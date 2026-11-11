Vietnam prioriza la calidad en la captación de inversión extranjera

Hanoi (VNA) - En el contexto de la reconfiguración de las cadenas globales de producción y suministro, Vietnam busca atraer inversiones extranjeras directas (IED) de mayor calidad, priorizando los proyectos de alta tecnología, la transferencia tecnológica y los vínculos con las empresas nacionales para generar mayor valor añadido a la economía.



Según la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, al 31 de octubre, el capital total de IED registrado en Vietnam alcanzó los 54,8 mil millones de dólares, un 74% más que en el mismo período de 2025. Este resultado refleja el atractivo del entorno de inversión del país. No obstante, ante la creciente competencia internacional, Vietnam debe priorizar proyectos capaces de generar efectos multiplicadores en la economía nacional.



En el Foro Industrial de Bac Ninh 2026, numerosos participantes destacaron la calidad de los flujos de IED y la capacidad de las empresas vietnamitas para incorporarse a las cadenas de suministro.



Según una encuesta de 2025 de la Organización de Promoción del Comercio Exterior de Japón (JETRO), las compras locales de las empresas japonesas manufactureras en Vietnam representaron el 38,1%, mientras que las realizadas a empresas vietnamitas alcanzaron el 18,3%, la cifra más alta desde que comenzó el estudio. Sin embargo, el 58,9% de las compañías señaló la falta de fabricantes locales capaces de suministrar materiales.



Vuong Thi Minh Hieu, subdirectora de la Agencia de Inversión Extranjera, dependiente del Ministerio de Finanzas, subrayó la necesidad de pasar de priorizar el volumen a elevar la calidad y eficiencia de la IED. Vietnam debe dar prioridad a proyectos de alta tecnología, electrónica, semiconductores, industrias auxiliares e investigación y desarrollo (I+D), prestando especial atención a la transferencia tecnológica y los vínculos con las empresas nacionales.



Un proyecto de IED de calidad no se mide únicamente por su capital registrado o la modernidad de sus instalaciones, sino también por su capacidad para desarrollar proveedores locales, crear empleos cualificados y elevar el nivel tecnológico de la producción. Esta orientación está en consonancia con la Resolución No. 10-NQ/TW, del 8 de junio de 2026, del Buró Político, que establece la prioridad para proyectos con tecnologías avanzadas, gestión moderna, garantías medioambientales y capacidad de vinculación con el sector económico nacional. Como localidad con ventajas en la industria electrónica, la provincia norteña de Bac Ninh tiene condiciones favorables para desarrollar las industrias auxiliares y estrechar los vínculos entre las empresas extranjeras y nacionales.



Nguyen Minh Hieu, director del Departamento de Industria y Comercio de Bac Ninh, informó de que, para el período 2026-2030, la localidad priorizará la electrónica, los semiconductores, la ingeniería mecánica, la automatización y las industrias auxiliares de alto valor añadido, con el objetivo de contar con al menos 700 empresas en estos sectores para 2030.



Para alcanzar esta meta, resulta fundamental facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación, la maquinaria y las tecnologías modernas, así como mejorar sus procesos productivos y sistemas de gestión de calidad. El objetivo es que puedan convertirse progresivamente en proveedores directos de las grandes corporaciones extranjeras.



En este sentido, el Decreto No. 205/2025/ND-CP, del 14 de julio de 2025, que modifica la normativa sobre el desarrollo de las industrias auxiliares, contempla ayudas de hasta el 70% de los costes de determinadas actividades de conexión con los mercados, mejora de la gestión, desarrollo de proveedores y transformación digital.



Asimismo, es necesario reforzar la coordinación entre los organismos competentes, las asociaciones sectoriales y las empresas con IED para facilitar información sobre pedidos, componentes, materiales y estándares técnicos. El apoyo debe orientarse a ayudar a las empresas vietnamitas a satisfacer pedidos concretos e incorporarse efectivamente a las cadenas de suministro.



El desarrollo de recursos humanos cualificados y de infraestructuras industriales integradas también resulta esencial. Dinh Nam Thang, subjefe de la Junta de Gestión de los Parques Industriales de Bac Ninh, señaló la importancia de vincular la formación profesional con las necesidades empresariales, especialmente en automatización, mantenimiento y control de calidad, además de impulsar la recapacitación y las competencias digitales.



Por otra parte, se debe avanzar hacia ecosistemas industriales que conecten a las empresas extranjeras con proveedores nacionales, centros de formación e instituciones de investigación, junto con infraestructuras de transporte, logística y servicios de apoyo a la producción.



El proyecto de modificación de la Ley de Inversiones, actualmente debatido en el segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, también plantea la necesidad de perfeccionar las políticas de incentivos. Los diputados proponen establecer criterios concretos vinculados a los beneficios fiscales y otras ayudas, como el porcentaje de contenido nacional, la creación de centros de I+D y la transferencia de tecnologías fundamentales.



La captación de IED de alta calidad requiere mejoras coordinadas en las políticas de incentivos, las infraestructuras, los recursos humanos y la capacidad de las empresas nacionales. De este modo, la inversión extranjera no solo aportará capital, sino que también impulsará la transferencia tecnológica, fortalecerá la capacidad productiva y elevará la competitividad de la economía vietnamita./.

VNA