismo, ha promovido el desarrollo inclusivo y sostenible, la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos y la reducción de la brecha digital, favoreciendo una mayor participación de las economías en desarrollo en las cadenas de valor regionales, concluyó./.

VNA
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