Economía

Vietnam y Laos refuerzan cooperación en la transición ecológica y economía digital

Green SM, el operador de taxis eléctricos respaldado por el multimillonario vietnamita Pham Nhat Vuong, celebró el 9 de noviembre en Vientiane una ceremonia para formalizar, mediante la firma de un memorando de entendimiento (MOU), la creación de la “Green Alliance Frontier” (Alianza Verde de Vanguardia) en Laos.

En el acto de firma. (Fuente: VNA)
En el acto de firma. (Fuente: VNA)

Vientiane (VNA) – Green SM, el operador de taxis eléctricos respaldado por el multimillonario vietnamita Pham Nhat Vuong, celebró el 9 de noviembre en Vientiane una ceremonia para formalizar, mediante la firma de un memorando de entendimiento (MOU), la creación de la “Green Alliance Frontier” (Alianza Verde de Vanguardia) en Laos.

El acto coincidió con el tercer aniversario del inicio de sus operaciones en el mercado laosiano.

A la ceremonia asistieron el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, junto con representantes de organismos gubernamentales laosianos, instituciones financieras, empresas de telecomunicaciones y socios estratégicos de los sectores turístico y de servicios del país.

Le Thi Ngoc Linh, subdirectora ejecutiva de operaciones de Green SM, afirmó que la empresa busca compartir con sus socios laosianos sus capacidades tecnológicas, experiencia en gestión y estándares de servicio, basados íntegramente en el uso de vehículos eléctricos.

La directiva añadió que Green SM ha realizado cerca de 850 millones de viajes en todo el mundo, ha recorrido aproximadamente 6.000 millones de kilómetros y contribuido a evitar la emisión de más de 800.000 toneladas de CO₂.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la firma de un acuerdo de cooperación estratégica para el periodo 2026-2027 entre Green SM y Unitel, empresa conjunta de Viettel y Lao Asia Telecom que concentra actualmente el 57% del mercado de telefonía móvil de Laos.

Chanthavisay Thamavong, subdirector de Unitel, destacó que esta alianza permitirá combinar la sólida infraestructura digital de su compañía con la red de movilidad eléctrica de Green SM.

En virtud del acuerdo, ambas empresas pondrán en marcha cuatro iniciativas principales: ofrecer tarifas preferenciales de itinerancia (roaming) a los clientes que viajen de Vietnam a Laos, integrar los servicios de transporte de Green SM en la aplicación turística nacional “Lao Travel”, conceder vales para promover la movilidad ecológica a quienes adquieran tarjetas SIM turísticas de Unitel e incorporar la solución de transporte corporativo “Green Business” de Green SM a las operaciones internas de Unitel.

Asimismo, Green SM firmó acuerdos de cooperación integral con varias entidades bancarias, entre ellas VietinBank Laos, JDB, MB Bank Laos y Sacombank Laos; el operador de telecomunicaciones ETL; los proveedores de monederos electrónicos U-Money y M-Money; además de destacados grupos hoteleros y turísticos, como Bawanli, Muong Thanh Vientiane Hotel y Latsavong Wanda Vista Hotel.

Estos acuerdos tienen como objetivo conectar las infraestructuras tecnológicas de pago, desarrollar programas de promoción conjunta e impulsar soluciones de movilidad sostenible para ampliar el acceso a estos servicios tanto a los turistas como a la población local.

Durante el evento, el embajador Nguyen Minh Tam elogió los esfuerzos y los destacados resultados alcanzados por Green SM en Laos. Señaló que la inversión y expansión de la empresa en el país reflejan su confianza en el entorno de inversión laosiano y, especialmente, en los históricos vínculos entre Vietnam y Laos, basados en una gran amistad, una solidaridad especial, una cooperación integral y una cohesión estratégica.

Según el informe presentado durante la ceremonia, a noviembre de 2026, Green SM Laos había invertido en más de 1.000 taxis eléctricos, suministrado más de 300 vehículos eléctricos a consumidores locales y desarrollado una red de 32 estaciones de carga en las provincias de Vientián, Savannakhet y Champasak.

De cara a finales de 2026, la empresa prevé generar empleo y proporcionar ingresos estables a más de 1.000 trabajadores laosianos./.

VNA
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