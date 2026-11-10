Vietnam y Japón buscan ampliar la cooperación entre sus localidades

Tokio (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió hoy en Tokio con Nikai Toshihiro, expresidente de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, y los gobernadores de Tokio, Niigata, Yamanashi, Mie y Wakayama, con quienes abordó medidas para fortalecer la cooperación entre las localidades de ambos países .



A propósito de su visita oficial a Japón, el líder vietnamita destacó el sólido desarrollo de la Asociación Estratégica Integral bilateral y reconoció las contribuciones de Nikai Toshihiro y de las autoridades locales niponas a la cooperación en economía, comercio, salud, agricultura de alta tecnología, desarrollo sostenible e intercambios entre los pueblos de los dos países.



Señaló que Vietnam está reorganizando sus unidades administrativas con el objetivo de concentrar recursos, ampliar el espacio de desarrollo y fortalecer los vínculos regionales. La aplicación del modelo de administración local de dos niveles, junto con una mayor descentralización y autonomía de las autoridades locales, creará nuevas condiciones para ampliar la cooperación entre las localidades de ambos países.



Por su parte, Nikai Toshihiro y los gobernadores japoneses celebraron la visita del mandatario vietnamita y valoraron la aprobación de la Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón, que, a su juicio, abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales, con una cooperación más sustancial, integral y eficaz.



La parte japonesa expresó su interés en ampliar los vínculos empresariales y de inversión entre las localidades, compartir experiencias en la prevención y respuesta a desastres y desarrollar la cooperación en turismo, agricultura de alta tecnología, trabajo, ciencia y tecnología y energía.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, (derecha) se reúne con Nikai Toshihiro, expresidente de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam. (Foto: VNA)

El dirigente vietnamita pidió a Nikai Toshihiro y a los gobernadores que sigan desempeñando un papel de puente para promover la cooperación con las localidades vietnamitas en nuevos ámbitos, como ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y verde, inteligencia artificial y ciudades inteligentes.



También alentó a las empresas japonesas a ampliar sus inversiones en Vietnam en sectores como la manufactura, las energías limpias, la infraestructura y la logística, así como a participar en la formación y contratación de trabajadores, ingenieros y personal vietnamita altamente cualificado.



Subrayó la necesidad de intensificar los intercambios culturales, la cooperación turística y los vínculos entre las jóvenes generaciones, con vistas a convertir el Año del Turismo Vietnam-Japón 2027 en un hito importante y reforzar la amistad entre ambos pueblos. Vietnam está dispuesto a facilitar la cooperación, las inversiones y las actividades empresariales de las compañías de las localidades japonesas en el país./.