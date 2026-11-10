Máximo dirigente vietnamita se reúne con ex primeros ministros de Japón

Tokio (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, sostuvo hoy reuniones por separado con los ex primeros ministros japoneses Ishiba Shigeru y Kishida Fumio, así como con Aso Taro, también ex jefe de Gobierno y actual vicepresidente del Partido Liberal Democrático (PLD), en el marco de su visita oficial al país del Sol Naciente.

Durante los encuentros, ambas partes expresaron su satisfacción por el rápido y amplio desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Japón en todos los ámbitos, tras cumplirse tres años de su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral por la paz y la prosperidad en Asia y el mundo.



En particular, destacaron el impulso de la cooperación científico-tecnológica, considerada un nuevo pilar de los vínculos bilaterales, así como los avances en ámbitos emergentes como la transformación digital y ecológica, la innovación y los semiconductores, con la puesta en marcha de proyectos concretos.



Asimismo, señalaron el notable fortalecimiento de la cooperación cultural, las relaciones entre localidades y los intercambios pueblo a pueblo de ambos países, que han adquirido una dimensión cada vez más profunda.



Los ex primeros ministros japoneses destacaron la importancia de la visita del máximo dirigente vietnamita y expresaron su confianza en que este viaje imprimirá un nuevo impulso a la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Japón y permitirá elevarla a una nueva etapa en todos los ámbitos. También desearon éxito a Vietnam en la organización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2027.



Por su parte, el secretario general y presidente To Lam agradeció sinceramente las muestras de afecto hacia Vietnam y su pueblo, así como las importantes contribuciones de los ex dirigentes japoneses al fortalecimiento de la cooperación y la amistad entre ambos países a lo largo de los años.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, se reúne con el ex primero ministro japonés, Kishida Fumio. (Fuente: VNA)

El dirigente vietnamita manifestó su deseo de que los antiguos líderes japoneses continúen respaldando la profundización de la Asociación Estratégica Integral bilateral, de conformidad con la Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón, recientemente aprobada por los máximos dirigentes de ambos países.



En este sentido, propuso impulsar cuatro prioridades de cooperación: fortalecer la confianza política mediante intercambios y contactos periódicos por los canales del Partido, el Estado y la Asamblea Nacional; intensificar la cooperación económica, la conectividad entre ambas economías y la garantía de la seguridad económica; ampliar la colaboración en innovación, tecnología espacial y agricultura de alta tecnología; y mejorar aún más la eficacia de la cooperación entre las localidades de los dos países.



En consonancia con las propuestas del líder vietnamita, los ex primeros ministros japoneses reafirmaron que, independientemente de los cargos que ocupen, seguirán apoyando e impulsando las relaciones bilaterales hacia una nueva etapa de desarrollo, basada en una asociación de acompañamiento, creación conjunta y beneficio mutuo, orientada a promover un crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la autosuficiencia, responder a las aspiraciones de los pueblos de ambos países y contribuir activamente a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



El ex premier japonés y vicepresidente del PLD, Aso Taro, manifestó su respaldo al proceso de reformas y a los objetivos de desarrollo de Vietnam. Asimismo, valoró positivamente los resultados de las conversaciones mantenidas el 9 de noviembre de 2026 entre el secretario general y presidente To Lam y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae.



Aso destacó especialmente la firma del Memorando de Entendimiento sobre cooperación entre el Partido Comunista de Vietnam y el PLD, y aseguró que continuará apoyando e impulsando las relaciones entre ambos países y sus respectivos partidos gobernantes. También expresó su deseo de regresar próximamente a Vietnam.



Por su parte, el ex primer ministro Kishida Fumio evocó numerosos recuerdos de Vietnam acumulados durante los años en que desempeñó el cargo de secretario general de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam.



Manifestó el profundo afecto y la buena impresión que guarda del país indochino y afirmó que seguirá prestando atención al impulso de los intercambios de delegaciones de alto nivel y al fortalecimiento del papel de los grupos parlamentarios de amistad de ambos países.



Kishida señaló además que le había causado una grata impresión el discurso pronunciado por To Lam ante la Dieta de Japón, en el que se abordaron propuestas concretas destinadas a profundizar las relaciones entre Vietnam y Japón.



A su vez, el ex primer ministro Ishiba Shigeru manifestó su admiración por los avances de Vietnam, que pudo apreciar durante su visita al país en abril de 2025, cuando aún ejercía como jefe del Gobierno japonés.



También elogió los logros de la diplomacia vietnamita y el papel cada vez más relevante de Vietnam en los asuntos regionales e internacionales, y reafirmó su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la cooperación bilateral en el futuro./.