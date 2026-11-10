Ciudad Ho Chi Minh desea cooperar con socios estadounidenses en sector agrícola

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Durante el periodo 2026-2030, Ciudad Ho Chi Minh potenciará el desarrollo de la agricultura urbana de alta tecnología y desea ampliar la cooperación con socios estadounidenses en semillas, biotecnología y transferencia tecnológica. Así lo afirmó Nguyen Manh Cuong, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh durante una ceremonia de reconocimiento de las relaciones agrícolas entre Vietnam y Estados Unidos, coorganizada por el consulado general estadounidense en Ciudad Ho Chi Minh y el Departamento de Agricultura de ese país la noche víspera en la urbe vietnamita.



La ceremonia contó con la participación de la cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh, Melisa A. Brown, junto con una delegación estadounidense, integrada por representantes de más de 30 empresas agrícolas, funcionarios encargados de agricultura y comercio de algunos estados del país americano.



Nguyen Manh Cuong destacó que la cooperación agrícola bilateral se ha consolidado durante años no solo mediante el comercio, sino también a través de la colaboración técnica y la confianza mutua.



Ambas partes han cooperado en la formación de especialistas, la inspección fitosanitaria para facilitar el acceso de sus productos agrícolas a los respectivos mercados y la aplicación de programas de mejora de la inocuidad alimentaria. En el marco de la Asociación Estratégica Integral, estos vínculos generan beneficios concretos para los agricultores, las empresas y los consumidores de ambos países.



El funcionario señaló que Ciudad Ho Chi Minh, como importante centro económico y comercial y puerta de entrada al comercio internacional de Vietnam, cuenta con ventajas en infraestructura portuaria, logística y redes de distribución minorista para convertirse en un centro de recepción, procesamiento y distribución de productos agrícolas y alimentos en el sur del país.



La ciudad se comprometió a facilitar la expansión del comercio y las inversiones de las empresas estadounidenses y colaborar con el Consulado General para promover los vínculos empresariales. Asimismo, expresó su deseo de que Estados Unidos siga facilitando el acceso de los productos agrícolas vietnamitas con ventajas competitivas a su mercado, con miras a desarrollar un comercio bilateral equilibrado y mutuamente beneficioso.



Por su parte, el subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, Stephen Vaden, informó que la delegación de promoción comercial agrícola que visita Ciudad Ho Chi Minh del 9 al 12 de noviembre es la mayor enviada al extranjero en la historia de su ministerio.

Stephen Vaden, subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

Durante la visita, sus integrantes han constatado el interés de los consumidores vietnamitas por los productos agrícolas estadounidenses, reconocidos por su valor nutricional, calidad e inocuidad.



Vaden destacó el carácter especial y mutuamente beneficioso de las relaciones económicas entre ambos países, citando como ejemplos el suministro estadounidense de algodón y madera a Vietnam, mientras este último exporta prendas de vestir y muebles al mercado norteamericano.



Estados Unidos desea establecer asociaciones sostenibles con las organizaciones sectoriales vietnamitas para ampliar las exportaciones de materias primas, al tiempo que las empresas del país asiático puedan aprovecharlas para fabricar productos destinados al mercado estadounidense.



Según el funcionario, Vietnam constituye uno de los mercados de más rápido crecimiento y mayor atractivo para el sector agrícola estadounidense. La cooperación bilateral ofrece amplias oportunidades para beneficiar a los agricultores y las empresas de ambos países, así como a sus consumidores./.