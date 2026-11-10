Ciudad Ho Chi Minh recupera más de mil restos de mártires

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Las unidades competentes de Ciudad Ho Chi Minh han buscado, localizado y recuperado un total de más de mil restos de mártires en el parque Le Thi Rieng, barrio de Hoa Hung, informó el Comando militar municipal.



Los restos fueron localizados por los oficiales y soldados del Equipo de Búsqueda y Recuperación de Restos de Mártires del Comando militar (Equipo K74) desde el 23 de junio hasta el 9 de noviembre de 2026. De ellos, 972 fueron hallados y recuperados individualmente, mientras que los 33 restantes se encontraron en ocho fosas comunes: dos en la zona A y seis en el área B.



Las labores en el parque Le Thi Rieng se llevaron a cabo en dos fases. En la primera, del 23 de junio al 14 de octubre, el Equipo K74 localizó y recuperó 731 restos y organizó una ceremonia de homenaje póstumo y entierro conforme a la normativa. La segunda fase comenzó el 15 de octubre y hasta la fecha, la unidad amplió el área de búsqueda y recuperación en la zona B, donde encontró 274 restos de forma individual.



Solo el 9 de noviembre, el grupo removió más de 620 metros cúbicos de tierra, localizó y recuperó otros seis restos de mártires, dos de ellos acompañados de objetos personales.



Recientemente, el Comité Directivo de Ciudad Ho Chi Minh para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires anunció un plan para llevar a cabo la segunda fase de las actividades en el parque Le Thi Rieng.



El objetivo es continuar los trabajos en los lugares ya inspeccionados, ampliar el área de búsqueda, realizar cuanto antes los análisis de ADN para identificar a los mártires y facilitar así su pronto regreso a su tierra natal.



El Comité Directivo se ha fijado como objetivo concluir las labores de búsqueda y recuperación de los restos de mártires correspondientes a la segunda fase en este mes de noviembre./.

VNA