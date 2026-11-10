Política

Visita a Japón del máximo dirigente vietnamita impulsa la cooperación bilateral

Los principales medios de comunicación japoneses, entre ellos agencias de noticias, cadenas de televisión y periódicos, dedicaron una amplia cobertura a la visita del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Japón, con especial atención a sus conversaciones con la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, y a su discurso ante el Parlamento nipón.

El sitio web Nippon Television informa sobre las conversaciones oficiales entre el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi. (Captura de pantalla)
El sitio web Nippon Television informa sobre las conversaciones oficiales entre el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi. (Captura de pantalla)

Hanoi (VNA) - Los principales medios de comunicación japoneses, entre ellos agencias de noticias, cadenas de televisión y periódicos, dedicaron una amplia cobertura a la visita del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Japón, con especial atención a sus conversaciones con la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, y a su discurso ante el Parlamento nipón.

Las informaciones difundidas por Kyodo, Jiji Press, NHK, Nippon TV y Nikkei destacaron los esfuerzos de Japón y Vietnam por concretar su Asociación Estratégica Integral mediante programas de cooperación en minerales críticos, energía, tecnología y seguridad, al tiempo que se abren nuevas oportunidades comerciales para las empresas de ambos países.

Kyodo, Jiji Press y Nippon TV destacaron en sus titulares la cooperación en materia de minerales críticos al informar sobre las conversaciones entre el secretario general y presidente To Lam y la primera ministra Takaichi.

Según Kyodo, ambos dirigentes identificaron la seguridad económica como un ámbito prioritario de cooperación y acordaron acelerar el desarrollo de proyectos concretos con la participación de los sectores público y privado.

Durante la rueda de prensa conjunta para informar sobre los resultados de las conversaciones, Takaichi expresó su confianza en que la visita dará un nuevo impulso al desarrollo de los vínculos bilaterales.

En el ámbito energético, Kyodo puso el foco en los proyectos de generación eléctrica a partir de gas natural licuado (GNL), en los que participan empresas japonesas. Ambas partes debatieron mecanismos de coordinación para acelerar su puesta en marcha.

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La Agencia de Noticias Kyodo informa sobre las conversaciones oficiales entre el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi. (Captura de pantalla)



NHK informó asimismo de que los dos países cooperarán para desarrollar la capacidad de almacenamiento de petróleo en Vietnam en el marco de la iniciativa POWERR Asia. Según Nikkei, Japón concretará las modalidades de apoyo en materia de tecnología, formación de recursos humanos y financiación.

El diario Nikkei dedicó también un artículo específico al memorando de cooperación sobre reactores modulares pequeños (SMR), una tecnología nuclear de nueva generación cuya implementación Vietnam prevé a partir de 2040.

De acuerdo con la publicación, ambos países coordinarán esfuerzos en el suministro de tecnología y la formación de personal especializado necesarios para desarrollar reactores avanzados, incluidos los SMR.

Junto con los proyectos de generación eléctrica mediante GNL y la cooperación en almacenamiento de petróleo, este memorando abre una nueva vía de colaboración a largo plazo en el sector energético.

Por su parte, Jiji Press informó de que ambas partes acordaron reforzar la cooperación en inteligencia artificial (IA) y semiconductores.

Nippon TV citó declaraciones de la primera ministra Takaichi, quien señaló que Japón contribuirá al objetivo fijado por el Gobierno vietnamita de formar a 100 profesionales con grado de doctorado en el campo de la IA. Este compromiso vincula la cooperación tecnológica con una meta concreta de formación de recursos humanos.

En materia de seguridad, la cadena pública NHK informó de que ambos dirigentes coincidieron en impulsar la cooperación para mantener y fortalecer un orden internacional libre y abierto, basado en el Estado de derecho. Asimismo, se proponen agilizar el suministro a Vietnam de equipamiento destinado a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, a través del mecanismo japonés de Asistencia Oficial en Seguridad (OSA). NHK también hizo referencia al apoyo de Japón para mejorar las capacidades de la Guardia Costera de Vietnam.

La prensa japonesa prestó igualmente atención a los resultados de la visita con repercusiones directas para la población y las empresas de ambos países.

En el ámbito del comercio agroalimentario, Nippon TV señaló que se prevé que los pomelos vietnamitas y las uvas japonesas puedan acceder a los respectivos mercados a partir de la próxima temporada de cosecha, lo que ampliará las oportunidades comerciales para los productores de ambas naciones.

Otra de las actividades del líder vietnamita que despertó un notable interés entre los medios japoneses fue su discurso sobre política exterior y desarrollo ante el Parlamento de Japón, pronunciado en la tarde del 9 de noviembre.

NHK dedicó una amplia cobertura a esta intervención y citó al máximo dirigente vietnamita al destacar que Japón es el mayor proveedor de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de Vietnam y que el intercambio comercial bilateral superó por primera vez los 50.000 millones de dólares en 2025.

Sobre esta sólida base, Vietnam desea iniciar junto con Japón una nueva etapa de desarrollo, en la que los logros de cada país generen nuevas oportunidades para el otro y aporten beneficios concretos a los pueblos de ambas naciones, afirmó el líder.

Al referirse al objetivo de convertir a Vietnam en un país de ingresos altos para 2045, el secretario general y presidente subrayó el papel fundamental de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, y reafirmó que Japón ocupa una posición importante en este proceso.

Kyodo también destacó la valoración positiva de To Lam sobre la visión actualizada de un Indo-Pacífico libre y abierto, presentada por la primera ministra Takaichi en Hanoi el pasado mes de mayo. Vietnam manifestó su deseo de fortalecer la coordinación con Japón y los países de la ASEAN para hacer frente a los desafíos comunes y contribuir al mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales.

Según Kyodo News, durante la rueda de prensa conjunta, Takaichi expresó su confianza en que “la cooperación entre ambos países experimentará un fuerte desarrollo”. Por su parte, To Lam manifestó su satisfacción al “presenciar el desarrollo de la cooperación en numerosos ámbitos”.

Jiji Press citó asimismo a la primera ministra japonesa, quien afirmó que ambas partes trabajarán para “elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel”. A su vez, el secretario general y presidente vietnamita reafirmó que los dos países son “socios que avanzan juntos, construyen juntos el futuro y comparten los beneficios”./.

VNA
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