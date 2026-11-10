Partido Comunista de Vietnam y Partido de Innovación de Japón estrechan relaciones

Tokio (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, se reunió hoy en Tokio con el copresidente del Partido de la Innovación de Japón, Fujita Fumitake, en el marco de su visita oficial al país del Sol Naciente.



Durante el encuentro, ambas partes expresaron su satisfacción por los importantes avances registrados en las relaciones entre Vietnam y Japón, tres años después de su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral por la paz y la prosperidad en Asia y el mundo.



Asimismo, intercambiaron opiniones en profundidad sobre las medidas destinadas a profundizar los vínculos bilaterales en todos los ámbitos y fortalecer la cooperación entre ambos partidos en el futuro.



En su intervención, el secretario general y presidente To Lam agradeció sinceramente las contribuciones del Partido de la Innovación de Japón al desarrollo de las relaciones de cooperación y amistad entre ambos países a lo largo de los últimos años.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Pidió a Fujita Fumitake que continúe brindando su apoyo e impulsando los esfuerzos para llevar los vínculos bilaterales a una nueva etapa de desarrollo, sobre la base de una asociación de acompañamiento, creación conjunta y beneficio mutuo, orientada al crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia. También abogó por intensificar aún más los intercambios y la cooperación entre el Partido de la Innovación de Japón y Vietnam.



Por su parte, Fujita Fumitake valoró positivamente la visita oficial a Japón del máximo dirigente vietnamita y su esposa. Manifestó, además, su deseo de ampliar la cooperación y los intercambios entre el Partido de la Innovación de Japón y el PCV.



El dirigente japonés también expresó su confianza en que, mediante el fortalecimiento de los vínculos entre ambos partidos, se impulse aún más la cooperación bilateral en diversos ámbitos, especialmente en la transformación digital, la transición ecológica, la innovación, la formación de recursos humanos altamente cualificados, los intercambios culturales y populares.



Al concluir el encuentro, el líder vietnamita invitó cordialmente a Fujita Fumitake y otros miembros de la dirección del Partido de la Innovación de Japón a realizar próximamente una visita a Vietnam, con el propósito de intercambiar medidas para promover las relaciones entre ambos partidos y los dos países./.