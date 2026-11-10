Mujeres vietnamitas en Europa promueven la identidad cultural nacional

Bruselas (VNA) - El encuentro “Generaciones de mujeres vietnamitas en Bélgica y Europa”, celebrado en la Embajada de Vietnam en Bruselas, reunió a representantes diplomáticos, asociaciones, intelectuales, expertos, empresarios y estudiantes vietnamitas residentes en Bélgica y otros países europeos.



El evento, organizado en el marco del programa de intercambio “Encuentro de mujeres vietnamitas del siglo XXI”, permitió compartir experiencias de integración, debatir sobre la preservación de la identidad cultural y destacar el papel de las mujeres en la construcción comunitaria y la conexión entre las generaciones de vietnamitas en el extranjero.



En la apertura, la embajadora de Vietnam en Bélgica, Nguyen Huong Tra, destacó las contribuciones de las mujeres a la cohesión de la comunidad vietnamita y a la promoción de la cultura nacional en el exterior. Asimismo, expresó su voluntad de seguir apoyando las actividades comunitarias.



En representación de la primera generación de mujeres vietnamitas en Bélgica, Trinh Thanh Dung repasó su trayectoria a través de distintas etapas históricas, desde la lucha por la independencia hasta la integración internacional. Subrayó que, pese a vivir en entornos diferentes, las generaciones comparten el amor por la patria, el vínculo con sus raíces y la responsabilidad de preservar la identidad nacional.



También destacó que la solidaridad, la integración sin perder la propia identidad y el apoyo mutuo entre generaciones constituyen pilares para fortalecer la comunidad vietnamita en Bélgica.



Uno de los principales contenidos del encuentro fue un coloquio con tres ponentes de distintas generaciones: Nguyen Ngoc Mai Phuong, estudiante de máster en Gestión Portuaria y Logística Global en la Universidad KU Leuven; Tran Thi Hong Nhi, psicóloga clínica con 17 años de experiencia profesional en varios países; y Nguyen Thi Kim Chi, miembro de la Asociación de la Comunidad Vietnamita en Países Bajos y activa colaboradora en iniciativas comunitarias y educativas.



Mai Phuong compartió su experiencia académica en Bélgica y señaló que conocer las diferencias culturales y relacionarse con amigos internacionales facilita la adaptación a entornos multiculturales. Añadió que acciones cotidianas, como presentar la gastronomía vietnamita a sus compañeros, permiten a cada estudiante convertirse en embajador de la cultura nacional.



Desde la perspectiva de la psicología intercultural, Hong Nhi abordó las diferencias generacionales en las concepciones y comportamientos dentro de las familias inmigrantes. Consideró fundamental equilibrar la preservación de los valores culturales de origen con la adaptación al nuevo entorno. Ante la influencia de las redes sociales y la inteligencia artificial (IA), destacó la necesidad de que los padres acompañen a sus hijos, fortalezcan la confianza y promuevan los vínculos familiares y comunitarios.



Por su parte, Kim Chi subrayó la importancia del aprendizaje continuo y del desarrollo de capacidades personales para que las mujeres construyan una vida independiente y autónoma. Su experiencia en distintos entornos multiculturales también le permitió comprender mejor los valores de respeto, igualdad y expresión del afecto en la familia.



El coloquio ofreció diversas perspectivas sobre la integración de las mujeres vietnamitas, desde la adaptación cultural y la educación hasta la salud mental y los desafíos que afrontan las nuevas generaciones en la era digital.



El programa incluyó además una presentación sobre la cultura del té vietnamita, a cargo del consejero Nguyen Ba Sang, quien introdujo a los participantes en la historia de esta tradición, las principales regiones productoras y el arte de degustar el té.



La jornada continuó con actuaciones artísticas inspiradas en la identidad nacional, canciones sobre Hanoi y las regiones del país, así como danzas tradicionales. La canción “Noi vong tay lon” (Unamos nuestras manos) cerró el programa con un mensaje de solidaridad y unión.



Los juegos colectivos y una degustación de platos típicos contribuyeron a crear un ambiente de encuentro y fraternidad. La participación de representantes de la comunidad vietnamita en Países Bajos y de artistas también permitió ampliar los vínculos entre los compatriotas residentes en Bélgica y otros países europeos.



A través de estas actividades, el encuentro rindió homenaje a las contribuciones de las mujeres vietnamitas a la vida comunitaria y promovió la integración, la cohesión intergeneracional y la preservación de la identidad nacional. En entornos multiculturales, las mujeres siguen desempeñando un papel fundamental como puente cultural y vínculo con Vietnam y sus raíces./.

VNA