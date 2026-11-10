Parlamento vietnamita continúa debates sobre procedimientos administrativos en cultura, deportes y turismo

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura debatió hoy, en el marco de su segundo período de sesiones, el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de las leyes de Educación Física y Deportes, de Turismo, de Bibliotecas, de Cinematografía, de Patrimonio Cultural, y de Publicidad y Prensa.



La ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, subrayó que la modificación de estas siete leyes tiene como objetivo institucionalizar oportunamente las directrices y resoluciones del Partido, establecer un marco jurídico, eliminar los obstáculos institucionales y liberar los recursos sociales.



Al detallar los contenidos fundamentales del mencionado borrador que modifica siete leyes, la funcionaria afirmó que el principal objetivo de esta reforma es impulsar la descentralización y la delegación del poder, así como establecer con claridad los mecanismos de coordinación entre las agencias centrales y las localidaes.



Ante las propuestas de incorporar numerosas políticas nuevas, aclaró que el proyecto de ley presentado esta vez a la Asamblea Nacional se centra en resolver los asuntos más urgentes y necesarios, con el fin de eliminar obstáculos, simplificar los procedimientos administrativos y reducir las condiciones para hacer negocios.



En cuanto a las nuevas políticas de amplio alcance, que afectan a múltiples ámbitos jurídicos o generan nuevos derechos y obligaciones, el órgano redactor continuará evaluando la experiencia práctica y realizando un análisis integral de sus impactos, con vistas a incorporarlas al plan de revisión exhaustiva de las leyes sectoriales en el próximo período, sobre todo se prevé que la Ley de Turismo sea objeto de una reforma integral en 2027, precisó.



Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, subrayó que con el fin de seguir revisando y perfeccionando el proyecto de ley para garantizar la máxima calidad, el organismo encargado de su redacción busca coordinar estrechamente con el órgano de evaluación para revisar y completar las disposiciones sobre descentralización y delegación del poder, así como delimitar claramente las atribuciones y responsabilidades de la gestión estatal, en consonancia con el modelo de gobierno local de dos niveles.



También hizo hincapié en la importancia de promover fuertemente la reforma de los procedimientos administrativos y la transformación digital en aras de facilitar al máximo las actividades de la población y las empresas; estudiar y perfeccionar las políticas de desarrollo de la educación física, el deporte y el turismo, garantizar los recursos necesarios para su aplicación, mejorar la eficacia de la gestión y el aprovechamiento del valor del patrimonio cultural y promover el papel del cine y del sistema de instituciones culturales.



Además, recomendó revisar rigurosamente las disposiciones que regulan las actividades cinematográficas, publicitarias y periodísticas, especialmente en el entorno digital, para garantizar su coherencia, uniformidad y viabilidad, y evitar solapamientos o la generación de trámites innecesarios.



Los contenidos necesarios y urgentes se incorporarán de inmediato a este proyecto de ley de reforma, mientras que las cuestiones estratégicas y a largo plazo, así como las de mayor alcance, serán examinadas para una revisión integral en el marco del programa de labor legislativa de los próximos años, comunicó.



La dirigente pidió al Gobierno que siga orientando a las agencias para que expliquen exhaustivamente los asuntos que aún suscitan opiniones divergentes, a fin de garantizar que el borrador, cuando se someta a la aprobación de la Asamblea Nacional, tenga una alta viabilidad y responda plenamente a las exigencias prácticas del desarrollo nacional./.

VNA