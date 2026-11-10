Economía

Vietnam busca atraer nuevas inversiones de Japón

Con un capital acumulado de inversión registrado de más de 81,2 mil millones de dólares, Japón se mantiene entre los tres mayores inversores en Vietnam.

Bandai Vietnam (provincia de Phu Tho) es una empresa de inversión extranjera directa (IED) proveniente de Japón. Foto: VNA
Bandai Vietnam (provincia de Phu Tho) es una empresa de inversión extranjera directa (IED) proveniente de Japón. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - Con un capital acumulado de inversión registrado de más de 81,2 mil millones de dólares, Japón se mantiene entre los tres mayores inversores en Vietnam.

Junto con el creciente desarrollo de las relaciones políticas y diplomáticas, la cooperación económica, comercial y de inversión sigue siendo uno de los pilares de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón.

En 2025, el comercio bilateral alcanzó unos 52 mil millones de dólares, un 11% más que en 2024 y casi el doble de los 27,4 mil millones registrados en 2014. En los primeros nueve meses de 2026, la cifra fue de 43,71 mil millones de dólares, un aumento interanual del 15,34%. De esta cifra, las exportaciones vietnamitas ascendieron a 23,18 mil millones de dólares y las importaciones a 20,53 mil millones.

Si se mantiene esta tendencia, el comercio bilateral podría alcanzar unos 58 mil millones de dólares al cierre del año.

En una rueda de prensa celebrada el 4 de noviembre, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, señaló que el objetivo de elevar el comercio bilateral a 60 mil millones de dólares para 2030 podría alcanzarse antes de lo previsto.

Productos como equipos eléctricos, componentes electrónicos y autopartes seguirán ofreciendo amplias perspectivas de crecimiento.

Según la Agencia de Inversión Extranjera del Ministerio de Finanzas, al 30 de septiembre de 2026 Japón contaba con 5.872 proyectos vigentes en Vietnam, con un capital registrado superior a 81,2 mil millones de dólares. Esta cifra sitúa al país nipón en el tercer lugar entre los 154 países y territorios que invierten en Vietnam.

En los primeros nueve meses de 2026, la inversión extranjera directa (IED) registrada procedente de Japón alcanzó los 2,65 mil millones de dólares.

Actualmente, unas 2.000 empresas japonesas operan en Vietnam. Sus inversiones se concentran principalmente en la industria manufacturera y de procesamiento (61%), la generación y distribución de electricidad (15%) y el sector inmobiliario (12%).

Estas empresas están presentes en 33 de las 34 provincias y ciudades del país. Ciudad Ho Chi Minh, Thanh Hoa, Hanoi, Hai Phong y Dong Nai figuran entre los principales destinos de inversión.

Una encuesta de la Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO) revela que el 56,9% de las empresas japonesas establecidas en Vietnam prevé ampliar sus operaciones en los próximos uno o dos años. Entre los principales motivos figuran las perspectivas favorables de exportación, el crecimiento de la demanda interna y las oportunidades de expansión comercial.

Según Ozasa Haruhiko, representante jefe de JETRO en Hanoi, aunque el porcentaje de empresas que planean expandirse solo registró un ligero aumento, Vietnam se mantuvo por segundo año consecutivo a la cabeza de la ASEAN. Asimismo, ocupó el primer puesto en Asia y Oceanía en este indicador.

Estos resultados reflejan el atractivo del mercado vietnamita y las expectativas favorables de las empresas japonesas sobre su entorno de inversión y negocios, señaló.

El presidente de la Asociación de Empresas Japonesas en Vietnam, Tsuchibashi Akito, afirmó que las compañías japonesas invierten en Vietnam con una visión a largo plazo y aspiran a acompañar al país y crecer juntos durante las próximas décadas. Por ello, esperan que Vietnam siga perfeccionando su marco jurídico, mejore la previsibilidad de sus políticas y simplifique los procedimientos administrativos.

Un entorno empresarial estable y transparente permitirá atraer nuevas inversiones, impulsar la transferencia de tecnología y desarrollar los recursos humanos, generando así beneficios concretos para ambos países./.

VNA
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