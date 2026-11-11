Hanoi busca ampliar inversiones japonesas en sectores estratégicos

Tokio (VNA) - Hanoi busca profundizar la cooperación con Japón para atraer inversiones estratégicas y a largo plazo, especialmente en alta tecnología, transformación digital, energías limpias y logística inteligente, según se puso de manifiesto durante una serie de reuniones celebradas el 10 de noviembre en Tokio entre una delegación de la capital vietnamita y representantes de importantes organizaciones y empresas japonesas.



La delegación, encabezada por Tran Duc Thang, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi, se reunió con la Federación Empresarial de Japón (Keidanren), el Comité Económico Japón-Vietnam y directivos de los grupos Sumitomo y Sojitz. También participó Do Anh Tuan, vicepresidente del Comité Popular municipal, junto con representantes de distintos departamentos de la ciudad.



Los representantes empresariales destacaron el potencial y las ventajas de Hanoi como destino de inversión y señalaron que sus grupos ya desarrollan diversos proyectos en la capital, contribuyendo a su desarrollo socioeconómico y a los vínculos económicos entre ambos países. Asimismo, reafirmaron su disposición a actuar como puente para ampliar la cooperación comercial y de inversión, y propusieron adoptar mecanismos y medidas concretas que faciliten las actividades empresariales de ambas partes.



Los delegados de Vietnam y Japón (Foto: VNA)

Por su parte, Tran Duc Thang agradeció el acompañamiento de Keidanren, el Comité Económico Japón-Vietnam, Sumitomo, Sojitz y la comunidad empresarial japonesa al desarrollo de Hanoi. Subrayó que, sobre la base de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón, la capital desea ampliar una cooperación inversora sustancial, duradera y mutuamente beneficiosa.



Japón es uno de los principales socios de Hanoi y su mayor inversor extranjero, destacó el dirigente, quien reconoció las contribuciones de empresas japonesas como Canon, Panasonic, Sumitomo Electric, Yamaha, Aeon y Nidec.



Según Tran Duc Thang, el entorno de inversión de Hanoi ofrece nuevas oportunidades gracias a los avances institucionales y de planificación previstos en la Ley de la Capital de 2026 y el Plan Maestro de Hanoi con visión a 100 años. La ciudad está acelerando la reforma administrativa y el desarrollo de infraestructuras fundamentales, al tiempo que busca crear condiciones transparentes y favorables para los inversores, especialmente en los sectores de alta tecnología.



Entre sus prioridades figuran la captación de inversiones y los proyectos de inversión y creación conjuntas en ámbitos como las tecnologías avanzadas, la innovación, la economía y las infraestructuras digitales, las energías limpias, el medio ambiente y la logística inteligente.



En concreto, el secretario del Comité del Partido en Hanoi pidió a Sumitomo concentrar recursos, completar los trámites y acelerar el proyecto de la Ciudad Inteligente del Norte de Hanoi, además de estudiar nuevas oportunidades de cooperación en parques industriales de alta tecnología y energía limpia.



A Sojitz, que celebra 40 años de operaciones en Vietnam, le propuso estudiar proyectos de logística inteligente y cadenas de suministro. También acogió favorablemente su propuesta de colaborar en el desarrollo de infraestructuras para parques industriales verdes, basados en energías limpias y transformación digital. Asimismo, invitó a ambos grupos a considerar inversiones en otros ámbitos en los que Japón cuenta con experiencia, como la transformación digital y la atención sanitaria.



Para dar seguimiento a los resultados de la reunión, Tran Duc Thang propuso establecer puntos de contacto entre las partes y aseguró que Hanoi acompañará a los inversores y les ofrecerá un entorno favorable y transparente. También invitó a los dirigentes de Keidanren, Sumitomo y Sojitz a visitar próximamente la capital vietnamita.



Ese mismo día, otra delegación de Hanoi, encabezada por el vicepresidente del Comité Popular municipal, Do Anh Tuan, se reunió con el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) con el objetivo de ampliar la cooperación financiera y captar recursos para proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo verde de la capital.



Kawakami Nao, alto directivo y jefe del Grupo de Financiación de Infraestructuras y Medio Ambiente Global del JBIC, señaló que, para alcanzar sus ambiciosos objetivos de desarrollo, Hanoi necesita movilizar recursos financieros adicionales a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de Japón. En este sentido, expresó el deseo de que el banco intensifique su apoyo a las empresas privadas interesadas en invertir en la ciudad.



Do Anh Tuan valoró el papel del JBIC en el acompañamiento a Vietnam y Hanoi durante muchos años y señaló que la Asociación Estratégica Integral entre ambos países atraviesa una etapa de desarrollo favorable. Recordó que la visita a Vietnam de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, en mayo de 2026 identificó la seguridad económica como un nuevo pilar de cooperación, en el que el JBIC desempeña un papel importante mediante proyectos de la Comunidad de Cero Emisiones Netas de Asia (AZEC), la iniciativa POWERR Asia y las líneas de crédito verde.



El dirigente informó de que Hanoi se ha fijado el objetivo de crecer al menos un 11% anual en términos de producto interno bruto regional (PIBR) durante el período 2026-2030, lo que requerirá un volumen considerable de inversión pública.



Sobre esta base, la ciudad propuso al JBIC aprovechar su red de socios para presentar a Hanoi empresas japonesas especializadas en semiconductores, componentes electrónicos, ingeniería de precisión, automatización, investigación y desarrollo (I+D), infraestructuras digitales y tecnologías medioambientales. También planteó organizar conjuntamente actividades de promoción de inversiones centradas en sectores específicos.



Hanoi reafirmó su compromiso de seguir simplificando los procedimientos administrativos, acelerar la transformación digital, hacer pública la planificación y mejorar el entorno de inversión para facilitar la cooperación a largo plazo con empresas e instituciones financieras japonesas./.