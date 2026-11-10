Taste of USA 2026 presenta más de 450 productos estadounidenses en Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El programa “Taste of USA 2026” (Sabores de Estados Unidos 2026) se celebrará del 12 al 25 de noviembre en 12 establecimientos de la cadena de supermercados MM Mega Market en Vietnam, donde se exhibirán más de 450 productos estadounidenses, entre ellos lácteos, quesos, carnes, frutas frescas, frutos secos y mariscos.



La iniciativa fue presentada el 9 de noviembre en Ciudad Ho Chi Minh por MM Mega Market Vietnam, en colaboración con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Consulado General de ese país en la urbe sureña.



Según Nguyen Duc Toan, director general de MM Mega Market Vietnam y Big C Camboya, la cadena comercializa actualmente cerca de 500 productos estadounidenses. En 2025, las ventas de estos artículos alcanzaron los 8,3 millones de dólares. Los alimentos frescos registraron un crecimiento especialmente destacado, con un aumento del 20% en los ingresos, impulsado por productos como uvas, cerezas, arándanos y pollo congelado.



El directivo señaló que la cadena también facilita el acceso de los proveedores estadounidenses a clientes empresariales, en particular restaurantes, hoteles y compañías de servicios de alimentación. La demanda de materias primas y de un suministro estable por parte de estos sectores abre nuevas oportunidades de negocio.



Por su parte, Stephen Alexander Vaden, subsecretario del USDA, afirmó que Vietnam es actualmente el séptimo mayor mercado para el sector agrícola estadounidense. En 2025, las exportaciones de productos agrícolas, acuícolas y forestales de Estados Unidos a Vietnam alcanzaron unos 5,6 mil millones de dólares, un 38% más que en 2024. En 2026, el comercio bilateral mantiene un notable dinamismo.



Vaden destacó el creciente interés de los consumidores vietnamitas por productos como la carne de res y de cerdo, las especias y los quesos. Asimismo, señaló que las cadenas minoristas modernas y los restaurantes internacionales contribuyen a ampliar su consumo. La cooperación bilateral de los últimos 30 años ha sentado bases favorables para seguir aumentando la presencia de estos productos en el mercado vietnamita.



Desde la perspectiva de la promoción comercial, Lucas Farrar, coordinador de Marketing y Comercio del Departamento de Alimentos y Agricultura de California, consideró que Vietnam ofrece un gran potencial para los productos agrícolas de ese estado. Además de las campañas de promoción, destacó la importancia de organizar encuentros empresariales (B2B) para conectar a proveedores e importadores y facilitar la concreción de acuerdos comerciales.



Con unos 102 millones de habitantes, una red de distribución moderna en expansión y hábitos de consumo cada vez más diversos, Vietnam ofrece oportunidades crecientes a los proveedores internacionales. Para consolidar su presencia, los productos estadounidenses deben cumplir los requisitos de calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad, además de ofrecer precios competitivos y adaptados a los distintos segmentos de consumidores.



MM Mega Market aspira a seguir actuando como puente entre los proveedores estadounidenses, los consumidores y las empresas vietnamitas. La cadena también busca promover las exportaciones de productos vietnamitas a mercados potenciales, incluido Estados Unidos, contribuyendo así a diversificar los destinos comerciales e integrar los productos nacionales en las cadenas globales de suministro./.

VNA