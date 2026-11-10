Vietnam refuerza la cooperación con el Banco Japonés de Cooperación Internacional

Tokio (VNA) – El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, se reunió hoy en Tokio con Maeda Tadashi, presidente del Consejo de Administración del Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC), para abordar las tendencias de transición energética y los esfuerzos de cooperación en la lucha contra el cambio climático.



Ngo Van Tuan reconoció y valoró altamente las contribuciones sostenidas del JBIC al desarrollo socioeconómico de Vietnam a lo largo de los años.



Asimismo, destacó el papel del Gobierno japonés y del JBIC en la promoción de la Comunidad Asiática de Cero Emisiones (AZEC) y de la Asociación para la Resiliencia Energética y de los Recursos en Asia (POWERR Asia).



En un contexto de volatilidad de las cadenas de suministro mundiales, estas iniciativas ofrecen soluciones prácticas para fortalecer la capacidad de adaptación y resiliencia de la economía, dijo.



El ministro instó al JBIC a mantener una estrecha coordinación con los organismos vietnamitas y los socios japoneses para desarrollar mecanismos financieros flexibles, acordes con las disposiciones legales y las condiciones reales, a fin de facilitar la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura y energía de gran envergadura y amplio impacto en Vietnam.



Ngo Van Tuan señaló que, en el próximo período, Vietnam entrará en una etapa crucial de desarrollo, con el objetivo de alcanzar un elevado crecimiento económico durante el período 2026-2030. Esto generará una importante demanda de capital a largo plazo para desarrollar un sistema de infraestructuras moderno e integrado.



En este sentido, el Gobierno vietnamita ha identificado el desarrollo del mercado nacional de capitales como una tarea estrechamente vinculada a la ampliación del acceso a fuentes de financiación de los mercados financieros internacionales, señaló.

El Ministerio de Finanzas valora altamente la posición del JBIC como una de las principales instituciones financieras internacionales y desea que el banco continúe apoyando a Vietnam, compartiendo las mejores prácticas internacionales y contribuyendo al desarrollo de un mercado financiero moderno y transparente, afirmó.



En particular, solicitó al JBIC que siga asesorando y compartiendo conocimientos especializados sobre la captación de fondos en los mercados internacionales de capitales, con el fin de ayudar a Vietnam a diversificar sus canales de financiación, optimizar los costos y mejorar la gestión de riesgos.



También propuso que el JBIC actúe como puente para proporcionar información sobre las tendencias de los inversores japoneses y apoyar a Vietnam en el diseño de políticas de atracción de inversiones altamente competitivas.



Expresó su expectativa de que el JBIC contribuya a impulsar los flujos de inversión de Japón hacia Vietnam, dando prioridad a los proyectos de gran escala en los ámbitos de las energías verdes, las infraestructuras inteligentes, los semiconductores y la electrónica de alta tecnología, así como a aquellos con efectos multiplicadores que permitan a las empresas vietnamitas integrarse más profundamente en las cadenas mundiales de suministro y valor. Asimismo, manifestó su deseo de que el banco apoye las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) entre empresas de ambos países.



Por su parte, Maeda reafirmó el compromiso del banco de seguir colaborando con el Gobierno vietnamita y dicho ministerio, compartiendo experiencias, ofreciendo soluciones financieras flexibles y alentando a las empresas japonesas a ampliar sus inversiones y actividades en Vietnam, contribuyendo así de manera práctica a la prosperidad de ambos países.



Anteriormente, del 5 al 10 de noviembre, el Ministerio de Finanzas organizó en Japón una serie de encuentros con inversores (Non-Deal Roadshow – NDR), en el marco de la visita al país del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam.

El programa tuvo como objetivo explorar la posibilidad de emitir bonos del Gobierno vietnamita en el mercado japonés, tras una iniciativa similar de acercamiento a los inversores realizada en Estados Unidos en octubre de 2026.



La delegación mantuvo una serie de reuniones e intercambios con importantes instituciones financieras, bancos, sociedades de gestión de activos y compañías de seguros de Japón. También realizó una visita de cortesía y celebró una sesión de trabajo con la agencia de calificación crediticia Rating and Investment Information, Inc. (R&I).



Los encuentros se centraron en los planes del Gobierno vietnamita para captar financiación en los mercados internacionales, en particular en la posibilidad de emitir bonos denominados en yenes japoneses, conocidos como bonos Samurai. Los inversores japoneses manifestaron su interés por el volumen previsto de emisión, los plazos de vencimiento, el calendario y los rendimientos de estos bonos.



El programa NDR contribuye a fortalecer el diálogo con los inversores internacionales y a estudiar opciones de captación de capital adecuadas a las condiciones del mercado. Se espera que impulse la cooperación financiera entre Vietnam y Japón, diversifique las fuentes de financiación y amplíe la base de inversores internacionales de Vietnam./.



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