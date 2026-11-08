Tailandia alerta sobre el posible agravamiento de contaminación debido al fenómeno de El Niño

Bangkok (VNA) - El Ministerio de Salud de Tailandia advirtió que el fenómeno de un posible “super El Niño” podría agravar la contaminación atmosférica por partículas finas PM2.5 en el país durante 2027, especialmente en 40 provincias consideradas de alto riesgo, entre ellas la capital, Bangkok.



El subsecretario permanente del Ministerio de Salud tailandés, el doctor Sarawut Boonsuk, señaló el 6 de noviembre que la posibilidad de que se produzca un fenómeno de super El Niño, acompañado de sequías prolongadas, podría elevar los niveles de contaminación por partículas PM2.5 en Tailandia respecto a años anteriores.



Ante esta situación, el Gobierno tailandés ha instado a los organismos competentes a extremar la vigilancia y adoptar medidas preventivas desde ahora hasta finales de mayo de 2027, con el objetivo de proteger a unos 16 millones de personas pertenecientes a grupos vulnerables en todo el país. Entre los colectivos prioritarios figuran las personas con enfermedades respiratorias, alergias y afecciones cardiovasculares, así como los niños pequeños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores.



El Ministerio de Salud ha puesto en marcha la aplicación “Zona Segura”, que permite a los ciudadanos consultar en tiempo real información sobre las clínicas especializadas en contaminación atmosférica y acceder a mapas de seguimiento de los grupos de mayor riesgo.

Esta red de centros ofrecerá consultas y asesoramiento médico tanto presenciales como a distancia, con el fin de facilitar el acceso a los servicios sanitarios y reducir la necesidad de desplazamientos.



Además, el Ministerio coordinará sus actuaciones con las administraciones provinciales, los organismos provinciales de prevención y mitigación de desastres, las autoridades locales y los fondos de seguridad sanitaria local de la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria (NHSO).



El objetivo es distribuir y utilizar eficientemente los recursos presupuestarios, evitar duplicidades en los gastos y garantizar el funcionamiento ininterrumpido del sistema sanitario durante la temporada de contaminación de 2027.



Según las estadísticas del periodo 2024-2026, más de 60 provincias tailandesas registraron concentraciones de PM2.5 superiores a los límites establecidos.



También el 6 de noviembre, el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, anunció que las autoridades de la capital reforzarán el control del tráfico durante toda la temporada de contaminación por partículas finas, desde ahora hasta marzo de 2027. En virtud de esta medida, se prohibirá la circulación de los vehículos de transporte que no cumplan los estándares técnicos de emisiones contaminantes./.

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