Política

Vietnam y Japón buscan ampliar la cooperación entre sus localidades

Durante su visita a Japón, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió con Nikai Toshihiro, expresidente de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam y gobernadores de cinco localidades para abordar la cooperación en inversión, tecnología, turismo, agricultura y formación de recursos humanos.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, (derecha) se reúne con Nikai Toshihiro, expresidente de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, (derecha) se reúne con Nikai Toshihiro, expresidente de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam. (Foto: VNA)

Tokio (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió hoy en Tokio con Nikai Toshihiro, expresidente de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, y los gobernadores de Tokio, Niigata, Yamanashi, Mie y Wakayama, con quienes abordó medidas para fortalecer la cooperación entre las localidades de ambos países .

A propósito de su visita oficial a Japón, el líder vietnamita destacó el sólido desarrollo de la Asociación Estratégica Integral bilateral y reconoció las contribuciones de Nikai Toshihiro y de las autoridades locales niponas a la cooperación en economía, comercio, salud, agricultura de alta tecnología, desarrollo sostenible e intercambios entre los pueblos de los dos países.

Señaló que Vietnam está reorganizando sus unidades administrativas con el objetivo de concentrar recursos, ampliar el espacio de desarrollo y fortalecer los vínculos regionales. La aplicación del modelo de administración local de dos niveles, junto con una mayor descentralización y autonomía de las autoridades locales, creará nuevas condiciones para ampliar la cooperación entre las localidades de ambos países.

Por su parte, Nikai Toshihiro y los gobernadores japoneses celebraron la visita del mandatario vietnamita y valoraron la aprobación de la Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón, que, a su juicio, abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales, con una cooperación más sustancial, integral y eficaz.

La parte japonesa expresó su interés en ampliar los vínculos empresariales y de inversión entre las localidades, compartir experiencias en la prevención y respuesta a desastres y desarrollar la cooperación en turismo, agricultura de alta tecnología, trabajo, ciencia y tecnología y energía.

vnanet_potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tiep-nguyen-chu-tich-lien-minh-nghi-si-huu-nghi-nhat-ban-viet-nam-9143478.jpg
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, (derecha) se reúne con Nikai Toshihiro, expresidente de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam. (Foto: VNA)

El dirigente vietnamita pidió a Nikai Toshihiro y a los gobernadores que sigan desempeñando un papel de puente para promover la cooperación con las localidades vietnamitas en nuevos ámbitos, como ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y verde, inteligencia artificial y ciudades inteligentes.

También alentó a las empresas japonesas a ampliar sus inversiones en Vietnam en sectores como la manufactura, las energías limpias, la infraestructura y la logística, así como a participar en la formación y contratación de trabajadores, ingenieros y personal vietnamita altamente cualificado.

Subrayó la necesidad de intensificar los intercambios culturales, la cooperación turística y los vínculos entre las jóvenes generaciones, con vistas a convertir el Año del Turismo Vietnam-Japón 2027 en un hito importante y reforzar la amistad entre ambos pueblos. Vietnam está dispuesto a facilitar la cooperación, las inversiones y las actividades empresariales de las compañías de las localidades japonesas en el país./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #To Lam #Nikai Toshihiro #Vietnam #Japón #cooperación local #relaciones Vietnam-Japón
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, se reúne con el ex primero ministro japonés, Ishiba Shigeru. (Fuente: VNA)

Máximo dirigente vietnamita se reúne con ex primeros ministros de Japón

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, sostuvo hoy reuniones por separado con los ex primeros ministros japoneses Ishiba Shigeru y Kishida Fumio, así como con Aso Taro, también ex jefe de Gobierno y actual vicepresidente del Partido Liberal Democrático (PLD), en el marco de su visita oficial al país del Sol Naciente.

