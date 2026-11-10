Vietnam promueve una mayor participación de su diáspora en el desarrollo nacional

Hanoi (VNA) - La viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang subrayó la necesidad de renovar el enfoque y las políticas hacia los vietnamitas en el extranjero, pasando de la movilización y la agrupación a una relación basada en el acompañamiento, la creación de mecanismos y la facilitación de su participación efectiva en la construcción y el desarrollo nacional.



La vicecanciller planteó esta orientación en el artículo titulado “Escribir juntos el camino del desarrollo de Vietnam”, publicado con motivo de la V Conferencia Mundial de Vietnamitas en el Extranjero, prevista para diciembre próximo en Hanoi bajo el lema «La comunidad vietnamita en el extranjero contribuye a fortalecer el poder integral de la nación».



Según Thu Hang, más de 6,5 millones de vietnamitas viven actualmente en el extranjero. La comunidad ha experimentado un notable crecimiento tanto en número como en nivel de cualificación, con una presencia cada vez mayor de intelectuales, expertos, científicos, empresarios y trabajadores altamente cualificados. Muchos han consolidado su prestigio en los países de acogida y participan en redes internacionales de ciencia, tecnología y economía.



Además de contribuir al desarrollo nacional mediante inversiones, conocimientos y actividades humanitarias, los vietnamitas en el exterior desempeñan un papel importante en la preservación de la lengua y la identidad cultural, así como en el fortalecimiento de los lazos de amistad entre Vietnam y otros países.



La Resolución No. 23-NQ/TW, aprobada por el Buró Político el 2 de agosto de 2026, marca un cambio estratégico en la política hacia esta comunidad. Los vietnamitas residentes en el extranjero dejan de ser considerados únicamente destinatarios de las políticas públicas para convertirse en participantes activos, socios y recursos estratégicos para el desarrollo nacional.



Para materializar esta orientación, la viceministra señaló la necesidad de perfeccionar las políticas, simplificar los procedimientos administrativos, acelerar la transformación digital y crear condiciones favorables para que los compatriotas puedan invertir y cooperar a largo plazo en Vietnam. También propuso que los ministerios, organismos, localidades, institutos de investigación y empresas identifiquen necesidades y proyectos concretos para conectar con los especialistas y recursos adecuados.



En este proceso, la creación de una base de datos y un mapa de recursos de la comunidad vietnamita en el extranjero permitirá aprovechar mejor su potencial, especialmente en ciencia y tecnología, inteligencia artificial, semiconductores, innovación, transformación digital, transición verde y formación de recursos humanos altamente cualificados.



La V Conferencia Mundial dará continuidad a las cuatro ediciones anteriores y servirá no sólo como espacio de encuentro e intercambio, sino también como plataforma para reunir conocimientos, experiencias e iniciativas estratégicas. Los debates especializados y las actividades de conexión con ministerios, localidades, centros de investigación y empresas estarán orientados a promover la participación de los compatriotas en el cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo.



Uno de los resultados esperados es establecer mecanismos de cooperación duraderos mediante redes de expertos, intelectuales y empresarios vietnamitas en el exterior, así como una cartera de iniciativas y proyectos conjuntos. La eficacia del encuentro se medirá por la puesta en marcha de programas de acción, recomendaciones de políticas y mecanismos de coordinación y seguimiento posteriores.



Thu Hang también abogó por renovar el trabajo relativo a esta comunidad mediante la participación coordinada de todo el sistema político, conforme al principio de las «seis claridades»: personas responsables, tareas, plazos, responsabilidades, resultados y competencias claramente definidos.



Finalmente, afirmó que preservar la lengua vietnamita, transmitir la cultura nacional, intercambiar conocimientos y ampliar los vínculos de cooperación son formas concretas de mantener la conexión con la Patria. La movilización eficaz de los recursos nacionales y de los compatriotas en el exterior contribuirá a fortalecer la gran unidad nacional y a construir un Vietnam pacífico, próspero y feliz./.

VNA