Ver más

Panorama de la cita. (Foto: VNA)

Parlamento vietnamita propone impulsar ecosistema de industrias culturales

La Asamblea Nacional de Vietnam debate el proyecto de Ley de Desarrollo de las Industrias Culturales para establecer un marco jurídico que impulse la creatividad, la transformación digital, la protección de la propiedad intelectual y el desarrollo de sectores estratégicos como los videojuegos, el cine y la música.

El sitio web Nippon Television informa sobre las conversaciones oficiales entre el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi. (Captura de pantalla)

Visita a Japón del máximo dirigente vietnamita impulsa la cooperación bilateral

Los principales medios de comunicación japoneses, entre ellos agencias de noticias, cadenas de televisión y periódicos, dedicaron una amplia cobertura a la visita del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Japón, con especial atención a sus conversaciones con la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, y a su discurso ante el Parlamento nipón.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Asamblea Nacional debate tres proyectos estratégicos de autopistas en Vietnam

La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy la propuesta de inversión en tres proyectos de autopistas, con una longitud total de 430,5 kilómetros y una inversión estimada de 6.330 millones de dólares, destinados a completar la red nacional de carreteras de alta velocidad conforme a la planificación y mejorar la conectividad regional.

Vietnam - Japón: una asociación estratégica integral en pleno auge

Vietnam - Japón: una asociación estratégica integral en pleno auge

Más de cinco décadas después del establecimiento de relaciones diplomáticas y tres años después de su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral, los vínculos entre Vietnam y Japón siguen profundizándose de manera integral, sustantiva y eficaz. La confianza política se consolida, los intereses económicos están cada vez más entrelazados y los nexos entre los pueblos de ambos países se fortalecen cada vez más, en beneficio de sus respectivas poblaciones y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y la prosperidad de la región y del mundo.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Vietnam y Japón refuerzan cooperación parlamentaria

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y los titulares de la Cámara de Representantes, Mori Eisuke, y de la Cámara de Consejeros de Japón, Sekiguchi Masakazu, abordan el fortalecimiento de los vínculos parlamentarios y la cooperación bilateral, así como el apoyo a la comunidad vietnamita en Japón.

La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, preside la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa. (Fuente: VNA)

Emiten Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón

Vietnam y Japón acordaron profundizar su Asociación Estratégica Integral, sobre el espíritu del acompañamiento, la creación conjunta y los beneficios compartidos, en favor de un crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia.

Panorama de la reunión. (Fuente: Cancillería)

Vietnam y Japón buscan ampliar cooperación parlamentaria e intercambios entre pueblos

Nguyen Duy Ngoc, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Organización, y la diputada Obuchi Yuko, presidenta de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, abordaron la formación, la inversión, los intercambios culturales y la mejora de las condiciones de vida de los vietnamitas en Japón.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, presencian el intercambio de nueve documentos de cooperación bilateral. (Fuente: VNA)

Vietnam y Japón firman 11 documentos de cooperación bilateral

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, presenciaron el intercambio de acuerdos sobre energía, inteligencia artificial, educación, agricultura y cooperación marítima.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Parlamento vietnamita aprueba el presupuesto central para 2027

Con el voto favorable del 100% de los diputados presentes, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura aprobó hoy, durante su segundo período de sesiones, una resolución sobre el plan de asignación del presupuesto central para 2027.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso de política exterior ante la Dieta Nacional de Japón. (Fuente: VNA)

Líder vietnamita pronuncia discurso de política exterior ante el Parlamento japonés

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronunció hoy un discurso de política exterior ante parlamentarios japoneses, en el que propuso nuevas orientaciones para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países y fortalecer su cooperación en ciencia, tecnología, innovación, crecimiento verde y conectividad económica.

El viceprimer ministro de Vietnam Pham Gia Tuc habla en la reunión. Foto: VNA

Viceprimer ministro vietnamita recibe al embajador de Singapur

El viceprimer ministro de Vietnam Pham Gia Tuc sostuvo hoy una reunión con el embajador de Singapur en Vietnam, Rajpal Singh, en la cual valoró el sólido desarrollo de las relaciones bilaterales, especialmente desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en marzo de 2025.